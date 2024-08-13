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ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку, - Мінсоцполітики

Чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі

Наразі через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між Єдиним реєстром "Оберіг" і Мінсоцполітики, не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки для осіб з інвалідністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит видання "Судово-юридична газета".

Видання запитувало, чи реалізовано взаємодію реєстру "Оберіг" із реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення надання відстрочки особам, які мають на неї право.

Також журналісти запитували, чи передає нині Пенсійний фонд і Мінсоцполітики відомості про встановлення, зміну групи інвалідності до Реєстру військовозобов'язаних в електронному вигляді, як це передбачено законом.

Чому ТЦК не бачать дані про інвалідність в реєстрі "Оберіг"? Відповідь Мінсоцполітики

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Згідно з відповіддю, 4 червня 2024 року Мінсоцполітики та Міністерство оборони України підписали договір про інформаційну взаємодію, однак його досі не реалізували через відсутність фінансування.

Станом на сьогодні договір не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" не здійснюється", - йдеться у поясненні відомства.

Видання нагадує, що відповідно до закону, органи ведення Реєстру, тобто ТЦК, повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцполітики багато даних військовозобов’язаного (про інвалідність, зайнятість, сімейний статус, місце проживання тощо) в електронному вигляді.

Однак наразі, судячи з відповіді на запит, цей обмін не реалізовано, тому, військовозобов'язані громадяни повинні повідомляти ТЦК про наявність права на відстрочку в силу свого соціального статусу особисто.

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Автор: 

реєстр (843) Міністерство соціальної політики (1268) інвалідність (262) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+17
ТЦК бачить только то что ему выгодно. А остальное хоть в глаза им насцы не видит в упор
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13.08.2024 14:51
+12
А баканова і татарова тцк бачить?
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13.08.2024 14:50
+12
Хто б сумнівався... Зручно не бачити того, що тобі некомфортне і зайве. А можна я так само банкам про кредити скажу: "Я не бачу ніяких боргів з моєї сторони, тому ви самі доказуйте, що я вам щось винен"
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13.08.2024 14:53
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А баканова і татарова тцк бачить?
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13.08.2024 14:50 Відповісти
звісно! крізь пальці
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13.08.2024 16:20 Відповісти
ТЦК бачить только то что ему выгодно. А остальное хоть в глаза им насцы не видит в упор
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13.08.2024 14:51 Відповісти
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13.08.2024 14:52 Відповісти
🤣🤣🤣
Я це передбачував, чесно.
Осло**би та рукожопи замість "уряду"!!!!

Наразі через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між Єдиним реєстром "Оберіг" і Мінсоцполітики, не реалізовано функцію Джерело:
Поки не розпиляють увесь бюждет, нічого робити не будуть)))
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13.08.2024 14:53 Відповісти
Хто б сумнівався... Зручно не бачити того, що тобі некомфортне і зайве. А можна я так само банкам про кредити скажу: "Я не бачу ніяких боргів з моєї сторони, тому ви самі доказуйте, що я вам щось винен"
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13.08.2024 14:53 Відповісти
Реєстр ТЦК не оновлює дані навіть про ВЛК.
Я вже двічі у цьому році проходив ВКЛ, останій раз місяць тому, а у Резерв+ навпроти ВКЛ стоїть "-"...повий бардак.
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13.08.2024 14:54 Відповісти
Жижиталізация !!!!
© Дайтє ім єщьо врємя, оні научатца...
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13.08.2024 15:00 Відповісти
**********!!! Дибіли....
Якщо Законом передбачено ви забов'язані дотримуватися!!! Нема взаємодії між реєстрами - ганяйте клерка з флешкою чи довідкою від тцк до соцзахисту і обратно!!!
Дибіли ******!! Без мільонів Бюджетних коштів навіть не поворухнуться, кретинська система бюрократів!!!
Країна в смартфоні 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А смартфон за 4000 $ з чекової книжки вчительської получки 🤣🤣🤣🤣🤣💊💊💊💊💊
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13.08.2024 14:57 Відповісти
Мляха муха! 🤣🤣🤣🤣🤣
"Країна в смартфоні " 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А скільки лярдів вже розпиляло Мінцифри, де всі їх "дії" то копії московських Госуслуг...
🤣🤣🤣🤣🤣
.....
Слів немає...
🐸💩🐸💩🐸💩🐸
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13.08.2024 14:59 Відповісти
ну звісно...
вони навіть відсутність ніг/рук не бачать інколи, а тут - якась інформація про інвалідність

хоча кого не спитай з тцк - всі самі інваліди, вчора з під Торецька ))))
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13.08.2024 15:00 Відповісти
Мінсоцполітики

Мінпоцполітики
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13.08.2024 15:04 Відповісти
Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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13.08.2024 15:05 Відповісти
я не можу сказати, що вірю цій інфі, але сумнозвісна Мар'яна Безугла якось озвучила цифру 100 к військових у тцк, жінок там дуже мало, чомусь..., майже одні чоловіки..., на перший погляд, серед них інвалідів ну дуже мало, здорові чоловіки..., в мене питання, як вони попали на таку чудову службу під час війни?
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13.08.2024 15:08 Відповісти
Жінки вже є і навіть допомагають пакувати.А хочуть ще більший штат тцк розширити і залучити більше людей.
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13.08.2024 17:02 Відповісти
Щоб хтось щось кудись вніс треба комусь заплатити, як от розробникам резерв. А самі ці цьоці і дяді на роботу не для того ходять, бо в них в посадовій інструкції цього немає. І за "не роблю, бо не хочу" і "вийдіть звідси в чергу" - відповідальність не передбачена. А ви всі всьоравно ухилянти, бо в вас куплена інвалідність, бо відсутність органу може бути вроджена, а що в мого сина хай вас не гребе, він кондитерські фабрики не цейво.
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13.08.2024 15:10 Відповісти
підари сер
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13.08.2024 15:15 Відповісти
З одного зелено-ригівського Хайла можно було це профінансувати.
Куди іде все те бабло, з яким систематично ловлять зелених мародерів?

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13.08.2024 15:15 Відповісти
І зауважте, - бабло в багажнику теж винятково зеленого кольору. )))
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13.08.2024 15:20 Відповісти
...відсутність фінансуванні інформаційної взаємодії....функція автоматичного надання...хм..тепер зрозуміло майбутні напрямку розпилу бабла....
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13.08.2024 16:22 Відповісти
очки пусть купят
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13.08.2024 16:32 Відповісти
Та похер на тих інвалідів.
Хотять відстрочку - хай стоять в чергах. Кожні 3 місяці.
Головне, що чиновникам автоматизували).
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13.08.2024 17:19 Відповісти
Бу-га-га
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13.08.2024 18:40 Відповісти
Відповідно до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів», в Україні функціонує Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів, як інформаційно- комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов`язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Основними завданнями Реєстру є зокрема ідентифікація призовників, військовозобов`язаних, резервістів та забезпечення ведення військового обліку громадян України.

Посилань на інформаційну систему «Оберіг» вказаний закон не містить.
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13.08.2024 23:50 Відповісти
 
 