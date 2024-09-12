Євросоюз зменшує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям, - глава МЗС Польщі Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський пропоную скасувати виплати українським біженцям в ЄС. На його думку, Західна Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН.

"Києву потрібні насамперед техніка і війська. Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакету допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям, - заявив Сікорський в інтерв'ю Le Monde.

Міністр зазначив, що у Польщі не виплачують соціальну допомогу українським біженцям.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

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