Еще большему количеству украинских беженцев в Германии предстоит найти работу, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает на том, чтобы сотни тысяч украинских беженцев войны как можно скорее начали работать в Германии.

Об этом, как пишет Sueddeutsche Zeitung, политик заявил в субботу во время встречи со своими избирателями в Тельтове, земля Бранденбург, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Благодаря так называемому Job-Turbo, программе федерального правительства, количество работающих украинцев выросло до более 200 тысяч.

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"Но добавилось еще несколько сотен тысяч... Поэтому я хочу, чтобы работа была выполнена", - заявил канцлер.

Глава немецкого правительства признал, что без прохождения определенных процедур нельзя сразу работать в соответствии с квалификацией, но начинать можно, например, с неполного рабочего дня, а сертификаты получить позже, такая практика применяется в других странах, сказал Шольц.

Он возложил ответственность на федеральные земли и работодателей. В землях есть слишком много дублирующих органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций.

"Это чушь. Мы очень стараемся уменьшить количество органов признания (документов - ред.)", - сказал Шольц и добавил, что не может быть так, чтобы из 2000 врачей, которые нашли защиту в Германии, только 120 получили разрешение на работу.

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В Германии месяцами продолжается дискуссия относительно того, что большая часть украинских беженцев войны, которых приняла Германия, получают фактически пособие по безработице, чего не имеют другие беженцы. Многие из тех, кто приехал в первые дни и недели полномасштабной войны, до сих пор живут на эти деньги и не выходят на работу по разным причинам. Поэтому звучат призывы сократить выплаты.