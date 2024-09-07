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біженці (1762) Німеччина (7094) українці (2507) Шольц Олаф (1079)

Ще більше українських біженців в Німеччині мають знайти роботу, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц наполягає на тому, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині.

Про це, як пише Sueddeutsche Zeitung, політик заявив у суботу під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, земля Бранденбург, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Завдяки так званому Job-Turbo, програмі федерального уряду, кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч.

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"Але додалося ще кілька сотень тисяч... Тому я хочу, щоб робота була виконана", - заявив канцлер.

Глава німецького уряду визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах, сказав Шольц.

Він поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

"Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання (документів - ред.)", - сказав Шольц і додав, що не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу.

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У Німеччині місяцями триває дискусія стосовно того, що велика частка українських біженців війни, яких прийняла Німеччина, отримують фактично допомогу по безробіттю, чого не мають інші біженці. Багато тих, хто приїхав у перші дні та тижні повномасштабної війни, досі живуть на ці гроші і не виходять на роботу з різних причин. Тож лунають заклики скоротити виплати.

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Топ коментарі
+22
Цікаво пане шольц для порівняння, скільки арабів і африканців в Німеччині знайшли чи мають знайти роботу?
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07.09.2024 20:48
+16
Арбаитен - а як же ж араби - які и за холодну воду не беруться
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07.09.2024 20:47
+13
заставляти людей працювати це - фошизм!
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07.09.2024 20:58
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а вільні люди самі визначаться із своїм життєвим шляхом - ти собі почухай🦧
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08.09.2024 00:41 Відповісти
Украинцам в Германии массово отказывают в работе младшим медицинским персоналом

Сейчас в Германии вакантны 130 000 рабочих мест в сфере младшего медперсонала и сиделок. На эти должности редко берут украинцев, хотя многие из них готовы работать. Как рассказала BILD владелица службы ухода Seniocare24 Рената Фёри, каждую неделю она отказывает в среднем трём украинцам, так как бюрократические правила ФРГ не позволяют принять их на работу. «Эти люди уже здесь и хотят работать, а им становится лишь ещё труднее, - заявила Фёри. - Чрезмерные требования поощряют теневую занятость». По её данным, сейчас в Германии около 500 000 человек, ухаживающих за нуждающимися нелегально. 90% клиентов Seniocare24 в итоге отказываются от официального найма сиделок и нанимают их незаконно в обход фирмы.

Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что после февраля 2022 года заявки на профессиональное признание в Германии подали 1822 украинца с медицинским образованием. Лишь 9% из них получили разрешение работать в ФРГ, хотя в этой сфере дефицит кадров. «Это скандал для нашего времени нехватки младшего медперсонала. Система здравоохранения тонет в бюрократии», - сказал BILD депутат Бундестага Тино Зорге (ХДС). Обозреватель BILD Лена Глёкнер приводит в пример Баварию, где действует ускоренная система признания квалификации работников. Если в среднем по ФРГ на это уходит до двух лет, то в Баварии - лишь пять недель.

@BILD_Russian
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08.09.2024 04:09 Відповісти
так как бюрократические правила ФРГ не позволяют принять их на работу.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас
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08.09.2024 08:01 Відповісти
Медики-всі військовозобов'язані, хоч з середньою спеціальною, хоч з вищою освітою. І в Україні - війна!
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08.09.2024 09:00 Відповісти
du muss zuerst sprache beherschen... тому не треба киздіти..
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08.09.2024 13:03 Відповісти
Ще їх специфіку знати - норми, правила, протокол. Це все потрібно вчити. Добре, що є безкоштовні курси та платформи для навчання. Хто молодий - все вийде.
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08.09.2024 14:26 Відповісти
норми, правила, протокол. - це дрібниці.
Багато літніх та хворих шукають роботу. Молодість це не панацея.
Наш контингент доволі активний на ринку праці. Просто зараз схоже Німеччина хоче поставити нарівні з місцевими.
Курси, в більшості своїй, туфта, але і наші , через свою неосвідченності не дуже намагаються опанувати мову
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08.09.2024 15:00 Відповісти
Опанувати мову після 65-ти це ще той квест.
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08.09.2024 16:17 Відповісти
ніхто не вимагає знати мову як рідну. Виключення звичайно є коли люди просто неспроможні..
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08.09.2024 18:48 Відповісти
Літні та хворі Шукають роботу чи пропонують роботу ?
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08.09.2024 17:15 Відповісти
Так. Я поза або замість своєю основною роботою та моя дружина, займаюся вже ці 2,5 року перекладами для біженців в різних установах. + приватно опікуємо їх же. Випадків різних хоч греблю гати
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08.09.2024 18:51 Відповісти
Вибачте, не зрозуміла . Ви опікуєте українських літніх біженців, чи літніх німців ?
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08.09.2024 19:16 Відповісти
ймаюся вже ці 2,5 року перекладами для біженців в різних установах.
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08.09.2024 22:34 Відповісти
Ви самі собі заперечуєте . Поставити на рівні з місцевими - це означає мати такі ж знання, як і вони . А знання у них підтверджуються сертифікатами . Навіть диплом до лампочки. Ти повинен прийти і здати екзамен комісії.
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08.09.2024 17:18 Відповісти
люди апріорі всі рівні. Це як основа демократії, все інше це фашизм, нацизм, рашизм.
Багато біженців не можуть працювати якраз через незнання мови. Як фахівці багато може і кращі ніж місцеві, але щоб підтвердити диплом чи кваліфікацію треба якраз і знати мову. У мен на фірмі якраз незнання німецької - це пряма заборона працювати (стосується фірм які працюють у нас по договорам). А на фірму влаштуватися - взагалі не приймають заяв.
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08.09.2024 18:59 Відповісти
І до чого тут дискримінація ? Вам скажуть принеси молоток, а ви вимкнете світло . Навіщо роботодавцю такий працівник? Він буде йому сплачувати зарплату із своєї кишені, а віддачі ніякої. Дискримінація - це коли Ви знаєте мову і роботу і хтось інший так само, але Вам відмовляють, тому що Ви , наприклад, маєте голубі очі. Тоді - до суду. А коли не знаєте мови, то вибачте, невідповідність посаді.
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08.09.2024 19:13 Відповісти
Я про дискримінацію ні слова не написав і не подумав.
Про м олоток та світло - так, окрім тохо техніка небезпеки, як ото у мене на виробництві - якщо людина не розуміє що говорять по гучномовцю і загине, то хтось, а саме роботодавець і моя фірма будуть мати великі проблеми.
Ми відхилися від теми, і на цьому ми і закінчимо.. Будьмо
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08.09.2024 22:39 Відповісти
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