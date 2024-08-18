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Новини Мобілізація
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Питання зниження мобілізаційного віку у Раді не розглядається. В Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, - Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Наразі Верховна Рада України не розглядає питання подальшого зниження мобілізаційного віку.

Про це сказав в інтервʼю спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років. Розмови щодо цього питання тривають донині, проте реальних дискусій про подальше пониження граничного віку не було.

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"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – наголосив Стефанчук.

Автор: 

мобілізація (3036) Стефанчук Руслан (753)


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Топ коментарі
+38
Нет не пофиг.
Во-первых, когда тебе 20, а не 50 - ты можешь взвалить на себя больше амуниции, более толстую каску, более классовый бронежилет, а можешь еще и наколенники с начленником, и при этом не сдохнуть на марш-броске в соседний квартал. Соответственно при бахании дрона над головой 20 летнего, он получает оглушение, а 50-летний остается с прошитой осколками головой.

Во-вторых, когда тебе 20, а не 50 - у тебя лучше слух (с возрастом барабанная перепонка грубеет), ты можешь этот дрон услышать на более дальнем расстоянии, а значит выработать тактику - сбить с автомата, палкой, обрезом с дробью (который тоже кстати весит вес), или просто купить сибаса подальше.

В-третьих, когда у тебя рана от осколка с такого дрона, то у 20-летнего регенерация тканей будет происходить эффективнее, чем у 50 летнего. Рана быстрее заживет, если по-понятному.
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18.08.2024 03:58
+36
Ще i як залежать.
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18.08.2024 02:24
+35
Дебилы, гонят на фронт 58 летних дедов с кучей болячек, а потом удивляются проблемам на фронте
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18.08.2024 02:04
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Дебилы, гонят на фронт 58 летних дедов с кучей болячек, а потом удивляются проблемам на фронте
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18.08.2024 02:04 Відповісти
Нажаль, проблеми на фронті не залежать від віку і фізичної форми військового.
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18.08.2024 02:17 Відповісти
Ще i як залежать.
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18.08.2024 02:24 Відповісти
Дрону пофіг скільки тобі років.
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18.08.2024 02:39 Відповісти
Нет не пофиг.
Во-первых, когда тебе 20, а не 50 - ты можешь взвалить на себя больше амуниции, более толстую каску, более классовый бронежилет, а можешь еще и наколенники с начленником, и при этом не сдохнуть на марш-броске в соседний квартал. Соответственно при бахании дрона над головой 20 летнего, он получает оглушение, а 50-летний остается с прошитой осколками головой.

Во-вторых, когда тебе 20, а не 50 - у тебя лучше слух (с возрастом барабанная перепонка грубеет), ты можешь этот дрон услышать на более дальнем расстоянии, а значит выработать тактику - сбить с автомата, палкой, обрезом с дробью (который тоже кстати весит вес), или просто купить сибаса подальше.

В-третьих, когда у тебя рана от осколка с такого дрона, то у 20-летнего регенерация тканей будет происходить эффективнее, чем у 50 летнего. Рана быстрее заживет, если по-понятному.
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18.08.2024 03:58 Відповісти
Так, мій допис був некоректним. Головна проблема не в віці, а в бажанні захищати свою землю. Чому ж так багато патриотів у віці, не меньше ніж молодих.
Звісно не всякий "дідусь " фізично спроможний воювати в піхоті, або штурмовиком. Але якщо ти можеш пробігти 100-200 метрів у броніку, то ти цілком відповідаєш потребам нашої піхоти. У лис'ю нору зануришся як молодий і будеш там сидіти скільки потрібно. А якщо здоров'я трішечки більше, то і штурмувати можеш краще за молодого. Тому що більш розсудливий ніж молодий боєць. Щє допомагає велика сила адреналіну) . Було б бажання.
Про дрони. Глухий боєць звісно не потрібен), як і тупий, але збити дрон палкою, каскою, або з автомата.... ))) Дробовик - так, якщо пощастить. А взагалі занурюєш у якусь нору, завалюєш вхід своїм бронікам і ти у шоколаді (якщо дрон тільки один). Бажано, що б нора була глибока і мала ще один вихід. Тоді у тебе все ок.
Регенерація це добре, але якщо відірвало кінцівку, вона не регенерує. Протокол МАRCH старий зробить не гірше а то й краще за молодого.
Тобто з віком боєць більш може бути більш відповідальним і зосередженим. Є свої плюси. Зараз війна не така, як була ще рік тому.
А мінус, якщо застарілі болячки повилазять в непотрібний момент. Але і з молодими та ж фігня. Бойці потрібні насамперед вмотивовані.

