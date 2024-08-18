Питання зниження мобілізаційного віку у Раді не розглядається. В Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, - Стефанчук

Наразі Верховна Рада України не розглядає питання подальшого зниження мобілізаційного віку.

Про це сказав в інтервʼю спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років. Розмови щодо цього питання тривають донині, проте реальних дискусій про подальше пониження граничного віку не було.

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"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – наголосив Стефанчук.