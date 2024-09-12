УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3066 відвідувачів онлайн
Новини
10 387 89
біженці (1758) Сікорський (199) Євросоюз (12768) мобілізація (2867)

Євросоюз зменшує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям, - глава МЗС Польщі Сікорський

сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський пропоную скасувати виплати українським біженцям в ЄС. На його думку, Західна Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН.

"Києву потрібні насамперед техніка і війська. Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакету допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям, - заявив Сікорський в інтерв'ю Le Monde.

Міністр зазначив, що у Польщі не виплачують соціальну допомогу українським біженцям.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще більше українських біженців в Німеччині мають знайти роботу, - Шольц

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
А як же вона стане вільне? Нехай інші за такою хату гинуть?
показати весь коментар
12.09.2024 19:08
+24
Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

от дивина непокірні кріпаки не хочуть в стійло повертатись
показати весь коментар
12.09.2024 18:53
+21
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показати весь коментар
12.09.2024 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно...
А як же той "мобілізаційний потенціал" потрапив за кордон, як що нікого не випускають?
показати весь коментар
12.09.2024 18:51 Відповісти
Основна маса звалила у перші місяці через окуповані території, зокрема через Бердянськ, потім на Крим і на Європу. Ви би бачили ті чоловічі колони авто у напрямку Бердянську
показати весь коментар
12.09.2024 18:58 Відповісти
Основна масса ухилянтів звалила по перепустками ГРУ. Вони виїхали як Штірліци, та сформували батальони Монако, Майамі та інші.
показати весь коментар
12.09.2024 19:52 Відповісти
Шо, очко жим-жим?
показати весь коментар
12.09.2024 18:59 Відповісти
А як же вона стане вільне? Нехай інші за такою хату гинуть?
показати весь коментар
12.09.2024 19:08 Відповісти
халяву в єс скоро закінчать і таких як ти патрійотів недороблених депротують нахер з ЄС --АМІНЬ
показати весь коментар
12.09.2024 19:20 Відповісти
Нарешті мадьяри з Закарпаття повернуться додому
показати весь коментар
12.09.2024 20:14 Відповісти
Не депортують, це все лозунги на публiку. Хто добровiльно вiдмовиться вiд 1% ВВП???
показати весь коментар
13.09.2024 00:40 Відповісти
Коли м. Дніпрорудне буде вільне тоді і повернемось.

Це хто написав, скотиняко?
показати весь коментар
12.09.2024 23:26 Відповісти
А як же вона стане вільне? Нехай інші за такою хату гинуть?

+ 100 !

