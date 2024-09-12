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беженцы (1605) Сикорский (357) Евросоюз (16683) мобилизация (2602)

Евросоюз уменьшает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам, - глава МИД Польши Сикорский

сікорський

Глава МИД Польши Сикорский предлагаю отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Киеву нужны прежде всего техника и войска. Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам, - заявил Сикорский в интервью Le Monde.

Министр отметил, что в Польше не выплачивают социальную помощь украинским беженцам.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - отметил глава МИД Польши.

Также читайте: Наиболее проблематично привлечение в украинское образование детей, выехавших за границу до школы, - Лисовой
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Топ комментарии
+31
А як же вона стане вільне? Нехай інші за такою хату гинуть?
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12.09.2024 19:08
+24
Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

от дивина непокірні кріпаки не хочуть в стійло повертатись
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12.09.2024 18:53
+21
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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12.09.2024 18:59
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Дивно...
А як же той "мобілізаційний потенціал" потрапив за кордон, як що нікого не випускають?
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12.09.2024 18:51 Ответить
Основна маса звалила у перші місяці через окуповані території, зокрема через Бердянськ, потім на Крим і на Європу. Ви би бачили ті чоловічі колони авто у напрямку Бердянську
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12.09.2024 18:58 Ответить
Основна масса ухилянтів звалила по перепустками ГРУ. Вони виїхали як Штірліци, та сформували батальони Монако, Майамі та інші.
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12.09.2024 19:52 Ответить
Шо, очко жим-жим?
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12.09.2024 18:59 Ответить
А як же вона стане вільне? Нехай інші за такою хату гинуть?
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12.09.2024 19:08 Ответить
халяву в єс скоро закінчать і таких як ти патрійотів недороблених депротують нахер з ЄС --АМІНЬ
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12.09.2024 19:20 Ответить
Нарешті мадьяри з Закарпаття повернуться додому
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12.09.2024 20:14 Ответить
Не депортують, це все лозунги на публiку. Хто добровiльно вiдмовиться вiд 1% ВВП???
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13.09.2024 00:40 Ответить
Коли м. Дніпрорудне буде вільне тоді і повернемось.

Це хто написав, скотиняко?
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12.09.2024 23:26 Ответить
А як же вона стане вільне? Нехай інші за такою хату гинуть?

+ 100 !

