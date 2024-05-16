Австрія створила фонд на 500 мільйонів євро для підтримки експорту в Україну

Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.

Про це повідомили у федеральному Міністерстві фінансів Австрії, передає Укрінформ.

"Росія атакує Україну вже понад два роки, що робить будь-який бізнес з українськими компаніями дуже ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Міністерство фінансів та Австрійський контрольний банк створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, який інакше було б неможливо реалізувати через особливу ситуацію щодо ризиків", – заявили в австрійському Міністерстві.

Підтримка здійснюватиметься через створений Мінфіном Австрії спеціальний "український" фонд в OeKB для покриття ризиків експортних операцій з країною, де триває війна.

"Він має на меті надати 500 млн євро протягом наступних п'яти років для покриття операцій в Україні. Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до 1 млрд євро. Приблизно 100 млн євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України", – пояснили в Міністерстві фінансів Австрії.

У рамках існуючої та перевіреної процедури сприяння експорту відомство вже сприяє експортним операціям на загальну суму 3-5 млн євро в Україні з терміном платежу до трьох років через розрахунковий офіс OeKB.

Новий механізм дозволить ширшу диверсифікацію ризиків при інвестиціях в державний сектор України на основі державних гарантій.

"Це дозволить нам здійснювати інвестиції, які є життєво важливими для України. До них відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів", – сказав міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Страхування інвестицій

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9105 про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство. Закон набрав чинності з 1 січня 2024 року.

У лютому повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, і вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

У квітні Кабінет Міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, які зможе страхувати Експортно-кредитне агентство (ЕКА), а також Умови й порядок страхування (перестрахування) таких ризиків.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

До цього ЕКА могло страхувати експортні контракти та мало право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей закон передбачає розширення мандату Агентства на страхування інвестицій в Україну.