БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 843 22

Дефіцит кадрів: Мінсоцполітики пропонує бізнесу активніше наймати осіб із інвалідністю та жінок

інвалідність

Міністерство соціальної політики пропонує розширити субсидії для роботодавців за працевлаштування осіб із інвалідністю, жінок та людей старшого віку.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Наша мета – створити рівні умови для всіх, хто бажає працювати, і окремо турботу та увагу ми звертаємо на ті категорії, яким на ринку праці складніше конкурувати, в першу чергу – на людей із інвалідністю", – сказала Жолнович.

За її словами, з цією метою Мінсоцполітики вже підготувало законопроєкт №5344-д, який запроваджує низку інструментів для заохочення роботодавців працевлаштовувати осіб із інвалідністю.

Серед таких умов: 

  • розширено субсидіювання облаштування робочих місць для людей із важкою інвалідністю,
  • організована послуга соціального супроводу як для людини з обмеженими можливостями, так і для колективу, в який вона приходить працювати.

За словами радниці міністра соціальної політики Олени Кульчицької, станом на сьогодні в Україні працевлаштовано трохи більше 450 тис. людей із інвалідністю із 2,7 млн. При цьому близько 1,5 млн з них мають третю групу інвалідності і не потребують особливих пристосувань робочих місць.

Читайте також: Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців: інструкція від уряду

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати 

Автор: 

дефіцит (451) жінки (69) робота (868) Міністерство соціальної політики (663) інвалідність (87)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Ібать який умний мінсоц.

Сам пішов в окопи, а бізнесу рекомендує
показати весь коментар
14.05.2024 17:58
+10
Пропонуємо Мінпоцполітики прийняти йаду та вбитися апстєну!
показати весь коментар
14.05.2024 18:32
+6
Мінсоцполітики пропонує бізнесу активніше наймати осіб із інвалідністю та жінок Джерело: https://biz.censor.net/n3489403
***********
Інваліди зараз всі в ТЦК працюють.
Чи Мінсоцполітики хоче, щоб жінок і в бізнесі активніше лупцювали милицями? )))
показати весь коментар
14.05.2024 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ібать який умний мінсоц.

Сам пішов в окопи, а бізнесу рекомендує
показати весь коментар
14.05.2024 17:58 Відповісти
Так жінки і так вже шпали і асфальт кладуть
показати весь коментар
14.05.2024 18:06 Відповісти
так краще, коли жінка працює, а чоловік сидить вдома вже більш як два роки, бо боїться напоротися на тцк, я таких 'домогосподарок' знаю вже кілька, а до війни були такими 'крутими чуваками'
показати весь коментар
14.05.2024 18:12 Відповісти
дох...я на 9ти чи 10 поверхах на Еспланадній біла Олімпійського стадиону.... інвалідів там 0,0%
показати весь коментар
14.05.2024 19:32 Відповісти
на концерт Кварталу 95 зайди - там всі з бронями
показати весь коментар
14.05.2024 19:46 Відповісти
Мінсоцполітики пропонує бізнесу активніше наймати осіб із інвалідністю та жінок Джерело: https://biz.censor.net/n3489403
***********
Інваліди зараз всі в ТЦК працюють.
Чи Мінсоцполітики хоче, щоб жінок і в бізнесі активніше лупцювали милицями? )))
показати весь коментар
14.05.2024 18:17 Відповісти
Мета мінсоц. лишити інвалідів виплат, бо треба сп-ти гроши. Вот і все.
показати весь коментар
14.05.2024 18:19 Відповісти
Пропонуємо Мінпоцполітики прийняти йаду та вбитися апстєну!
показати весь коментар
14.05.2024 18:32 Відповісти
Интересно,сколько работает работничков в самом министерстве и сколько из них имеет законную инвалидность?
показати весь коментар
14.05.2024 18:33 Відповісти
Я так зрозумів , що вакансії для інвалідів в Мінсоцполітики вже зайняті ? Там значний їх перелік - дебіли,імбіцили ,дауни....
показати весь коментар
14.05.2024 18:40 Відповісти
Оголошення від кандидата на вакансію в Мінсоцполітики.

показати весь коментар
14.05.2024 19:09 Відповісти
я так підозрюю зі свого хлопського розуму, що головна проблема не у відсутності рук (хоча дійсно скрутно зараз на ринку - бувші колеги в Україні кажуть, що реально сутужно), а в тому що "шановні панове роботодавці" бажають за " три копійки" щоб їм "зірочку з неба діставали".

А тут раптом раз - і дурних нема, та ще й багато за кордоном як раз фахівців,. а інші ховаються від ТЦК ( і таке є)...
показати весь коментар
14.05.2024 18:47 Відповісти
я трубогібщика вчив півроку під мої вироби.

вчора ТЦК спіймало, коли йшов на роботу.

У мене збитки. Податків ***, донатів ***. ТЦК красавчики.
показати весь коментар
14.05.2024 19:48 Відповісти
А до цього донатив ?
показати весь коментар
14.05.2024 21:19 Відповісти
не донатив. Трьох одів-обув - це близько 450 тисяч
показати весь коментар
14.05.2024 21:45 Відповісти
Та хоч би й донатив, все одго зекономив державі грошей, шоб вона мала чим заплатити тцк, шоб вони загребли твого робітника.
показати весь коментар
14.05.2024 22:00 Відповісти
А якшо ти не вкурсі, то кожен хто працює вже вкладається, бо паперова гривня підтримується не золотом, а працею. Це так працю
показати весь коментар
15.05.2024 07:43 Відповісти
Якраз за рахунок цього і має фінансуватися армія, а не зборами і донатами.
показати весь коментар
15.05.2024 09:00 Відповісти
Коли читаєш такі "сокрамнтальні вислови" то розумієш убогість, та ідіотизм всієї зевлади скопом, розумієш, що спасе, тільки якщо зібрати їх всіх ,без виключення в один мішок і в Чорне море , Азовське вони вже ********...
показати весь коментар
14.05.2024 20:13 Відповісти
Дєвкі, гайда до мене ковалями ! А сліпих можна швеями влаштувати...
показати весь коментар
14.05.2024 20:21 Відповісти
Ну клас: як ти винаймеш на дальнобійника безногого інваліда, або на ІТ-шнтка бувшого тракториста? Довбодятли
показати весь коментар
15.05.2024 07:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 