умовний Микола має загинути за те Дніпрорудне і визволити квартиру ухилянту
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12.09.2024 23:07 Ответить
А хто ж тобі його звільнить,свинопасе?
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12.09.2024 19:19 Ответить
З інших міст чоловіки мають звільняти,поки це сцикло сидить у Польщі.
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12.09.2024 19:43 Ответить
Нема- ми. Ми, це ті, хто тут. А там- ви і хто зна, які.
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12.09.2024 23:27 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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12.09.2024 18:59 Ответить
а тебе костя за кого мають наші піхотинці ??? там таких як ти гандонов десятки тисяч і у всіх одна відмазка я здристнув тому що діти пороха не воюють
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12.09.2024 19:17 Ответить
КОТЯ ЗАРАЗ ВЕРЕСЕНЬ 24ГО РОКУ -- ЧОМУ ТИ В ПОЛЬЩІ СИДИШ ???
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12.09.2024 19:27 Ответить
таких як ти потрібно позбавляти громадянства
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12.09.2024 19:34 Ответить
Що ти доказати їм хочеш, сотні тисяч здоровенних бугаїв в Україні ховаються жінкам під спідницею чи понакупляли відстрочок та шукають кого замість себе послати воювати, ще й героями себе рахують "боневтіками"
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12.09.2024 20:09 Ответить
Так само і в 14 тікали тільки зі справами офіцерів.
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12.09.2024 20:13 Ответить
Порошенко? Єто всё он не хочет заканчивать войну, он наживается на войне и хочет что б все сидели в польше
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12.09.2024 19:21 Ответить
+++
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12.09.2024 21:13 Ответить
Заканчивать войну не хочет только путлер. А у украинцев пока что нет вариант закончить войну, к сожалению.
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12.09.2024 22:11 Ответить
Можно посилання ?
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12.09.2024 20:11 Ответить
Що за маячню ти несеш, приїзджай в Україну, знайдеш роботу за один день, не зможеш, пиши, тут, допоможимо.
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12.09.2024 21:00 Ответить
''Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, ''
По ходу українських дітей в окопи пропонує?
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12.09.2024 18:53 Ответить
Нет, он просто трепется. Это же Польша, там тоже играют на публику. Это же Польша несколько лет назад говорила, что по результатам ВМВ, им Германия задолжала 250 млрд евро)).
Не обращайте внимания.
Рост ВВП Польши последние годы обеспечен исключительно экономическими реформами в расчете на укранск
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12.09.2024 19:20 Ответить
на украинских работников. И, без Украинцев, Польша просто ничего не сможет. Я не говорю, что Польша - г@вно. Нет поляки добились хороших результатов, но в данный момент, самый ценный актив для развития Польши - это Украинцы.
Для Германии - Украинцы не так сильно важны, Германия способна привлечь людей из ЕС, а Польша нет. У неё не высокие зарплаты и не выдающееся качество жизни. Поэтому Украинцы это и есть их куш для развития.
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12.09.2024 21:22 Ответить
Це смішно чіпати ці виплати 200 євро на дитину то ніщо для ЄС.. вони точно чоловіків не повернуть
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12.09.2024 19:22 Ответить
Все ещё проще: в ЕС верховенство права, а закон не может дискриминировать по полу, возрасту, этнической принадлежности и т.д. Исходя из этого, депортируя украинцев, нужно будет депортировать беженцев из всех других стран.
Ну а 200€ - это откровенно ничего. Я столько на коммуналку в Германии трачу. Т.е это трепло хочет сказать, что мама, или папа с ребенком живут на 200€? Сомневаюсь, что за такие деньги можно в Польше прожить. Мои пациенты работают в Польше и тратят на свою семью из 3 -х человек и частный дом в поселке (Нью-Васюки) 1,5 тыс €. Да, они зарабатывают в сумме 3 тыс. Но тратят 1,5 на жизнь.
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12.09.2024 19:42 Ответить
Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