І найголовніше - У молодих більше шансів зробити дітей і це вже до питання виживання нації.
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18.08.2024 05:20 Відповісти
Досить цієї диванної філософії. Ти сам-то стикався з тими, кому за 50? А я постійно маю справу. В основній масі, за невеликим виключенням, вони годні хіба що для господарських робіт.
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18.08.2024 07:31 Відповісти
Мені 49,5 років, і я воюю зараз з такими ж як я та навіть старшими за мене побратимами. Важко, але ж...
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18.08.2024 14:43 Відповісти
Шановні почитайте хоча б ще совкові нормативи фізичної підготовки солдата, та навіть теперішні. Сто відсотків їх ще кончене мін об. не викинуло. Там вже за сорок наприклад солдат на перекладині вже не підтягується а робить жим від підлоги. Подивіться за скільки має пробігти навіть 40+ і 20+. Навіщо ваші особисті безаргументовані балачки. Медики і науковці встановили норми. Крапка. Старий може бути лише інструктором, а не виконавцем. А про дітей це взагалі хєрня. Відкрийте статистику і подивіться скільки за останній рік понарожували 20+. Їх поки що не чіпають бо це є потенційний електорат зеленого картеля. На цій масі побудована ціла ухилянтське індустрія в мільярди доларів. Ха ха ха.
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18.08.2024 08:23 Відповісти
Після недоречного допису, ти піднажав і написав повну маячню. За зєльцмана голосував?
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18.08.2024 08:51 Відповісти
Конченые идиоты. Когда закончатся опытные деды что вы будете делать с зелеными сопляками? Будет то же самое что у рашистов с призовниками под Курском
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18.08.2024 02:12 Відповісти
Це ви маєте на увазі "досвідчених" дідів, які не здатні усвідомити, які якості потрібно мати управлінцю для управління державою, або підготовкою законодавчої бази для ефективного управління державою. Під Курськом у москалів провалилося управління і наявність досвідчених дідів їм не допомогла. І вам треба до лікаря. бо у Вас когнітивний дисонанс: ми маємо знизити вік мобілізованих щоб набрати у військо молодь, а наведений вами приклад свідчить про неефективність даного підходу.
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18.08.2024 07:32 Відповісти
Хороша порада стосовно лікарні, чому не користуєшся? А, когнітивний дисонанс!)
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18.08.2024 08:54 Відповісти
Ресурс є, але він ховається, або відмазався, або недоторканий, або с'їб...ся за кордон.
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18.08.2024 02:13 Відповісти
долбодятли..що тут скажеш..самі вправні воїни 18-25 років..це едина в світі країна де все навпаки роблять..
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18.08.2024 02:31 Відповісти
Чому б тобі на особистому прикладі не перевірити це? Страшно? Так всім страшно. Чому одні йдуть захищати свою землю, а інші виправдовують своє небажання. Вопрос не в віці, а в небажанні.
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18.08.2024 02:37 Відповісти
Може ти вже втомишся вкиди " від Стєфанчука" робити?
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18.08.2024 10:16 Відповісти
Що обрали - те й роблять!
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18.08.2024 08:38 Відповісти
Мобілізаційний ресурс є,але він працює у ТЦК і на фронт ні,ні!
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18.08.2024 03:45 Відповісти
у нашому РТЦК з 55 військових, 45 є учасниками бойових дій, з них 42 - учасники війни з 24.05.2024
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18.08.2024 08:21 Відповісти
Із тих 45 убд отримали за стояння на бп під Маруполем в 2018-2021 та Слов'янськом. Як і більшість мєнтів до 2022.
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18.08.2024 09:51 Відповісти
я ж написав. атошників тільки 3, а 42 - вже війна. Були інваліди війни, позвільнялись у травні, коли вийшли зміни до ст. 26. у нас принаймні так.
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18.08.2024 11:30 Відповісти
Да нет Колыванчик, фишка в другом.

