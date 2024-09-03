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Новини
3 372 23

Лише 30% українських біженців в Австрії мають роботу

австрія

Серед українців, які проживають в Австрії, працевлаштованими є лише 30%.

Про це свідчить дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії (AMS), передає Укрінформ.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості у лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", – прокоментував генеральний директор служби Йоганнес Копф.

Статистичне управління Австрії зазначає, що на початок 2024 року в країні було зареєстровано близько 81 тис. громадян України, дві третини з яких – жінки. Майже половина (45%) з них мешкали у Відні.

За останніми даними, 6 016 осіб з України зі статусом переміщеної особи зареєстровані у Службі зайнятості, а 21 184 мали офіційне працевлаштування.

Згідно з дослідженням, громадяни України переважно зайняті або частково зайняті у секторі розміщення та харчування, а також у торгівлі, понад третина з них – у Відні.

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Як повідомлялося, наприкінці червня парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям із України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Раніше Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.

До того Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.

Автор: 

Австрія (321) біженці (694) мігранти (432) робота (868)


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Топ коментарі
+8
Трохи некорректна статистика. Повинен бути відсоток не від усіх біженців, а від працездатних. Бо ж виїхало багато дітей та пенсів.
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03.09.2024 10:48
+7
З того моменту як Кравчук прибрав національність з паспорту українців зясувати хто є українцем стало важко. Українцями там вважають "громадян України". Тобто циган, кацапів, кавказців і всіх підряд. А от скільки серед паразитів саме українців ми не знаємо. То ж маємо "колективно червоніти" за всілякий непотреб...
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03.09.2024 11:26
+6
Ці "бішенці" туди не за роботою їхали.
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03.09.2024 10:33
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Олешко не хоче робити на австріяк
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03.09.2024 10:30 Відповісти
Племінниця з підлітком донькою -працює прибиральницею в готелі . Жила біля року у вчтельки з сином . ЇЇ донька добре знає англ, а вчителька викладає німецьку-подружилися, внучата племінниця тренувала хлопчика хазяйки англ. Врешті хазяйка допомгла заповнити потрібні документи - їм далі окрему квартиру, однокімнатну студію у новому домі пожиттєво , без права на продаж. Але робити вона має лише певний час - 4 год в день , рівень заробітку даєдуже низький дохід після оплатами за комуналку , доки не здасть екзамен з німецької. Вимоги до отримання рівня німецького, щоб мати право працювати де завгодно - дуже високі. Здавала вже двічі , але маленькі похибки саме в граматиці !!! - й знову на курси та перездача через рік . Така історія. Підлітки у школі дуже жорсткі були до дівчинки ,й потім українських дітей обʼєднали з декількох шкіл разом в одному класі в ліцеї, де вчився колись Гітлер, це містечко його батьківщина Про нього ні словом ні думкою , не можна згадати за законом 'Австрії...Їздять в Чехію в Німеччину за більш дешевими продуктами...
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03.09.2024 16:12 Відповісти
Щось не чув, щоб росіяни переймалися відсутністю роботи за кордоном
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03.09.2024 10:30 Відповісти
Виходячи з цієї інформації бачимо що більшість біженців ледарі. То може не варто ТАКИХ повертати на Батьківщину, може хай вони там і залишаються бо яка користь з них Україні, лише аби розмножувалися і плодили таких як вони самі?!
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03.09.2024 10:31 Відповісти
Там багато хто працює неофіційно щоб ще допомогу отримати, частина наші ІТ які платять тут податки тому що в Австрії вони більші
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03.09.2024 10:44 Відповісти
Звичайно, це ж українці. Хочеться і рибку с'єсть, і на транваї покататись. Потім за зелю проголосують, шоб хуже не стало.
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03.09.2024 12:53 Відповісти
Тільки ситуація буде зворотня, на жаль. Через 2 роки ЄС почне пресувати Україну, щоб закінчувала війну та забирала своїх паразитів через відсутність підстав для знаходження. Бо 5 років легального перебування то вже підстава для постійного резидентства. А кому такі "резиденти" потрібні. Тож домой, к мамє!
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03.09.2024 11:33 Відповісти
Не по цьому типу візи, який мають українці.

Практично - це гуманітарна віза.

Вона видається для захисту людини з країни, де йде війна.