от дивина непокірні кріпаки не хочуть в стійло повертатись
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12.09.2024 18:53 Ответить
Схоже, це його просив зеля сказати, бо це зеліни раби.
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12.09.2024 20:28 Ответить
Ясна речь. Сиська должна мясистой. В стойле сиська выдоеная. наполните - сообщите.
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12.09.2024 21:18 Ответить
Повертайте їх в Україну! там сотні тисяч здоровенних бугаїв які відмовляються захищати свою землю- своє майно -свою сім"ю!
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12.09.2024 18:53 Ответить
Слушна думка.
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12.09.2024 18:54 Ответить
Для поляка - так. Він хоче тілами українців не пустити кацапів у Польщу, та ще й обійтися малою кров'ю - не платити ураїнським жінкам і дітям. Якщо на війні загине українське жіноцтво, то про українську націю можна буде прочитати лише в історії, як про остготів, скажімо. Навіть якщо кацапів розіб'ємо, територію займуть інші народи, бо ті, що залишаться, ппосто не здатні будуть дати раду. Лукавий Сікорський добре знає, що мобілізаційний ресурс кацапів в рази більший і таким залишиться навіть при тотальній нашій мобілізації. Але віг чомусь ні словом не згадує ппо мобілізаційний ресурс самої Польщі, Словаччини, прибалтійських країн, який буде протистояти у разі поразки України не лише кацапам, а й тим українцям, які ще залишаться і потраплять примусово у кацапську армію. Ось тоді і поговоримо про ресурс.
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12.09.2024 19:24 Ответить
У НАТО кацапи не сунуться. Відстала обісрана рашка навіть Україну не може перемогти. Вони допомагають вам, а не собі.
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12.09.2024 19:47 Ответить
Відповідь про НАТО нижче.
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12.09.2024 19:52 Ответить
Пи.Си. Сікорський забув історію. Варшаву під час "Чуда над Віслою" захищали також вояки Армії УНР, зокрема військовики Марка Ьезручка, якому згодом самі поляки поставили у Варшаві пам'ятник. Орди Тухачевського-Будьонного були розбиті і покотилися назад. Натомість поляки зобов'язалися допомогти Українцям вигнати кацапів з України, але пішли
з кацапами на перемовини, фактично
зрадивши українців. Думали, що будуть нафхитрішими. Бо мали угоди про
взаємодопомогу з Францією і Великобританією (тодішнім НАТО). Прикметно,
що при нападі Гіилєра на Польщу ці країни за неї не воювали, хоча Гітлєру війну оголосили. І вишенька на торті - коли кацапи брали Польщуу у1944-му, у складі Українських фронтів були ті українці, яких поляки зрадили 20 років тому. А тодішнє "НАТО", прділивши з кацапами Європу, Польщу віддало кацапам. Ось так.
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12.09.2024 19:51 Ответить
Відміна виплат змусить у більшості своїй повертатись жінок з дітьми, а не ухилянтів, адже ухилянту набагато легше знайти роботу, ніж жінці з дітьми (ну так вже історично склалось, що чоловіки легше працевлаштовуються, плюс тільки їм доступні роботи, де вимагається велика фізична сила). Може це і в цілому добре, що вони в Україну повернуться, адже з демографією у нас повна жопа, але мобілізація від цього ну ніяк не покращиться.
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12.09.2024 19:52 Ответить
А хіба в його заяві йде мова про жінок з дітьми? Там йде мова про чоловіків призовного віку.
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12.09.2024 20:33 Ответить
"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору"

Плюс, знову ж таки повторюю, в Польщі немає ніяких виплат, крім як на дітей. Середньостатистиному ухилянту абсолютно пофіг на соцвиплати, він їх і так не отримує (в Польщі у всякому випадку), тому йому позбавлення соцвиплат ніяк не загрожує. І тому Польша не буде примусово повертати чоловіків, бо це для неї шикарний трудовий ресурс.
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12.09.2024 20:41 Ответить
Ось приклад як на українців і Україну дивляться "брати" поляки, литовці та інші. Ви воюйте, а ми будемо підбадьорливо плескати в долоні і час від часу щось підкидати, і на права людей начхати. Головне, щоб до них не йшла війна. А ви тут в коментах продовжуйте дякувати їм за "допомогу", головне пам'ятайте, що допомагають вони собі, а не нам.
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12.09.2024 19:00 Ответить
#STOP дапамога наув!!
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12.09.2024 19:03 Ответить
Добре, що наша влада каже, нам ваших військ не треба. Дайте зброю, а ще краще гроші, бо в нас всьо дешевше: і зброя, і зерно, і світло, і люди, яйця правда дорогі, але то специфіка логістики.....
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12.09.2024 19:06 Ответить
В Україні ''броньованих биків'' вистачає. Ось тільки ''розбронювати'' їх проблемно, бо всі або блатні, або дотичні до зелених
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12.09.2024 19:05 Ответить
А про те, що він також зменшує мобілізаційний потенціал Сирії, Іраку, Ефіопії та всієї там Африки, приймаючи щодня звідти біженців, то ні слова.
Воювати і гнати їх Європи потрібно тільки українців
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12.09.2024 19:05 Ответить
Тут дело тонкое, ты только уяви
Они хозяева и могут гнать на своё усмотрение.
И скажите, если гнать будут 1:1 одного нашего, одного сирийца, это будет справедливо?
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12.09.2024 21:27 Ответить
Правильно. кроме женщин и детей. Молодые мужики или начнут работать или вернуться.
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12.09.2024 19:10 Ответить
В Западной Европе они получают другие пособия. Источник:
А Сикорский не хочет озвучить суммы? Или тогда польское величие скукожится до 0?
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12.09.2024 19:14 Ответить
Правий на всі 100%бо крім жінок з дітьми потікали ухилянти і поляки цими ******* не вдоволені працювать не хочуть ждуть подачки
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12.09.2024 19:21 Ответить
Ну я не думаю, що прям усі працювати не хочуть. Із тих, хто потікав, чимало тих, хто в ту Польщу і так на заробітки їздив, то вони собі роботу понаходили. Плюс, є люди, які сидять у Польщі і працюють віддалено на українські компанії - багато ІТ-шників, але не лише ІТ. От, приміром, знайома працює менеджером у "Світочі", але віддалено з Польщі...
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12.09.2024 19:34 Ответить
Це брехня, в Польщі вже давно немає ніяких подачок. Єдине що є, це невеликі виплати на неповнолітніх дітей, і то лише якщо вони ходять в польський дитсадок чи школу. Ухилянт, який переплив Тису і приїхав в Польшу і живе там сам, ніяких виплат не отримує, а мусить влаштовуватись на роботу. А це Польшу абсолютно влаштовує, робоча сила їм потрібна, щоб заміняти своїх же поляків, які звалили з Польші в країни позахідніше.
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12.09.2024 19:43 Ответить
"працювать не хочуть ждуть подачки"

