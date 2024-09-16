Украине нужно еще три месяца, чтобы недавно мобилизованные повлияли на боевые действия на фронте, - "слуга народа" Завитневич
Для того, чтобы недавно мобилизованные граждане Украины могли повлиять на боевые действия на передовой, нужно еще 3 месяца.
Об этом заявил председатель оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич в комментарии для Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мобилизация в Украине идет по плану.
Однако издание указывает, что возможности Украины для ротации подразделений или отправки подкреплений, в частности в Курскую область, до сих пор ограничены.
В статье говорится, что государство до сих пор находится на начальной стадии пополнения войска после введения нового закона о мобилизации.
FT со ссылкой на приближенный к российскому военному ведомству источник также сообщило, что Украина перестала вводить в Курскую область новые резервы. Вместо этого войска окопались на захваченной территории.
Представитель украинского оборонного ведомства, который остался анонимным, подтвердил, что Украина не планирует захватывать больше территорий Курщины, а вместо этого ВСУ окапываются для защиты своих флангов.
Пожалуйста, подождите...
Досі "вдалося озброїти лише чотири" (с)
https://t.me/BerezaJuice/48401 https://t.me/BerezaJuice/48401 Відверто, мене вже дістали ці історії про 14 бригад у резерві, з яких укомплектувати зброєю ми не змогли навіть 4 через «затримки забезпечення від союзників».
А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу «наявність» і керуватися виключно «за штатом», а перевірити, яке поповнення і кого - реально необхідно. А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли? Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: «мільйон від держави» чи насправді «мільярди від волонтерів»?
Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді? З виробленого і закупленого державою!
Можна нарешті запросити докупи усі ці міністерства, закупівельні структури, логістику і під час ставки набрати по телефону 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?
І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні в виробництві, ні в закупці?!
Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає - бо нікому воювати, відступаємо - бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї і навчатися ні на чому.
Ще раз: біда починається з голови і управління. Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного - перемоги не буде.
Від Заходу треба і можна вимагати. Впритул до денонсації Будапештського меморандуму і відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.
Але спершу треба виконати власне домашнє завдання - зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16 Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.
Бо я служив в РВБ, це під парканом з військовим містечком
А серйозно, як ті новобранці вам навоюють? При всій повазі, у них досвіду немає.
А АКМ розбирати/збирати із зав'язаними очима "на врємя"? Нє?