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мобілізація (2882) Завітневич (55)

Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані вплинули на бойові дії на фронті, - "слуга народу" Завітневич

Завітневич про мобілізацію в Україні

Для того, щоб нещодавно мобілізовані громадяни України могли вплинути на бойові дії на передовій, потрібно ще 3 місяці.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич у коментарі для Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація в Україні йде за планом.

Однак видання вказує, що можливості України для ротації підрозділів або надсилання підкріплень, зокрема до Курської області, досі обмежені.

У статті йдеться, що держава досі перебуває на початковій стадії поповнення війська після запровадження нового закону про мобілізацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі ці 30 років Україна не знала свого реального мобілізаційного ресурсу, - "слуга народу" Завітневич

FT із посиланням на наближене до російського військового відомства джерело також повідомило, що Україна перестала вводити в Курську область нові резерви. Натомість війська окопуються на захопленій території.

Представник українського оборонного відомства, який залишився анонімним, підтвердив, що Україна не планує захоплювати більше територій Курщини, а натомість ЗСУ окопуються для захисту своїх флангів.

Також читайте: Євросоюз зменшує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям, - глава МЗС Польщі Сікорський

Автор: 
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Топ коментарі
+16
https://t.me/Omelyan_News/14969 Володимир Омелян , нині поранений майор ЗСУ, колишній міністр інфраструктури:
https://t.me/BerezaJuice/48401 https://t.me/BerezaJuice/48401 Відверто, мене вже дістали ці історії про 14 бригад у резерві, з яких укомплектувати зброєю ми не змогли навіть 4 через «затримки забезпечення від союзників».
А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу «наявність» і керуватися виключно «за штатом», а перевірити, яке поповнення і кого - реально необхідно. А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли? Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: «мільйон від держави» чи насправді «мільярди від волонтерів»?
Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді? З виробленого і закупленого державою!
Можна нарешті запросити докупи усі ці міністерства, закупівельні структури, логістику і під час ставки набрати по телефону 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?
І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні в виробництві, ні в закупці?!
Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає - бо нікому воювати, відступаємо - бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї і навчатися ні на чому.
Ще раз: біда починається з голови і управління. Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного - перемоги не буде.
Від Заходу треба і можна вимагати. Впритул до денонсації Будапештського меморандуму і відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.
Але спершу треба виконати власне домашнє завдання - зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16 Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.
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16.09.2024 14:49
+10
Ой дурак.
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16.09.2024 14:38
+9
Так хай би поки "служки" підмінили, зокрема і цей ********** - нє? Ссикотно? Ну так, це ж не маячню щодня пиз.іти!
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16.09.2024 14:39
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Ой дурак.
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16.09.2024 14:38 Відповісти
Так хай би поки "служки" підмінили, зокрема і цей ********** - нє? Ссикотно? Ну так, це ж не маячню щодня пиз.іти!
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16.09.2024 14:39 Відповісти
Він сподівається за три місяці нарешті озброїти решту з тих "14 бригад"?
Досі "вдалося озброїти лише чотири" (с)
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16.09.2024 14:40 Відповісти
В яку сторону вони вплинуть?
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16.09.2024 14:43 Відповісти
Репост из: https://uk.tgstat.com/channel/@Omelyan_News Omelyan News

