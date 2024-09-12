Евросоюз уменьшает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам, - глава МИД Польши Сикорский
Глава МИД Польши Сикорский предлагаю отменить выплаты украинским беженцам в ЕС. По его мнению, Западная Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Киеву нужны прежде всего техника и войска. Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам, - заявил Сикорский в интервью Le Monde.
Министр отметил, что в Польше не выплачивают социальную помощь украинским беженцам.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - отметил глава МИД Польши.
Пожалуйста, подождите...
А як же той "мобілізаційний потенціал" потрапив за кордон, як що нікого не випускають?
Це хто написав, скотиняко?
+ 100 !
умовний Микола має загинути за те Дніпрорудне і визволити квартиру ухилянту
По ходу українських дітей в окопи пропонує?
Не обращайте внимания.
Рост ВВП Польши последние годы обеспечен исключительно экономическими реформами в расчете на укранск
Для Германии - Украинцы не так сильно важны, Германия способна привлечь людей из ЕС, а Польша нет. У неё не высокие зарплаты и не выдающееся качество жизни. Поэтому Украинцы это и есть их куш для развития.
Ну а 200€ - это откровенно ничего. Я столько на коммуналку в Германии трачу. Т.е это трепло хочет сказать, что мама, или папа с ребенком живут на 200€? Сомневаюсь, что за такие деньги можно в Польше прожить. Мои пациенты работают в Польше и тратят на свою семью из 3 -х человек и частный дом в поселке (Нью-Васюки) 1,5 тыс €. Да, они зарабатывают в сумме 3 тыс. Но тратят 1,5 на жизнь.
от дивина непокірні кріпаки не хочуть в стійло повертатись
з кацапами на перемовини, фактично
зрадивши українців. Думали, що будуть нафхитрішими. Бо мали угоди про
взаємодопомогу з Францією і Великобританією (тодішнім НАТО). Прикметно,
що при нападі Гіилєра на Польщу ці країни за неї не воювали, хоча Гітлєру війну оголосили. І вишенька на торті - коли кацапи брали Польщуу у1944-му, у складі Українських фронтів були ті українці, яких поляки зрадили 20 років тому. А тодішнє "НАТО", прділивши з кацапами Європу, Польщу віддало кацапам. Ось так.
Плюс, знову ж таки повторюю, в Польщі немає ніяких виплат, крім як на дітей. Середньостатистиному ухилянту абсолютно пофіг на соцвиплати, він їх і так не отримує (в Польщі у всякому випадку), тому йому позбавлення соцвиплат ніяк не загрожує. І тому Польша не буде примусово повертати чоловіків, бо це для неї шикарний трудовий ресурс.
Воювати і гнати їх Європи потрібно тільки українців
Они хозяева и могут гнать на своё усмотрение.
И скажите, если гнать будут 1:1 одного нашего, одного сирийца, это будет справедливо?
А Сикорский не хочет озвучить суммы? Или тогда польское величие скукожится до 0?
Польща не дає жодних подачок нікому, крім дітей
Приймайте тоді кілька мільйонів молодих здорових орків. Ото вони вам напрацюють. Ще й, гляди назвуть вам Польщу "ісконно руцкой тєріторієй". "Угнєтьонниє засілієм польскаво язика".
Молоді працюють якщо не дурні.
Не Сікорський її придумав і не він її буде відміняти, просто чистої води популізм, сказанув на радість заздрісному бидлу... Місцевому і українському
Шариковы едут за кордон отдыхать, а Борментали унитазы мыть?
На Балі звісно не полетиш, але на пару днів з'їздити в якусь Чехію думаю вистачить грошей
ваша економіка ляже, якщо всі українці поїдуть
вангую, що якби по полякам прилетіла хоча б половина того, що по Україні 24.02.2022, то там би вже 70% сиділо би в Німеччині / Франції / Бельгії / Іспанії
Будучи в статусе журналиста принимал участие в боевых действиях против Советской Армии в Афганистане, о чём сам рассказал в своей книге:
Во время ночной атаки на казармы я расстрелял три обоймы, но, как понял, напрасно: все пули только откололи крошки от каменных плит.
- Сикорский. Пепел святых. Путешествие в Герат в военное время.
Сикорский рассказал анекдот про нового президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Барака Обаму : «Знаете ли вы, почему Барак Обама имеет польские корни? Потому что его дедушка в Африке съел польского миссионера
Для повернення чоловіків призовного віку потрібно не виплати відміняти, а власне приймати політичне рішення про повернення таких чоловіків на рівні всього Євросоюзу. А на даний момент Євросоюз навіть близько не збирається приймати таке рішення, не в останню чергу тому що, українські чоловіки - це чудова робоча сила для нього.
А куди витрачають кошти наші рідні за кордоном?
ПІШОВ НА ***,СРАНИЙ ПОПУЛІСТ!