Польща не дає жодних подачок нікому, крім дітей
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12.09.2024 22:13 Ответить
За такою логікою, Сікорський, - Європі потрібно зменшити мобілізаційний потенціал рашки.
Приймайте тоді кілька мільйонів молодих здорових орків. Ото вони вам напрацюють. Ще й, гляди назвуть вам Польщу "ісконно руцкой тєріторієй". "Угнєтьонниє засілієм польскаво язика".
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12.09.2024 19:22 Ответить
Якусь дурню меле. Допомогу отримають в основному старі і інваліди, або жінки з дітьми. В Європі дитину дома не можна залишати одну. І як виплата допомоги зменшує мобілізаційний потенціал України? Іноді краще жувати чим говорити.

Молоді працюють якщо не дурні.
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12.09.2024 19:25 Ответить
Це відомий українофоб у Польщі і це його думка, а не уряду Польщі. А так, уряд Польщі розпочав видавати спеціальні карти побиту біженцям зі статусом "УКР", тобто легалізовувати. Тому, заброньованим зебілам пропоную й далі рукоблудити на потужного лідера і готуватись до бусифікації
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12.09.2024 19:34 Ответить
Люблю почитати такі новини. Особливо коменти. Додам для ясності деяким далеким... В Польщі ніхто не сидить на соцвиплатах, бо їх тут немає. Допомога на дітей тут була і до війни, вона є для всіх, і громадян і легальних іноземців.
Не Сікорський її придумав і не він її буде відміняти, просто чистої води популізм, сказанув на радість заздрісному бидлу... Місцевому і українському
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12.09.2024 19:42 Ответить
Бо більшість з коментуючих жодного разу ніде не працювала, окрім місцевої закусочної. А якщо кудись і виїжджали за кордон - то тільки на відпочинок залити очі. Я перепис Шарікових роблю в темах про "Укренерго", де вже дійшло до маразма і повного заперечення впливу війни на стан енергетики
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12.09.2024 20:00 Ответить
Т.е работая в Украине, в закусочной, запросто нарубить бабла на отдых за границей?
Шариковы едут за кордон отдыхать, а Борментали унитазы мыть?
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12.09.2024 21:35 Ответить
Т.е работая в Украине, в закусочной, запросто нарубить бабла на отдых за границей?