Вы просто прекрасно знаете что в начале 2000-хх была демографическая яма, и плевков от потенциального электората вы получите больше, чем самих призывников
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18.08.2024 04:02 Відповісти
Выдыхайте, дети - воруй, бухай, епи гусей - дiди ще повоюють
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18.08.2024 04:45 Відповісти
Ну, цей кабан ще той ресурс... Зелені клоуни ((
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18.08.2024 05:16 Відповісти
Ти, зелений підсвинок, своєю смердючою дупою, пів фронта закриїш, ублюдошне. Чому ти ще не на фронті?
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18.08.2024 05:55 Відповісти
Покажіть це поліцейським на вулиці Може, вони не знають ... або забули ... що це вони зі зброєю в руках, всі, до єдиного, повинні бути зараз на передовій, всі 300 000 осіб, які давали присягу.
ст.24 Закону України про національну поліцію

п.2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
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18.08.2024 06:07 Відповісти
поліцейські бойові отримують, тому вони повинні бути на війні, а не бабок з огірками та петрушкою ганяти.
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18.08.2024 07:52 Відповісти
Чомусь в армію завжди призивали з 18 років
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18.08.2024 06:12 Відповісти
Боров задовбав пи_діти.
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18.08.2024 06:33 Відповісти
Свинарчук!
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18.08.2024 08:35 Відповісти
Сьогодні ні, а через рік два?
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18.08.2024 07:27 Відповісти
50ти летние гренадеры и 45ти летние гусары, так и переможемо.
А 18-24 летние будут через Тису заплывы устраивать...
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18.08.2024 07:35 Відповісти
- Как сказал Антуан Шарль Луи Лассаль: "Если гусар дожил до 30 лет, то это говно, а не гусар!"
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18.08.2024 10:48 Відповісти
Щось я не бачу де мобілізували органи державної влади.
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
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18.08.2024 07:56 Відповісти
Недавно мобилизовали знакомого примерно 50 лет. Мало того что возраст, так человек по характеру "божий одуванчик". С горем пополам закончил учебку. И все, дальше не знают что с ним делать. "Покупатели" которые приезжают за новобранцами после беседы с ним, категорически не хотят его брать. Дошло до маразма, его уже военные сами посылают снова в больницу, чтобы признали негодным!
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18.08.2024 08:09 Відповісти
Це воно не на часі сьогодні - 18.08.2024 року.
Давайте відрахуємо днів так 20-25 і побачимо. Боєздатні Українці і Українки віком 45-60 років незабаром вже скінчаться. Підходять 25-40+. Але і з ними туго. Тому наші партнери вже казали в голос - ******* техніку щоб нею керували 50-60-ти річні не дамо. В армії НАТО 46 років - крайня межа для віськово-службовця. Тому, пане Стефанчук, як скажуть тобі закордонні партнери, так і зробиш! При чому аж побіжиш бігцем, бо інакше - ні цента, ні снаряда, ні патрона не отримаєш! Все ж просто, хто платить, той і з дівчинкою танцює!
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18.08.2024 08:13 Відповісти
Ьак мета того свинорила - зовсім не захист Неньки, а її грабіж
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18.08.2024 08:56 Відповісти
Зє вирішев всі пой#би вішати на Свинарчука,а всі перемоги привласнювати собі,верховному ухилянту.
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18.08.2024 08:33 Відповісти
Все вiрно! Молодi та здоровi штурмують Тису, а старi та хворi штурмують ворожi окопи!
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18.08.2024 10:03 Відповісти
Бережуть свій майбутній електорат - старі совкові пердуни "какая разніца" та замріяні молокососи "хоть паржом".
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18.08.2024 10:25 Відповісти
А в якому віці 95кагал, чи це ''стратегічне підприємство'' ім. хрінпіду?
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18.08.2024 11:02 Відповісти
остыньте, у депутатиков детки тинейджеры, какая мобилизация 18-25. Им на учёбу закордон пора.
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19.08.2024 04:10 Відповісти
От і я кажу ,18-25 це ж немовлята ,вони ще життя не бачіли.От друге дело 55-60 опытные юноши.
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04.10.2024 14:30 Відповісти
 
 