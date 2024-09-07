Еще большему количеству украинских беженцев в Германии предстоит найти работу, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает на том, чтобы сотни тысяч украинских беженцев войны как можно скорее начали работать в Германии.
Об этом, как пишет Sueddeutsche Zeitung, политик заявил в субботу во время встречи со своими избирателями в Тельтове, земля Бранденбург, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Благодаря так называемому Job-Turbo, программе федерального правительства, количество работающих украинцев выросло до более 200 тысяч.
"Но добавилось еще несколько сотен тысяч... Поэтому я хочу, чтобы работа была выполнена", - заявил канцлер.
Глава немецкого правительства признал, что без прохождения определенных процедур нельзя сразу работать в соответствии с квалификацией, но начинать можно, например, с неполного рабочего дня, а сертификаты получить позже, такая практика применяется в других странах, сказал Шольц.
Он возложил ответственность на федеральные земли и работодателей. В землях есть слишком много дублирующих органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций.
"Это чушь. Мы очень стараемся уменьшить количество органов признания (документов - ред.)", - сказал Шольц и добавил, что не может быть так, чтобы из 2000 врачей, которые нашли защиту в Германии, только 120 получили разрешение на работу.
В Германии месяцами продолжается дискуссия относительно того, что большая часть украинских беженцев войны, которых приняла Германия, получают фактически пособие по безработице, чего не имеют другие беженцы. Многие из тех, кто приехал в первые дни и недели полномасштабной войны, до сих пор живут на эти деньги и не выходят на работу по разным причинам. Поэтому звучат призывы сократить выплаты.
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Сейчас в Германии вакантны 130 000 рабочих мест в сфере младшего медперсонала и сиделок. На эти должности редко берут украинцев, хотя многие из них готовы работать. Как рассказала BILD владелица службы ухода Seniocare24 Рената Фёри, каждую неделю она отказывает в среднем трём украинцам, так как бюрократические правила ФРГ не позволяют принять их на работу. «Эти люди уже здесь и хотят работать, а им становится лишь ещё труднее, - заявила Фёри. - Чрезмерные требования поощряют теневую занятость». По её данным, сейчас в Германии около 500 000 человек, ухаживающих за нуждающимися нелегально. 90% клиентов Seniocare24 в итоге отказываются от официального найма сиделок и нанимают их незаконно в обход фирмы.
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что после февраля 2022 года заявки на профессиональное признание в Германии подали 1822 украинца с медицинским образованием. Лишь 9% из них получили разрешение работать в ФРГ, хотя в этой сфере дефицит кадров. «Это скандал для нашего времени нехватки младшего медперсонала. Система здравоохранения тонет в бюрократии», - сказал BILD депутат Бундестага Тино Зорге (ХДС). Обозреватель BILD Лена Глёкнер приводит в пример Баварию, где действует ускоренная система признания квалификации работников. Если в среднем по ФРГ на это уходит до двух лет, то в Баварии - лишь пять недель.
@BILD_Russian
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас
Багато літніх та хворих шукають роботу. Молодість це не панацея.
Наш контингент доволі активний на ринку праці. Просто зараз схоже Німеччина хоче поставити нарівні з місцевими.
Курси, в більшості своїй, туфта, але і наші , через свою неосвідченності не дуже намагаються опанувати мову
Багато біженців не можуть працювати якраз через незнання мови. Як фахівці багато може і кращі ніж місцеві, але щоб підтвердити диплом чи кваліфікацію треба якраз і знати мову. У мен на фірмі якраз незнання німецької - це пряма заборона працювати (стосується фірм які працюють у нас по договорам). А на фірму влаштуватися - взагалі не приймають заяв.
Про м олоток та світло - так, окрім тохо техніка небезпеки, як ото у мене на виробництві - якщо людина не розуміє що говорять по гучномовцю і загине, то хтось, а саме роботодавець і моя фірма будуть мати великі проблеми.
Ми відхилися від теми, і на цьому ми і закінчимо.. Будьмо