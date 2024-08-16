Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників, - Мінцифри

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників — уряд ухвалив зміни до постанови.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни — наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Тож розробили зміни до порядку бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів разом з партнерами, а Уряд їх підтримав.

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Детальні вимоги до компаній на інфографіці. Із головного — у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги НЦУ.



Раніше вже ухвалили рішення, щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом. Одне з них — оновили вимоги НЦУ. Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів — ще один необхідний крок, щоб оператори й провайдери могли виконувати ці вимоги, а українці завжди залишалися на звʼязку.

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Працюємо далі, щоб знеструмлення не впливали на базові життєві потреби людей", - йдеться у повідомленні.