умовний Микола має загинути за те Дніпрорудне і визволити квартиру ухилянту
показати весь коментар
12.09.2024 23:07 Відповісти
А хто ж тобі його звільнить,свинопасе?
показати весь коментар
12.09.2024 19:19 Відповісти
З інших міст чоловіки мають звільняти,поки це сцикло сидить у Польщі.
показати весь коментар
12.09.2024 19:43 Відповісти
Нема- ми. Ми, це ті, хто тут. А там- ви і хто зна, які.
показати весь коментар
12.09.2024 23:27 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показати весь коментар
12.09.2024 18:59 Відповісти
а тебе костя за кого мають наші піхотинці ??? там таких як ти гандонов десятки тисяч і у всіх одна відмазка я здристнув тому що діти пороха не воюють
показати весь коментар
12.09.2024 19:17 Відповісти
КОТЯ ЗАРАЗ ВЕРЕСЕНЬ 24ГО РОКУ -- ЧОМУ ТИ В ПОЛЬЩІ СИДИШ ???
показати весь коментар
12.09.2024 19:27 Відповісти
таких як ти потрібно позбавляти громадянства
показати весь коментар
12.09.2024 19:34 Відповісти
Що ти доказати їм хочеш, сотні тисяч здоровенних бугаїв в Україні ховаються жінкам під спідницею чи понакупляли відстрочок та шукають кого замість себе послати воювати, ще й героями себе рахують "боневтіками"
показати весь коментар
12.09.2024 20:09 Відповісти
Так само і в 14 тікали тільки зі справами офіцерів.
показати весь коментар
12.09.2024 20:13 Відповісти
Порошенко? Єто всё он не хочет заканчивать войну, он наживается на войне и хочет что б все сидели в польше
показати весь коментар
12.09.2024 19:21 Відповісти
+++
показати весь коментар
12.09.2024 21:13 Відповісти
Заканчивать войну не хочет только путлер. А у украинцев пока что нет вариант закончить войну, к сожалению.
показати весь коментар
12.09.2024 22:11 Відповісти
Можно посилання ?
показати весь коментар
12.09.2024 20:11 Відповісти
Що за маячню ти несеш, приїзджай в Україну, знайдеш роботу за один день, не зможеш, пиши, тут, допоможимо.
показати весь коментар
12.09.2024 21:00 Відповісти
''Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, ''
По ходу українських дітей в окопи пропонує?
показати весь коментар
12.09.2024 18:53 Відповісти
Нет, он просто трепется. Это же Польша, там тоже играют на публику. Это же Польша несколько лет назад говорила, что по результатам ВМВ, им Германия задолжала 250 млрд евро)).
Не обращайте внимания.
Рост ВВП Польши последние годы обеспечен исключительно экономическими реформами в расчете на укранск
показати весь коментар
12.09.2024 19:20 Відповісти
на украинских работников. И, без Украинцев, Польша просто ничего не сможет. Я не говорю, что Польша - г@вно. Нет поляки добились хороших результатов, но в данный момент, самый ценный актив для развития Польши - это Украинцы.
Для Германии - Украинцы не так сильно важны, Германия способна привлечь людей из ЕС, а Польша нет. У неё не высокие зарплаты и не выдающееся качество жизни. Поэтому Украинцы это и есть их куш для развития.
показати весь коментар
12.09.2024 21:22 Відповісти
Це смішно чіпати ці виплати 200 євро на дитину то ніщо для ЄС.. вони точно чоловіків не повернуть
показати весь коментар
12.09.2024 19:22 Відповісти
Все ещё проще: в ЕС верховенство права, а закон не может дискриминировать по полу, возрасту, этнической принадлежности и т.д. Исходя из этого, депортируя украинцев, нужно будет депортировать беженцев из всех других стран.
Ну а 200€ - это откровенно ничего. Я столько на коммуналку в Германии трачу. Т.е это трепло хочет сказать, что мама, или папа с ребенком живут на 200€? Сомневаюсь, что за такие деньги можно в Польше прожить. Мои пациенты работают в Польше и тратят на свою семью из 3 -х человек и частный дом в поселке (Нью-Васюки) 1,5 тыс €. Да, они зарабатывают в сумме 3 тыс. Но тратят 1,5 на жизнь.
показати весь коментар
12.09.2024 19:42 Відповісти
Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщі.

