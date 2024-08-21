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Новини Мобілізація
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Уряд спростив надання відстрочки від мобілізації у разі догляду за хворими рідними та близькими

Уряд спростив порядок надання відстрочки від мобілізації при догляді за хворими

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Що змінилося?

Згідно з ухваленою постановою, уряд переглянув документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оновлення даних, заявка на відстрочку та цифровий рекрутинг: У "Резерв+" з’являться нові функції

У постанові вказано, що таку інформацію зазначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Окрім того, військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або II групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. За українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати й мають право на відстрочку.

Цією ж постановою змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Постанова, розроблена Міністерством соціальної політики, була ухвалена на засіданні уряду 16 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку, - Мінсоцполітики 

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав за основу та вцілому законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів.

Автор: 

Кабмін (14057) Міністерство соціальної політики (1267) мобілізація (3016)


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У кожній другій родині є старі і хворі. Це можливості для маніпуляцій.
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21.08.2024 12:15 Відповісти
Для тих хто має гроші - це найлегший спосіб відстрочки, бо хто не має - це не допоможе...
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21.08.2024 12:16 Відповісти
Треба не просто мати старого та хворого у родині, до того ще потрібно заключення МСЕК ,або ЛКК, що вони потребують догляду.
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21.08.2024 16:57 Відповісти
Підписуйте петицію, щоб сини могли доглядати своїх стареньких батьків без перепон ТЦК і КМ

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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21.08.2024 12:16 Відповісти
Сіль на ТаЦаКівські рани...
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21.08.2024 12:24 Відповісти
Це могла бути сіль, якби ТЦК не стояли над Законом з мовчазної згоди Верховного Головнокомандувача
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21.08.2024 12:29 Відповісти
зараз проблема в потраплянні в електронну чергу та в потрібний кабінет. Немає вільних місць, кожен день пише щоб спробувавали наступного дня..)
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21.08.2024 12:40 Відповісти
Цікаво, а якщо чоловіка вже мобілізували, то в нього вже автоматично всі родичі зникають, чи опановують здібності життя вічного без хвороб, невразливості до снарядів і ракет, так?
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21.08.2024 17:14 Відповісти
 
 