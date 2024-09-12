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Наиболее проблематично привлечение в украинское образование детей, выехавших за границу до школы, - Лисовой

Понад 500 тисяч українських дітей навчаються дистанційно

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявляет, что наиболее проблематичным является привлечение в украинское образование тех детей, которые выехали за границу в дошкольном возрасте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это болезненный вопрос, потому что мы теряем наших людей. На самом деле самым большим вызовом для нашей страны в ближайшее время будет именно демографический вызов. Для нас очень важно сохранить эту нашу молодежь под нашим влиянием, сохранить контакт с ней. И та категория, о которой вы говорите, является наиболее проблематичной", - сказал Лисовой.

По словам министра, значительная часть детей, которые выезжая из страны уже учась в украинских школах, сохраняют контакт со своими учебными заведениями.

"Мы должны сегодня создать инструмент, который позволит нам дотянуться до тех, кто является украинцем, кто считает себя украинцем, независимо от того, является ли гражданином страны. К сожалению, за 30 лет независимости мы не создали такого инструмента", - добавил Лисовой.

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Министр рассказал, что сейчас происходит реорганизация Международной украинской школы, которая в дальнейшем будет координатором всех украинских образовательных учреждений и центров за рубежом, обеспечивать их методическими материалами и учебниками, обеспечивать связь с педагогами.

"Наша задача через диаспоры, неформально, формально, коммуникативными инструментами, через инструменты Министерства иностранных дел побудить всех украинцев приходить по меньшей мере в тот украиноведческий компонент образования, который мы готовы им дать. Мы не настаиваем, чтобы все наши первоклассники учились в украинских школах математике, физике и всем другим универсальным предметам..., но важно дать украиноведческий компонент", - подчеркнул Лисовой.

Глава МОН также рассказал, что на сегодня более 0,5 млн учеников школ учатся онлайн, а также еще около 400 тыс. получают украинское образование онлайн за рубежом.

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Топ комментарии
+10
Освіта зруйнована, у викладачів низка зарплатня, є багато не потрібного навантаження... яке нікому не потрібно тільки лишня писанина

Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів

То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
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12.09.2024 18:39
+9
Забудьте!!!
Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
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12.09.2024 18:30
+9
А також поставити їх всіх на військовий облік, а то майбутнє гарматне м'ясо розбігається по світу. Непорядок.
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12.09.2024 18:31
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Правила форума Совет форумчан
Забудьте!!!
Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
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12.09.2024 18:30 Ответить
Проголосував в 2019 за дибілів, населення власними руками зруйнувало собі життя.
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12.09.2024 19:06 Ответить
чМОНі таки добили українську освіту і доказом цьому є повна деградація значної частини нашої молоді, які підпалюють автівки військовим, закладають наркотики, стрибають від порожньої голови з вікна. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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12.09.2024 19:06 Ответить
Гавназії та ліцеї - розсадники страшенної корупції. Дивно, що ви це не зрозуміли. Школи повинні бути унітарними для всіх. Вони повинні давати стандарт начальної освіти.
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12.09.2024 20:37 Ответить
зараз всі підряд, хоча навіть при совку в 9-10 класи брали лише кращих учнів. Зараз в 10-11 здоровені лоби протирають портки, граючись в телефонах, а потім йдуть в " університети" Це освіта?
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12.09.2024 21:17 Ответить
При совку в 9-10 класи брали всіх бажаючих. Ви і при совку умудрилися якусь гівназію закінчити?
При совку були школи, де набирали учнів вже в 6 клас для поглибленного вивчення якогось предмету, але вони популярністю не користовулися.
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12.09.2024 21:32 Ответить
А також поставити їх всіх на військовий облік, а то майбутнє гарматне м'ясо розбігається по світу. Непорядок.
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12.09.2024 18:31 Ответить
Гарматним м'ясом вони все одно стануть в майбутньому. Коли нацисти россії пойдуть на ЄС- ухилянти будуть відправлені на фронт першими.
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12.09.2024 18:58 Ответить
Незнаю чи пан мініст чи хтось з них це читає але скажу слідуюче:
Діти котрі повчились за кордоном по пів року та повернулись до України і пішли там до школи вже хочуть назад в закордонну школу.
Чого би це? Може тому що 7-8 уроків в день це занадто і .....
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12.09.2024 18:38 Ответить
Освіта зруйнована, у викладачів низка зарплатня, є багато не потрібного навантаження... яке нікому не потрібно тільки лишня писанина

Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів

То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
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12.09.2024 18:39 Ответить
Мы должны сегодня создать инструмент, который позволит нам дотянуться... Источник:
И не мечтайте
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12.09.2024 18:40 Ответить
ніколи "зелені руйнівники України" не зможуть повернути українців в Україну.Вони прийшли грабити і руйнувати.
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12.09.2024 18:57 Ответить
В 2019 населення массово проголосувало за власну смерть. Які питання.
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12.09.2024 18:59 Ответить
Пане Лісовий не створюйте інформаційний шум-всеодно буде як д'єрмак скаже.
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12.09.2024 19:12 Ответить
А дєрмак вічний?
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13.09.2024 04:06 Ответить
Чоловік взяв слово у сина, що він після закінчення університету за кордоном(навчається офіційно, вступив у 2021 р) в Українк більше не повернеться ні за якого приводу.
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12.09.2024 19:48 Ответить
Дуже багато громадян України, які виїхали за кордон не планують повертатися.
І звісно, вони віддадуть перевагу іноземним навчальним закладам: дітям буде набагато простіше асимілюватися в країнах де планують жити батьки.
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12.09.2024 20:07 Ответить
чогось поляки присилають в німецькі школи вчителів польської на факультатив. називається щось тіпа уроки рідної мови він консуляту.
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12.09.2024 21:21 Ответить
Ви ж самі скасували онлайн, діти навчалися в українській школі, зателефонували сказали шукайте інші навчальні заклади, і так скрізь, як мінімум у Дніпрі.
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13.09.2024 15:46 Ответить
Не пам'ятаю, щоб спосіб викладання української мови, літератури чи історії України викликали таку зацікавленість у широких кіл учнів, щоб вони просили додаткові заняття із цих предметів. Особливо із закордонних шкіл.

Ті, хто вчаться за кордоном хочуть додаткових занять із англійської та математики.
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15.09.2024 06:38 Ответить
 
 