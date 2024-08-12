Міноборони анонсувало запуск онлайн-рекрутингу у додатку "Резерв+"

Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Українська правда.

У коментарі виданню вона зазначила, що завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Черногоренко також запевнила, що Міноборони не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.

Раніше повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.

До того прикордонники почали приймати електронні військово-облікові документи у застосунку "Резерв+" при виїзді визначених категорій чоловіків за кордон, але перевірятимуть їх дані у системі "Оберіг".