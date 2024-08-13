ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку, - Мінсоцполітики
Наразі через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між Єдиним реєстром "Оберіг" і Мінсоцполітики, не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки для осіб з інвалідністю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит видання "Судово-юридична газета".
Видання запитувало, чи реалізовано взаємодію реєстру "Оберіг" із реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення надання відстрочки особам, які мають на неї право.
Також журналісти запитували, чи передає нині Пенсійний фонд і Мінсоцполітики відомості про встановлення, зміну групи інвалідності до Реєстру військовозобов'язаних в електронному вигляді, як це передбачено законом.
Згідно з відповіддю, 4 червня 2024 року Мінсоцполітики та Міністерство оборони України підписали договір про інформаційну взаємодію, однак його досі не реалізували через відсутність фінансування.
Станом на сьогодні договір не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" не здійснюється", - йдеться у поясненні відомства.
Видання нагадує, що відповідно до закону, органи ведення Реєстру, тобто ТЦК, повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцполітики багато даних військовозобов’язаного (про інвалідність, зайнятість, сімейний статус, місце проживання тощо) в електронному вигляді.
Однак наразі, судячи з відповіді на запит, цей обмін не реалізовано, тому, військовозобов'язані громадяни повинні повідомляти ТЦК про наявність права на відстрочку в силу свого соціального статусу особисто.
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Я це передбачував, чесно.
Осло**би та рукожопи замість "уряду"!!!!
Наразі через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між Єдиним реєстром "Оберіг" і Мінсоцполітики, не реалізовано функцію Джерело:
Поки не розпиляють увесь бюждет, нічого робити не будуть)))
Я вже двічі у цьому році проходив ВКЛ, останій раз місяць тому, а у Резерв+ навпроти ВКЛ стоїть "-"...повий бардак.
© Дайтє ім єщьо врємя, оні научатца...
Якщо Законом передбачено ви забов'язані дотримуватися!!! Нема взаємодії між реєстрами - ганяйте клерка з флешкою чи довідкою від тцк до соцзахисту і обратно!!!
Дибіли ******!! Без мільонів Бюджетних коштів навіть не поворухнуться, кретинська система бюрократів!!!
Країна в смартфоні 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А смартфон за 4000 $ з чекової книжки вчительської получки 🤣🤣🤣🤣🤣💊💊💊💊💊
"Країна в смартфоні " 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А скільки лярдів вже розпиляло Мінцифри, де всі їх "дії" то копії московських Госуслуг...
🤣🤣🤣🤣🤣
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Слів немає...
🐸💩🐸💩🐸💩🐸
вони навіть відсутність ніг/рук не бачать інколи, а тут - якась інформація про інвалідність
хоча кого не спитай з тцк - всі самі інваліди, вчора з під Торецька ))))
Мінпоцполітики
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Куди іде все те бабло, з яким систематично ловлять зелених мародерів?
Хотять відстрочку - хай стоять в чергах. Кожні 3 місяці.
Головне, що чиновникам автоматизували).
Основними завданнями Реєстру є зокрема ідентифікація призовників, військовозобов`язаних, резервістів та забезпечення ведення військового обліку громадян України.
Посилань на інформаційну систему «Оберіг» вказаний закон не містить.