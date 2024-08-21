Уряд спростив надання відстрочки від мобілізації у разі догляду за хворими рідними та близькими

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Що змінилося?

Згідно з ухваленою постановою, уряд переглянув документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

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У постанові вказано, що таку інформацію зазначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Окрім того, військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або II групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. За українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати й мають право на відстрочку.

Цією ж постановою змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Постанова, розроблена Міністерством соціальної політики, була ухвалена на засіданні уряду 16 серпня.

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Раніше повідомлялося, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав за основу та вцілому законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів.