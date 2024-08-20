Оновлення даних, заявка на відстрочку та цифровий рекрутинг: У "Резерв+" з’являться нові функції

Розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов'язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися", – повідомив Берестовий.

За його словами, у Міноборони розробляють також функціонал, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, подати заявку на відстрочку – це стосується багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, громадян із певною групою інвалідності.

"І ще одна із ключових функцій, яка буде найближчим часом реалізована в "Резерв+", – це цифровий рекрутинг. Ми дамо можливість обирати релевантні й бажані посади в Збройних Силах України для військовозобов'язаних", – зазначив Берестовий.

Він додав, що також спрощується реєстр "Оберіг", де можна буде автоматично згенерувати повістку та підписати її.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Також повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.

До того прикордонники почали приймати електронні військово-облікові документи у застосунку "Резерв+" при виїзді визначених категорій чоловіків за кордон, але перевірятимуть їх дані у системі "Оберіг".