Через певні проміжки часу ситуація в країні вивчається, і уряд вирішує, чи ще продовжити візу чи ні.

Якщо в країні закінчується війна, людині безпечно повернуться додому, віза не продовжується.

В такій візі відзначено, що з неї неможливо подати на постійне проживання.
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03.09.2024 12:56 Відповісти
Не погоджуся з вами.
Підставою для отримання дозволу на постійне проживання є 5 років ЛЕГАЛЬНОГО перебування у країні. Без зазначення типу візи.
І навіть якщо тимчасовий захист має наведені вами обмеження, впевнений суд скасує їх як дискримінаційні. Це лише питання бажання та часу та кваліфікованого адвоката. У Старій Європі права людини воліють не порушувати.
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03.09.2024 13:53 Відповісти
Ці "бішенці" туди не за роботою їхали.
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03.09.2024 10:33 Відповісти
А як подивишся їх iнстаграми.... ну так їм там тяжко
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03.09.2024 11:14 Відповісти
Трохи некорректна статистика. Повинен бути відсоток не від усіх біженців, а від працездатних. Бо ж виїхало багато дітей та пенсів.
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03.09.2024 10:48 Відповісти
Ну враховуючи, що там сидять всякі портнови і тд, то логічно...
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03.09.2024 10:52 Відповісти
З того моменту як Кравчук прибрав національність з паспорту українців зясувати хто є українцем стало важко. Українцями там вважають "громадян України". Тобто циган, кацапів, кавказців і всіх підряд. А от скільки серед паразитів саме українців ми не знаємо. То ж маємо "колективно червоніти" за всілякий непотреб...
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03.09.2024 11:26 Відповісти
Найкращий комент!
Автору респект!
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03.09.2024 11:36 Відповісти
Я розкажу, як дізнатись про національність. Якщо біженець рветься до великого міста ,за національністю він росіянин. Ще не видно було жодного кацапомовного, що погодився жити в селі. Хоча низький рівень обізнаності та ерудиції не дозволяє їм зрозуміти, що за кордоном села, як міста.А міста, на жаль, стають забрудненими отакими кацапоговорящими. А ні, ще з Азії та Африки окуповують міста, точно як росіяни. Як завжди - село завжди рветься до міста. Не можна пояснити, чому. Мабуть, компенсують цим свій низький рівень знань.
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03.09.2024 12:35 Відповісти
необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

це, як?
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03.09.2024 11:44 Відповісти
Вимушені переселенці з України в Австрії зможуть з 1 жовтня подавати заявки на отримання так званої "червоно-біло-червоної - картки плюс" (RWR+) для отримання необмеженого доступу до ринку праці, однак за умови виконання низки вимог.
Які умови отримання

Водночас для її отримання українцями, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб ("блакитну картку") мають бути виконані ряд вимог - передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно.

Крім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).
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03.09.2024 12:09 Відповісти
Hrysha
Як-як. 1. Довідка про несудимість 2. Довідки про щеплення ( лихоманка Західного Нилу, вірус *****, жовта лихоманка, СНІД іт.ін.) 3. Довідка з австрійського банку про наявність на конто не менше 200 тис. євро. Здається,все.
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03.09.2024 12:09 Відповісти
Уверен, что подавляющее большинство этих типа украинских беженцев происходит с Юго-Востока Украины и голосовали они 21 апреля 2019 года не за необходимость работать для лучшей жизни, а за веселые шоу от своего избранника.
Так с какого бодуна они будут работать в Австрии , если можно требовать халяву со страны пребывания, прикидываясь бедными и несчастными и при этом не желающими возвращаться в Украину.
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03.09.2024 13:51 Відповісти
Тобі лікуватись треба. Гадаю, що у вас ще можна знайти нормального лікаря.
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03.09.2024 15:13 Відповісти
А в чём я сбрехал, доХтор?
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03.09.2024 16:20 Відповісти
В неділю поїхав в Lidl за молоком. Зустрів земляка, з дитиною, він навіть не знає української мови. Ніде не працює вже більше як рік, зате курить мальборо. Ця паскуда живе за гроші платника податків і працювати не збирається. Йому бачите не пропонують гідну зарплатню і на соціалці сидіти вигідніше.
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03.09.2024 15:24 Відповісти

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