от дивина непокірні кріпаки не хочуть в стійло повертатись
показати весь коментар
12.09.2024 18:53 Відповісти
Схоже, це його просив зеля сказати, бо це зеліни раби.
показати весь коментар
12.09.2024 20:28 Відповісти
Ясна речь. Сиська должна мясистой. В стойле сиська выдоеная. наполните - сообщите.
показати весь коментар
12.09.2024 21:18 Відповісти
Повертайте їх в Україну! там сотні тисяч здоровенних бугаїв які відмовляються захищати свою землю- своє майно -свою сім"ю!
показати весь коментар
12.09.2024 18:53 Відповісти
Слушна думка.
показати весь коментар
12.09.2024 18:54 Відповісти
Для поляка - так. Він хоче тілами українців не пустити кацапів у Польщу, та ще й обійтися малою кров'ю - не платити ураїнським жінкам і дітям. Якщо на війні загине українське жіноцтво, то про українську націю можна буде прочитати лише в історії, як про остготів, скажімо. Навіть якщо кацапів розіб'ємо, територію займуть інші народи, бо ті, що залишаться, ппосто не здатні будуть дати раду. Лукавий Сікорський добре знає, що мобілізаційний ресурс кацапів в рази більший і таким залишиться навіть при тотальній нашій мобілізації. Але віг чомусь ні словом не згадує ппо мобілізаційний ресурс самої Польщі, Словаччини, прибалтійських країн, який буде протистояти у разі поразки України не лише кацапам, а й тим українцям, які ще залишаться і потраплять примусово у кацапську армію. Ось тоді і поговоримо про ресурс.
показати весь коментар
12.09.2024 19:24 Відповісти
У НАТО кацапи не сунуться. Відстала обісрана рашка навіть Україну не може перемогти. Вони допомагають вам, а не собі.
показати весь коментар
12.09.2024 19:47 Відповісти
Відповідь про НАТО нижче.
показати весь коментар
12.09.2024 19:52 Відповісти
Пи.Си. Сікорський забув історію. Варшаву під час "Чуда над Віслою" захищали також вояки Армії УНР, зокрема військовики Марка Ьезручка, якому згодом самі поляки поставили у Варшаві пам'ятник. Орди Тухачевського-Будьонного були розбиті і покотилися назад. Натомість поляки зобов'язалися допомогти Українцям вигнати кацапів з України, але пішли
з кацапами на перемовини, фактично
зрадивши українців. Думали, що будуть нафхитрішими. Бо мали угоди про
взаємодопомогу з Францією і Великобританією (тодішнім НАТО). Прикметно,
що при нападі Гіилєра на Польщу ці країни за неї не воювали, хоча Гітлєру війну оголосили. І вишенька на торті - коли кацапи брали Польщуу у1944-му, у складі Українських фронтів були ті українці, яких поляки зрадили 20 років тому. А тодішнє "НАТО", прділивши з кацапами Європу, Польщу віддало кацапам. Ось так.
показати весь коментар
12.09.2024 19:51 Відповісти
Відміна виплат змусить у більшості своїй повертатись жінок з дітьми, а не ухилянтів, адже ухилянту набагато легше знайти роботу, ніж жінці з дітьми (ну так вже історично склалось, що чоловіки легше працевлаштовуються, плюс тільки їм доступні роботи, де вимагається велика фізична сила). Може це і в цілому добре, що вони в Україну повернуться, адже з демографією у нас повна жопа, але мобілізація від цього ну ніяк не покращиться.
показати весь коментар
12.09.2024 19:52 Відповісти
А хіба в його заяві йде мова про жінок з дітьми? Там йде мова про чоловіків призовного віку.
показати весь коментар
12.09.2024 20:33 Відповісти
"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору"

Плюс, знову ж таки повторюю, в Польщі немає ніяких виплат, крім як на дітей. Середньостатистиному ухилянту абсолютно пофіг на соцвиплати, він їх і так не отримує (в Польщі у всякому випадку), тому йому позбавлення соцвиплат ніяк не загрожує. І тому Польша не буде примусово повертати чоловіків, бо це для неї шикарний трудовий ресурс.
показати весь коментар
12.09.2024 20:41 Відповісти
Ось приклад як на українців і Україну дивляться "брати" поляки, литовці та інші. Ви воюйте, а ми будемо підбадьорливо плескати в долоні і час від часу щось підкидати, і на права людей начхати. Головне, щоб до них не йшла війна. А ви тут в коментах продовжуйте дякувати їм за "допомогу", головне пам'ятайте, що допомагають вони собі, а не нам.
показати весь коментар
12.09.2024 19:00 Відповісти
#STOP дапамога наув!!
показати весь коментар
12.09.2024 19:03 Відповісти
Добре, що наша влада каже, нам ваших військ не треба. Дайте зброю, а ще краще гроші, бо в нас всьо дешевше: і зброя, і зерно, і світло, і люди, яйця правда дорогі, але то специфіка логістики.....
показати весь коментар
12.09.2024 19:06 Відповісти
В Україні ''броньованих биків'' вистачає. Ось тільки ''розбронювати'' їх проблемно, бо всі або блатні, або дотичні до зелених
показати весь коментар
12.09.2024 19:05 Відповісти
А про те, що він також зменшує мобілізаційний потенціал Сирії, Іраку, Ефіопії та всієї там Африки, приймаючи щодня звідти біженців, то ні слова.
Воювати і гнати їх Європи потрібно тільки українців
показати весь коментар
12.09.2024 19:05 Відповісти
Тут дело тонкое, ты только уяви
Они хозяева и могут гнать на своё усмотрение.
И скажите, если гнать будут 1:1 одного нашего, одного сирийца, это будет справедливо?
показати весь коментар
12.09.2024 21:27 Відповісти
Правильно. кроме женщин и детей. Молодые мужики или начнут работать или вернуться.
показати весь коментар
12.09.2024 19:10 Відповісти
В Западной Европе они получают другие пособия. Источник:
А Сикорский не хочет озвучить суммы? Или тогда польское величие скукожится до 0?
показати весь коментар
12.09.2024 19:14 Відповісти
Правий на всі 100%бо крім жінок з дітьми потікали ухилянти і поляки цими ******* не вдоволені працювать не хочуть ждуть подачки
показати весь коментар
12.09.2024 19:21 Відповісти
Ну я не думаю, що прям усі працювати не хочуть. Із тих, хто потікав, чимало тих, хто в ту Польщу і так на заробітки їздив, то вони собі роботу понаходили. Плюс, є люди, які сидять у Польщі і працюють віддалено на українські компанії - багато ІТ-шників, але не лише ІТ. От, приміром, знайома працює менеджером у "Світочі", але віддалено з Польщі...
показати весь коментар
12.09.2024 19:34 Відповісти
Це брехня, в Польщі вже давно немає ніяких подачок. Єдине що є, це невеликі виплати на неповнолітніх дітей, і то лише якщо вони ходять в польський дитсадок чи школу. Ухилянт, який переплив Тису і приїхав в Польшу і живе там сам, ніяких виплат не отримує, а мусить влаштовуватись на роботу. А це Польшу абсолютно влаштовує, робоча сила їм потрібна, щоб заміняти своїх же поляків, які звалили з Польші в країни позахідніше.
показати весь коментар
12.09.2024 19:43 Відповісти
"працювать не хочуть ждуть подачки"

