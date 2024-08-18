Питання зниження мобілізаційного віку у Раді не розглядається. В Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, - Стефанчук
Наразі Верховна Рада України не розглядає питання подальшого зниження мобілізаційного віку.
Про це сказав в інтервʼю спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років. Розмови щодо цього питання тривають донині, проте реальних дискусій про подальше пониження граничного віку не було.
"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – наголосив Стефанчук.
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Во-первых, когда тебе 20, а не 50 - ты можешь взвалить на себя больше амуниции, более толстую каску, более классовый бронежилет, а можешь еще и наколенники с начленником, и при этом не сдохнуть на марш-броске в соседний квартал. Соответственно при бахании дрона над головой 20 летнего, он получает оглушение, а 50-летний остается с прошитой осколками головой.
Во-вторых, когда тебе 20, а не 50 - у тебя лучше слух (с возрастом барабанная перепонка грубеет), ты можешь этот дрон услышать на более дальнем расстоянии, а значит выработать тактику - сбить с автомата, палкой, обрезом с дробью (который тоже кстати весит вес), или просто купить сибаса подальше.
В-третьих, когда у тебя рана от осколка с такого дрона, то у 20-летнего регенерация тканей будет происходить эффективнее, чем у 50 летнего. Рана быстрее заживет, если по-понятному.
Звісно не всякий "дідусь " фізично спроможний воювати в піхоті, або штурмовиком. Але якщо ти можеш пробігти 100-200 метрів у броніку, то ти цілком відповідаєш потребам нашої піхоти. У лис'ю нору зануришся як молодий і будеш там сидіти скільки потрібно. А якщо здоров'я трішечки більше, то і штурмувати можеш краще за молодого. Тому що більш розсудливий ніж молодий боєць. Щє допомагає велика сила адреналіну) . Було б бажання.
Про дрони. Глухий боєць звісно не потрібен), як і тупий, але збити дрон палкою, каскою, або з автомата.... ))) Дробовик - так, якщо пощастить. А взагалі занурюєш у якусь нору, завалюєш вхід своїм бронікам і ти у шоколаді (якщо дрон тільки один). Бажано, що б нора була глибока і мала ще один вихід. Тоді у тебе все ок.
Регенерація це добре, але якщо відірвало кінцівку, вона не регенерує. Протокол МАRCH старий зробить не гірше а то й краще за молодого.
Тобто з віком боєць більш може бути більш відповідальним і зосередженим. Є свої плюси. Зараз війна не така, як була ще рік тому.
А мінус, якщо застарілі болячки повилазять в непотрібний момент. Але і з молодими та ж фігня. Бойці потрібні насамперед вмотивовані.
І найголовніше - У молодих більше шансів зробити дітей і це вже до питання виживання нації.
Вы просто прекрасно знаете что в начале 2000-хх была демографическая яма, и плевков от потенциального электората вы получите больше, чем самих призывников
ст.24 Закону України про національну поліцію
п.2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
А 18-24 летние будут через Тису заплывы устраивать...
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
Давайте відрахуємо днів так 20-25 і побачимо. Боєздатні Українці і Українки віком 45-60 років незабаром вже скінчаться. Підходять 25-40+. Але і з ними туго. Тому наші партнери вже казали в голос - ******* техніку щоб нею керували 50-60-ти річні не дамо. В армії НАТО 46 років - крайня межа для віськово-службовця. Тому, пане Стефанчук, як скажуть тобі закордонні партнери, так і зробиш! При чому аж побіжиш бігцем, бо інакше - ні цента, ні снаряда, ні патрона не отримаєш! Все ж просто, хто платить, той і з дівчинкою танцює!