На Балі звісно не полетиш, але на пару днів з'їздити в якусь Чехію думаю вистачить грошей
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12.09.2024 22:20 Ответить
Сикорский зарапортовался. Он потом будет рассказывать, что его неправильно поняли. Как часто бывает и с Зеленским.
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12.09.2024 19:43 Ответить
убить нужно всех украинцев под корень?
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12.09.2024 20:01 Ответить
Ну якщо Євросоюз такий поганий,то хай Польща п издує з нього,на одне гонорове гівно яке смокче дотації з ЄС ,та при цьому як бидло плює на його закони,буде менше.
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12.09.2024 20:02 Ответить
Для цього довбодятла українці як парії,за національною ознакою,одні на всю Європу?Нічого нового від поляка не почув , і нічого іншого від цього сраного пана і не очікував.
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12.09.2024 20:54 Ответить
ну нашо трудоспособного убивати. він країні принесе податки.
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12.09.2024 21:16 Ответить
Посмотрим как вы будете бежать когда рашка на вас пойдёт после Украины. Будешь потом в Германии рассказывать про стимулы полякам для войны 😁
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12.09.2024 21:49 Ответить
срані пшеки

ваша економіка ляже, якщо всі українці поїдуть

вангую, що якби по полякам прилетіла хоча б половина того, що по Україні 24.02.2022, то там би вже 70% сиділо би в Німеччині / Франції / Бельгії / Іспанії
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12.09.2024 22:01 Ответить
Забрать у детей 200 евро, чтобы родители вернулись. И дети жили под бомбами.

Будучи в статусе журналиста принимал участие в боевых действиях против Советской Армии в Афганистане, о чём сам рассказал в своей книге:
Во время ночной атаки на казармы я расстрелял три обоймы, но, как понял, напрасно: все пули только откололи крошки от каменных плит.
- Сикорский. Пепел святых. Путешествие в Герат в военное время.
Сикорский рассказал анекдот про нового президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Барака Обаму : «Знаете ли вы, почему Барак Обама имеет польские корни? Потому что его дедушка в Африке съел польского миссионера
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12.09.2024 22:10 Ответить
Те, що виїхало 85% жінок і всього 15% чоловків, це Сікорським не рахується??
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12.09.2024 22:11 Ответить
Сікорський хоче цих жінок і іх дітей відправити на фронт. Пройдисвіт!
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13.09.2024 00:44 Ответить
не так багато часу лишилося до того,як влада в країнах ЄС зміниться і зміниться політика по відношенню до біженців. Арбайтен будуть усі.
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12.09.2024 22:35 Ответить
В основном в страны Евросоюза убежали женщины с детьми, а также пенсионеры. Каким образом женщины, дети и пенсионеры могут помочь на фронте?
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13.09.2024 00:42 Ответить
А також туди втекло купа чоловіків призовного віку, які чомусь не бажають повертатись а мали б
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13.09.2024 06:51 Ответить
Так, але відміна виплат змусить повертатись як раз жінок і дітей, а не чоловіків призовного віку. Середньостатистичний ухилянт або вже працює, або швидко знайде роботу, якщо прижме, адже так вже історично склалось, що чоловікам знайти хорошу роботу легше + тільки їм доступна робота, де вимагається велика фізична сила. А от чи знайде нормальну роботу жінка з дітьми, щоб прогодувати і себе і дітей, це вже велике питання.

Для повернення чоловіків призовного віку потрібно не виплати відміняти, а власне приймати політичне рішення про повернення таких чоловіків на рівні всього Євросоюзу. А на даний момент Євросоюз навіть близько не збирається приймати таке рішення, не в останню чергу тому що, українські чоловіки - це чудова робоча сила для нього.
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13.09.2024 08:56 Ответить
Жінки й діти повинні повертатися під ракети і бомби, в зруйновані і окуповані міста?! Що воно меле?!
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13.09.2024 06:41 Ответить
Нехай повертаються на не окуповані, окупована лише східна частина. Україна теж надає допомогу біженцям. І всі жінки та діти які залишилися, змушені ховатися від ракет, такі реалії, а чим кращі ті які виїхали?
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13.09.2024 08:14 Ответить
А скільки податків отримує ЄС з українців які працюють там?
А куди витрачають кошти наші рідні за кордоном?
ПІШОВ НА ***,СРАНИЙ ПОПУЛІСТ!
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13.09.2024 10:07 Ответить
 
 