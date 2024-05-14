Дефіцит кадрів: Мінсоцполітики пропонує бізнесу активніше наймати осіб із інвалідністю та жінок

Міністерство соціальної політики пропонує розширити субсидії для роботодавців за працевлаштування осіб із інвалідністю, жінок та людей старшого віку.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Наша мета – створити рівні умови для всіх, хто бажає працювати, і окремо турботу та увагу ми звертаємо на ті категорії, яким на ринку праці складніше конкурувати, в першу чергу – на людей із інвалідністю", – сказала Жолнович.

За її словами, з цією метою Мінсоцполітики вже підготувало законопроєкт №5344-д, який запроваджує низку інструментів для заохочення роботодавців працевлаштовувати осіб із інвалідністю.

Серед таких умов:

розширено субсидіювання облаштування робочих місць для людей із важкою інвалідністю,

організована послуга соціального супроводу як для людини з обмеженими можливостями, так і для колективу, в який вона приходить працювати.

За словами радниці міністра соціальної політики Олени Кульчицької, станом на сьогодні в Україні працевлаштовано трохи більше 450 тис. людей із інвалідністю із 2,7 млн. При цьому близько 1,5 млн з них мають третю групу інвалідності і не потребують особливих пристосувань робочих місць.

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Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати