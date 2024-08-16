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Новини Мобілізація
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Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників, - Мінцифри

Провайдер

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників — уряд ухвалив зміни до постанови.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни — наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Тож розробили зміни до порядку бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів разом з партнерами, а Уряд їх підтримав.

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Мінцифри: Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Детальні вимоги до компаній на інфографіці. Із головного — у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги НЦУ.

Раніше вже ухвалили рішення, щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом. Одне з них — оновили вимоги НЦУ. Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів — ще один необхідний крок, щоб оператори й провайдери могли виконувати ці вимоги, а українці завжди залишалися на звʼязку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті посилять мобілізацію: область пасе задніх, - мер Івано-Франківська Марцінків

Працюємо далі, щоб знеструмлення не впливали на базові життєві потреби людей", - йдеться у повідомленні.

Мінцимфри про бронювання працівників

Автор: 

мобільний зв’язок (1019) провайдер (47) бронювання (336) мобілізація (3036) Мінцифри (1181)


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Топ коментарі
+17
Тепер я думаю у провайдерів проблема нестачі кабельщиків зникне. Та і зарплатню можна не піднімати бо конкуренція на робоче місце буде.
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16.08.2024 18:10
+9
А що, цю роботу жінки нездатні виконувати?
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16.08.2024 18:10
+7
а чому ні? у жінок якось інакше влаштовані руки і ноги?
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16.08.2024 18:14
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3.14здець повний....
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16.08.2024 18:08 Відповісти
А що, цю роботу жінки нездатні виконувати?
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16.08.2024 18:10 Відповісти
А жінки будуть по драбинах та комунікаційних колодязях лазити, дірки у стінах довбати, кабелі тягати та т.і?
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16.08.2024 18:13 Відповісти
а чому ні? у жінок якось інакше влаштовані руки і ноги?
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16.08.2024 18:14 Відповісти
Ти жвнку перфоратором який важит 10 кг, та ще стоячій на драбині на висоті другого поверху і б'є дірку у метровій стіні десь бачив?
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16.08.2024 18:28 Відповісти
Захоче,продовбить!
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16.08.2024 18:30 Відповісти
Макс, ну керівники провайдерських фірм не ідіоти ж...
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16.08.2024 18:34 Відповісти
Ти хоч електроперфоратор у руках тримав колись? Чи у тебе уяви про перфоратор з часів СРСР, коли привозили компресор та пневмоперфоратор важив 20 кг? До речі, якщо жінка здатна грузовиком керувати, чому не може дірку пробити? Чи в твоїй уяві жінки здатні тільки нігті відрощувати та губи ботоксом накачувати?
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16.08.2024 19:29 Відповісти
Перфоратори бувають різні. Одні для пробиття дірки під саморіз в квартирі, а інші для пробиття стіни в метр, чи міжповерхове перекриття, плюс промисловий пилосос, щоб відсмоктувати продукти сверління який треба тягати з поверху на поверх в будинках де немає ліфта, а він важить не менше 15 кг. Якщо не знаєш, то не треба тут умнічать.
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16.08.2024 19:51 Відповісти
Дырку пробивають не перфоратором, а буром, вставленим у перфоратор, хвостовики стандартні. Знайшовся тут "знаток". Якщо жінка здатна в ЗСУ воювати на нулі, то й в інтернет-компанії теж.
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17.08.2024 07:19 Відповісти
О, *** викрутився А який побутовий перфоратор покрутить бур на 60, 80 см на 100 мм під трубу? Труби ставляться між поверхами, на кожному поверсі на трубах встановлюється розпредкоробка, потім в них проягуються різні кабелі коаксіальні, оптичні, гігабітні, живлення і т.д. Ти якщо не петриш в цьому то просто не вступай в дискусію. Угу?
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17.08.2024 08:02 Відповісти
Та нащо їм це. Вони всі хочуть в Італію до тебе, шо не ясно...
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16.08.2024 18:39 Відповісти
я скоро приїду, подивимося, як вони хочуть ))))
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16.08.2024 18:51 Відповісти
ШО !? Вже Перемога завтра ?!
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16.08.2024 18:58 Відповісти
прикол в тому, що я - можу їздити закордон і я повертаюсь, вже більше 20 разів зʼїздив!
а ось таке сцикло як ти, за першою можливостью одразу драпануло б
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16.08.2024 19:45 Відповісти
1. Незрозуміла причина вашої образи, сер ??
2. Я невиїздний, причому з декількох причин.
3. Навіть не збирався.
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16.08.2024 21:53 Відповісти
Тепер я думаю у провайдерів проблема нестачі кабельщиків зникне. Та і зарплатню можна не піднімати бо конкуренція на робоче місце буде.
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16.08.2024 18:10 Відповісти
1 до 10 або й навіть до 100
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16.08.2024 18:12 Відповісти
Ага, я трохи знайомий з цією сферою, тому уявлення маю
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16.08.2024 18:14 Відповісти
непонятна щедрость кабмина и бусификация.... где-то 100%, где то 50%... ух там баблища вертятся....
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16.08.2024 18:14 Відповісти
Та і зарплатню можна не піднімати.

Та ще й самі заплатять
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16.08.2024 18:24 Відповісти
Ага
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16.08.2024 18:30 Відповісти
Нормальок! Ще не всіх старих,хворих та бідних в Україні виловили! Можна зв"язківців забронювати! Поки що!
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16.08.2024 18:27 Відповісти
Як я розумію,тепер робітники будуть платити роботодавцям щомісячну зарплату на заброньованих підприємствах!
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16.08.2024 18:29 Відповісти
Я нуль...
Але одиниця....
Я квант...
Вийшовший з бант...
Жіночої спідниці...

Я розумію мову компьютеріів...
Я зневажаю юзерів...

Моє ім'я - хаккер...

Мене надихають інші музи...
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16.08.2024 18:32 Відповісти
"скоро не буде не тєлемарафєту, не квартала, не тєатра, не сватів,.... залишаться одні інтернет-провайдери та мобільні оператори!" )))
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16.08.2024 18:45 Відповісти
минцыфры - гарант бронироваия! а так же умеров и зеленский! Сдай персоналку - получи бронь на срок от 24часов
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16.08.2024 18:57 Відповісти
аналогічно ... в око впало - Мінцифри рулить мобілізацію
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16.08.2024 19:00 Відповісти
 
 