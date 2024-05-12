Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців: інструкція від уряду
Роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 8 тис. грн.
В уряді розповіли, як отримати виплати та які документи для цього необхідні.
Компенсацію витрат на оплату праці внутрішніх переселенців роботодавець може отримати під час дії воєнного стану й впродовж 30 днів після його скасування.
Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тис. грн на місяць.
Максимальна тривалість виплати становить три місяці. У разі працевлаштування ВПО, яка має інвалідність, компенсація виплачується шість місяців.
Щоб отримати компенсацію, необхідно:
- працевлаштувати переселенця на умовах трудового контракту, зокрема за сумісництвом;
- подати заяву про отримання компенсації у найближчому центрі зайнятості або через портал "Дія". Термін подання заяви: не раніше ніж через 5 днів, але не пізніше 6 місяців із дня працевлаштування ВПО;
- дочекатися результатів розгляду заяви;
- після отримання коштів необхідно подати заяву на отримання компенсації на наступний місяць.
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