Польща не дає жодних подачок нікому, крім дітей
показати весь коментар
12.09.2024 22:13 Відповісти
За такою логікою, Сікорський, - Європі потрібно зменшити мобілізаційний потенціал рашки.
Приймайте тоді кілька мільйонів молодих здорових орків. Ото вони вам напрацюють. Ще й, гляди назвуть вам Польщу "ісконно руцкой тєріторієй". "Угнєтьонниє засілієм польскаво язика".
показати весь коментар
12.09.2024 19:22 Відповісти
Якусь дурню меле. Допомогу отримають в основному старі і інваліди, або жінки з дітьми. В Європі дитину дома не можна залишати одну. І як виплата допомоги зменшує мобілізаційний потенціал України? Іноді краще жувати чим говорити.

Молоді працюють якщо не дурні.
показати весь коментар
12.09.2024 19:25 Відповісти
Це відомий українофоб у Польщі і це його думка, а не уряду Польщі. А так, уряд Польщі розпочав видавати спеціальні карти побиту біженцям зі статусом "УКР", тобто легалізовувати. Тому, заброньованим зебілам пропоную й далі рукоблудити на потужного лідера і готуватись до бусифікації
показати весь коментар
12.09.2024 19:34 Відповісти
Люблю почитати такі новини. Особливо коменти. Додам для ясності деяким далеким... В Польщі ніхто не сидить на соцвиплатах, бо їх тут немає. Допомога на дітей тут була і до війни, вона є для всіх, і громадян і легальних іноземців.
Не Сікорський її придумав і не він її буде відміняти, просто чистої води популізм, сказанув на радість заздрісному бидлу... Місцевому і українському
показати весь коментар
12.09.2024 19:42 Відповісти
Бо більшість з коментуючих жодного разу ніде не працювала, окрім місцевої закусочної. А якщо кудись і виїжджали за кордон - то тільки на відпочинок залити очі. Я перепис Шарікових роблю в темах про "Укренерго", де вже дійшло до маразма і повного заперечення впливу війни на стан енергетики
показати весь коментар
12.09.2024 20:00 Відповісти
Т.е работая в Украине, в закусочной, запросто нарубить бабла на отдых за границей?
Шариковы едут за кордон отдыхать, а Борментали унитазы мыть?
показати весь коментар
12.09.2024 21:35 Відповісти
Т.е работая в Украине, в закусочной, запросто нарубить бабла на отдых за границей?

