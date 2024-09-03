Лише 30% українських біженців в Австрії мають роботу
Серед українців, які проживають в Австрії, працевлаштованими є лише 30%.
Про це свідчить дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії (AMS), передає Укрінформ.
"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості у лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", – прокоментував генеральний директор служби Йоганнес Копф.
Статистичне управління Австрії зазначає, що на початок 2024 року в країні було зареєстровано близько 81 тис. громадян України, дві третини з яких – жінки. Майже половина (45%) з них мешкали у Відні.
За останніми даними, 6 016 осіб з України зі статусом переміщеної особи зареєстровані у Службі зайнятості, а 21 184 мали офіційне працевлаштування.
Згідно з дослідженням, громадяни України переважно зайняті або частково зайняті у секторі розміщення та харчування, а також у торгівлі, понад третина з них – у Відні.
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Як повідомлялося, наприкінці червня парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям із України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.
Раніше Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.
До того Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.
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Практично - це гуманітарна віза.
Вона видається для захисту людини з країни, де йде війна.
Через певні проміжки часу ситуація в країні вивчається, і уряд вирішує, чи ще продовжити візу чи ні.
Якщо в країні закінчується війна, людині безпечно повернуться додому, віза не продовжується.
В такій візі відзначено, що з неї неможливо подати на постійне проживання.
Підставою для отримання дозволу на постійне проживання є 5 років ЛЕГАЛЬНОГО перебування у країні. Без зазначення типу візи.
І навіть якщо тимчасовий захист має наведені вами обмеження, впевнений суд скасує їх як дискримінаційні. Це лише питання бажання та часу та кваліфікованого адвоката. У Старій Європі права людини воліють не порушувати.
Автору респект!
це, як?
Які умови отримання
Водночас для її отримання українцями, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб ("блакитну картку") мають бути виконані ряд вимог - передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно.
Крім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).
Як-як. 1. Довідка про несудимість 2. Довідки про щеплення ( лихоманка Західного Нилу, вірус *****, жовта лихоманка, СНІД іт.ін.) 3. Довідка з австрійського банку про наявність на конто не менше 200 тис. євро. Здається,все.
Так с какого бодуна они будут работать в Австрии , если можно требовать халяву со страны пребывания, прикидываясь бедными и несчастными и при этом не желающими возвращаться в Украину.