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Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців: інструкція від уряду

офіс,робота,вакансії

Роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 8 тис. грн.

В уряді розповіли, як отримати виплати та які документи для цього необхідні.

Компенсацію витрат на оплату праці внутрішніх переселенців роботодавець може отримати під час дії воєнного стану й впродовж 30 днів після його скасування.

Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тис. грн на місяць.

Максимальна тривалість виплати становить три місяці. У разі працевлаштування ВПО, яка має інвалідність, компенсація виплачується шість місяців.

Щоб отримати компенсацію, необхідно:

  • працевлаштувати переселенця на умовах трудового контракту, зокрема за сумісництвом;
  • подати заяву про отримання компенсації у найближчому центрі зайнятості або через портал "Дія". Термін подання заяви: не раніше ніж через 5 днів, але не пізніше 6 місяців із дня працевлаштування ВПО;
  • дочекатися результатів розгляду заяви;
  • після отримання коштів необхідно подати заяву на отримання компенсації на наступний місяць.

В офісі омбудсмена заявили "шалене збільшення" кількості скарг переселенців на позбавлення соцвиплат.

Автор: 

компенсації (330) робота (868) ВПО (43)


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