Лише 30% українських біженців в Австрії мають роботу

Серед українців, які проживають в Австрії, працевлаштованими є лише 30%.

Про це свідчить дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії (AMS), передає Укрінформ.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості у лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", – прокоментував генеральний директор служби Йоганнес Копф.

Статистичне управління Австрії зазначає, що на початок 2024 року в країні було зареєстровано близько 81 тис. громадян України, дві третини з яких – жінки. Майже половина (45%) з них мешкали у Відні.

За останніми даними, 6 016 осіб з України зі статусом переміщеної особи зареєстровані у Службі зайнятості, а 21 184 мали офіційне працевлаштування.

Згідно з дослідженням, громадяни України переважно зайняті або частково зайняті у секторі розміщення та харчування, а також у торгівлі, понад третина з них – у Відні.

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Як повідомлялося, наприкінці червня парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям із України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Раніше Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.

До того Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.