На Балі звісно не полетиш, але на пару днів з'їздити в якусь Чехію думаю вистачить грошей
показати весь коментар
12.09.2024 22:20 Відповісти
Сикорский зарапортовался. Он потом будет рассказывать, что его неправильно поняли. Как часто бывает и с Зеленским.
показати весь коментар
12.09.2024 19:43 Відповісти
убить нужно всех украинцев под корень?
показати весь коментар
12.09.2024 20:01 Відповісти
Ну якщо Євросоюз такий поганий,то хай Польща п издує з нього,на одне гонорове гівно яке смокче дотації з ЄС ,та при цьому як бидло плює на його закони,буде менше.
показати весь коментар
12.09.2024 20:02 Відповісти
Для цього довбодятла українці як парії,за національною ознакою,одні на всю Європу?Нічого нового від поляка не почув , і нічого іншого від цього сраного пана і не очікував.
показати весь коментар
12.09.2024 20:54 Відповісти
ну нашо трудоспособного убивати. він країні принесе податки.
показати весь коментар
12.09.2024 21:16 Відповісти
Посмотрим как вы будете бежать когда рашка на вас пойдёт после Украины. Будешь потом в Германии рассказывать про стимулы полякам для войны 😁
показати весь коментар
12.09.2024 21:49 Відповісти
срані пшеки

ваша економіка ляже, якщо всі українці поїдуть

вангую, що якби по полякам прилетіла хоча б половина того, що по Україні 24.02.2022, то там би вже 70% сиділо би в Німеччині / Франції / Бельгії / Іспанії
показати весь коментар
12.09.2024 22:01 Відповісти
Забрать у детей 200 евро, чтобы родители вернулись. И дети жили под бомбами.

Будучи в статусе журналиста принимал участие в боевых действиях против Советской Армии в Афганистане, о чём сам рассказал в своей книге:
Во время ночной атаки на казармы я расстрелял три обоймы, но, как понял, напрасно: все пули только откололи крошки от каменных плит.
- Сикорский. Пепел святых. Путешествие в Герат в военное время.
Сикорский рассказал анекдот про нового президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA Барака Обаму : «Знаете ли вы, почему Барак Обама имеет польские корни? Потому что его дедушка в Африке съел польского миссионера
показати весь коментар
12.09.2024 22:10 Відповісти
Те, що виїхало 85% жінок і всього 15% чоловків, це Сікорським не рахується??
показати весь коментар
12.09.2024 22:11 Відповісти
Сікорський хоче цих жінок і іх дітей відправити на фронт. Пройдисвіт!
показати весь коментар
13.09.2024 00:44 Відповісти
не так багато часу лишилося до того,як влада в країнах ЄС зміниться і зміниться політика по відношенню до біженців. Арбайтен будуть усі.
показати весь коментар
12.09.2024 22:35 Відповісти
В основном в страны Евросоюза убежали женщины с детьми, а также пенсионеры. Каким образом женщины, дети и пенсионеры могут помочь на фронте?
показати весь коментар
13.09.2024 00:42 Відповісти
А також туди втекло купа чоловіків призовного віку, які чомусь не бажають повертатись а мали б
показати весь коментар
13.09.2024 06:51 Відповісти
Так, але відміна виплат змусить повертатись як раз жінок і дітей, а не чоловіків призовного віку. Середньостатистичний ухилянт або вже працює, або швидко знайде роботу, якщо прижме, адже так вже історично склалось, що чоловікам знайти хорошу роботу легше + тільки їм доступна робота, де вимагається велика фізична сила. А от чи знайде нормальну роботу жінка з дітьми, щоб прогодувати і себе і дітей, це вже велике питання.

Для повернення чоловіків призовного віку потрібно не виплати відміняти, а власне приймати політичне рішення про повернення таких чоловіків на рівні всього Євросоюзу. А на даний момент Євросоюз навіть близько не збирається приймати таке рішення, не в останню чергу тому що, українські чоловіки - це чудова робоча сила для нього.
показати весь коментар
13.09.2024 08:56 Відповісти
Жінки й діти повинні повертатися під ракети і бомби, в зруйновані і окуповані міста?! Що воно меле?!
показати весь коментар
13.09.2024 06:41 Відповісти
Нехай повертаються на не окуповані, окупована лише східна частина. Україна теж надає допомогу біженцям. І всі жінки та діти які залишилися, змушені ховатися від ракет, такі реалії, а чим кращі ті які виїхали?
показати весь коментар
13.09.2024 08:14 Відповісти
А скільки податків отримує ЄС з українців які працюють там?
А куди витрачають кошти наші рідні за кордоном?
ПІШОВ НА ***,СРАНИЙ ПОПУЛІСТ!
показати весь коментар
13.09.2024 10:07 Відповісти
 
 