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16.09.2024 14:44 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/14969 Володимир Омелян , нині поранений майор ЗСУ, колишній міністр інфраструктури:
https://t.me/BerezaJuice/48401 https://t.me/BerezaJuice/48401 Відверто, мене вже дістали ці історії про 14 бригад у резерві, з яких укомплектувати зброєю ми не змогли навіть 4 через «затримки забезпечення від союзників».
А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу «наявність» і керуватися виключно «за штатом», а перевірити, яке поповнення і кого - реально необхідно. А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли? Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: «мільйон від держави» чи насправді «мільярди від волонтерів»?
Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді? З виробленого і закупленого державою!
Можна нарешті запросити докупи усі ці міністерства, закупівельні структури, логістику і під час ставки набрати по телефону 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?
І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні в виробництві, ні в закупці?!
Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає - бо нікому воювати, відступаємо - бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї і навчатися ні на чому.
Ще раз: біда починається з голови і управління. Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного - перемоги не буде.
Від Заходу треба і можна вимагати. Впритул до денонсації Будапештського меморандуму і відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.
Але спершу треба виконати власне домашнє завдання - зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16 Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.
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16.09.2024 14:49 Відповісти
Ядерного потенціалу України ніколи не було. 43-я ракетна армія са яка розміщувалась в усср, разом з трьома військовими округами була 24 серпня 1991 підпорядкована Верховній Раді.
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16.09.2024 16:48 Відповісти
згоден, але я схильний вибачити Омеляну цю помилку. Тому що "ядерний потенціал України" можна можна трактувати і так, і так. Тому що принаймі, ракети були, в т.ч. тактичні, які можуть (могли) нести звичайну вибухівку.
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16.09.2024 17:08 Відповісти
До речі, я маю (мав) прямий стосунок до 43-ї ракетної армії. Звичайно, мені, як солдату тоді, який тільки побував на точках (ну, і при штабі армії) глибші деталі маловідомі - але, як інженер, дуєе-дуже загальні уявлення управління РВСН совка я маю...
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16.09.2024 17:12 Відповісти
Зрозуміло, що ракети різних типів робилися тоді і в усср і в рф, але ядерні боєголовки як і багато іншого - тільки в рф.
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16.09.2024 17:25 Відповісти
А штаб був в Вінниці. Мабуть на Червоноармійській ? Був колись там в 101-у полку зв'язку.
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16.09.2024 20:18 Відповісти
так. 101-й полк звязку - це учебка?
Бо я служив в РВБ, це під парканом з військовим містечком
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16.09.2024 20:50 Відповісти
Цей полк зв'язку був в 2-му корпусі дальньої авіації (до 1980 року), штаб був на території полку, була там і учебка , передавачі були різні і середньої і великої потужності (стаціонарні до 80 квт) щоб тримати зв'язок, наприклад, з ТУ-95 який летів з Прилук до Анадиря і обратно.
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16.09.2024 21:14 Відповісти
Ну, тоді він базувався не на території, на якій я служив
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16.09.2024 21:23 Відповісти
Кацапи , певно , зараз подякували Завитневичу за цю інформацію ...
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16.09.2024 14:55 Відповісти
Это дэза
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16.09.2024 14:58 Відповісти
хто з вас зебіл, хто порохобот?
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16.09.2024 15:04 Відповісти
Первый, кажуть, - противсих. Второй, судя по мажорной ноте подачи инфы, - из плеяды 73% . А вы какого цвета, таавариСТч с интернета?
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16.09.2024 15:09 Відповісти
А оте 14 бригад недоукомплектованных, они вообще чем занимаются? Сидят бьют баклуши и чаи гоняют? Вопрос тогда чем комплектуют мобилизованных и бусифицированных в таком случае? Или ими просто щели затыкают?
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16.09.2024 14:57 Відповісти
я так розумію, що вони мінять загиблих в укомплектованих бригадах
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16.09.2024 15:31 Відповісти
А може, як в "інтербригадах" часів громадянської війни в Іспанії?
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16.09.2024 15:39 Відповісти
Нещодавно мобілізовані ні нащо не вплинуть без зброї та техніки,довбой@б.
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16.09.2024 15:03 Відповісти
А скока тада необходимо времени . шобы подготовить летчиков на ф-16? - это так, чтобы главзеб не клеил понты для приезжих, мол, Запад затягивает время с подготовкой летчиков. Чмошник, вместо подготовки летчиков и армии в целом , до нужного уровня, занимался асфальтным делом.
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16.09.2024 15:06 Відповісти
Мінімум пів року. А потім ще мінімум місяц у перемішку з військовими котрі мають бойьовий досвід - бо сама краща тактика ведення бою - це тактика виживших. А так тіки смерть та кров.
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16.09.2024 15:08 Відповісти
Так для цього треба щоб держава бачила в громадянах людей, а не ресурс.
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16.09.2024 15:13 Відповісти
Звісно відношення - це і навчання, не тиждень, це і бетоні фортіфікації, і мінні поля перед ними це і капсули виживання - та багато чого. Але ж мудрий нарід повівся на брехню - то Порошенко вигідно вести війну бо він на ней наживається, а я війну закінчу за рік. Закінчив, б...ть. Морем крові.
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16.09.2024 17:36 Відповісти
Невже за три місяці усіх переб'ють ?
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16.09.2024 15:28 Відповісти
Недавно моблізовані зараз як вийдуть, та як переможуть! їх же навчили! (кажуть, що в навчальних центрах тільки шикуватись учаться, по шість раз на дню шикування). Може ще строєм вчать ходить.
А серйозно, як ті новобранці вам навоюють? При всій повазі, у них досвіду немає.
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16.09.2024 15:30 Відповісти
"...в навчальних центрах тільки шикуватись учаться..."
А АКМ розбирати/збирати із зав'язаними очима "на врємя"? Нє?
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16.09.2024 15:43 Відповісти
Їх поточно переб'ють всіх до того часу.
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16.09.2024 15:45 Відповісти
всіх поголовно так званих "слуг народа" на передову на чолі із балаболом Завітневичем, і війна скінчиться за пару днів.
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16.09.2024 16:05 Відповісти
Гопак з лопатою.
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17.09.2024 01:38 Відповісти
 
 