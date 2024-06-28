БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 710 5

Австрія спростила працевлаштування для українських біженців

австрія

Парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям із України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Про це пише Укрінформ.

Як повідомляється, схвалений Федеральною радою (верхньою палатою парламенту) законопроєкт передбачає поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще трьох інших законодавчих актів. Їх метою є забезпечення необмеженого доступу до австрійського ринку праці для українських переселенців, які вже добре інтегрувалися у трудовій сфері.

Згідно із законом, українці зможуть отримувати "червоно-біло-червону – картку плюс" – один з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця у будь-який час.

Для того, щоб отримати цей документ, українські переселенці, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб ("блакитну картку"), мусять протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість і мати змогу забезпечити себе самостійно.

Законопроєкт був напрацьований урядом і ухвалений Національною радою (нижня палата парламенту) 13 червня.

Раніше повідомлялося, що Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.

До того Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.

Автор: 

Австрія (322) біженці (707) робота (905)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так приватний підприємець в будь-якому разі самостійно, на відміну від роботи по найму, платить всі відрахування у пенсійний, на страхування на випадок хвороби і.т.д. Не розумію в чому новина. В Німеччині теж внж для підприємців і для працівників ''вільних професій'' є.
показати весь коментар
28.06.2024 19:42 Відповісти
там не тільки підприємці, а й просто робітники підходять. Новина в тому, що не всі можуть отримати ту червону картку - там треба освіта і ще щось, а тут її дають всім хто пропрацює 1 рік без всяких інших вимог. В інших країнах для того, щоб відв'язатися від роботодавця, треба прожити 5 років і отримати ПМЖ (в Німеччині з цим легше, так).
показати весь коментар
28.06.2024 23:43 Відповісти
А при зміні роботодавця теж особливих проблем немає просто повідомити письмово відомство і все.

Інша справа кваліфіковану роботу на повний робочий день треба постаратися знайти.
показати весь коментар
28.06.2024 19:44 Відповісти
(Повний робочий день це значить з понеділка по п'ятницю.)
показати весь коментар
28.06.2024 19:51 Відповісти
Хто хотів, той вже давно працює. А понаїхавші "кормільци" на роботу йти ніколи й не збирались.
показати весь коментар
28.06.2024 20:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 