ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку, - Мінсоцполітики

Наразі через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між Єдиним реєстром "Оберіг" і Мінсоцполітики, не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки для осіб з інвалідністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит видання "Судово-юридична газета".

Видання запитувало, чи реалізовано взаємодію реєстру "Оберіг" із реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення надання відстрочки особам, які мають на неї право.

Також журналісти запитували, чи передає нині Пенсійний фонд і Мінсоцполітики відомості про встановлення, зміну групи інвалідності до Реєстру військовозобов'язаних в електронному вигляді, як це передбачено законом.

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Згідно з відповіддю, 4 червня 2024 року Мінсоцполітики та Міністерство оборони України підписали договір про інформаційну взаємодію, однак його досі не реалізували через відсутність фінансування.

Станом на сьогодні договір не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" не здійснюється", - йдеться у поясненні відомства.

Видання нагадує, що відповідно до закону, органи ведення Реєстру, тобто ТЦК, повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцполітики багато даних військовозобов’язаного (про інвалідність, зайнятість, сімейний статус, місце проживання тощо) в електронному вигляді.

Однак наразі, судячи з відповіді на запит, цей обмін не реалізовано, тому, військовозобов'язані громадяни повинні повідомляти ТЦК про наявність права на відстрочку в силу свого соціального статусу особисто.

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