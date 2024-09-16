Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані вплинули на бойові дії на фронті, - "слуга народу" Завітневич
Для того, щоб нещодавно мобілізовані громадяни України могли вплинути на бойові дії на передовій, потрібно ще 3 місяці.
Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич у коментарі для Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, мобілізація в Україні йде за планом.
Однак видання вказує, що можливості України для ротації підрозділів або надсилання підкріплень, зокрема до Курської області, досі обмежені.
У статті йдеться, що держава досі перебуває на початковій стадії поповнення війська після запровадження нового закону про мобілізацію.
FT із посиланням на наближене до російського військового відомства джерело також повідомило, що Україна перестала вводити в Курську область нові резерви. Натомість війська окопуються на захопленій території.
Представник українського оборонного відомства, який залишився анонімним, підтвердив, що Україна не планує захоплювати більше територій Курщини, а натомість ЗСУ окопуються для захисту своїх флангів.
Будь ласка, зачекайте...
Досі "вдалося озброїти лише чотири" (с)
https://t.me/BerezaJuice/48401 https://t.me/BerezaJuice/48401 Відверто, мене вже дістали ці історії про 14 бригад у резерві, з яких укомплектувати зброєю ми не змогли навіть 4 через «затримки забезпечення від союзників».
А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу «наявність» і керуватися виключно «за штатом», а перевірити, яке поповнення і кого - реально необхідно. А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли? Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: «мільйон від держави» чи насправді «мільярди від волонтерів»?
Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді? З виробленого і закупленого державою!
Можна нарешті запросити докупи усі ці міністерства, закупівельні структури, логістику і під час ставки набрати по телефону 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?
І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні в виробництві, ні в закупці?!
Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає - бо нікому воювати, відступаємо - бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї і навчатися ні на чому.
Ще раз: біда починається з голови і управління. Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного - перемоги не буде.
Від Заходу треба і можна вимагати. Впритул до денонсації Будапештського меморандуму і відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.
Але спершу треба виконати власне домашнє завдання - зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16 Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.
Бо я служив в РВБ, це під парканом з військовим містечком
А серйозно, як ті новобранці вам навоюють? При всій повазі, у них досвіду немає.
А АКМ розбирати/збирати із зав'язаними очима "на врємя"? Нє?