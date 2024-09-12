Наиболее проблематично привлечение в украинское образование детей, выехавших за границу до школы, - Лисовой
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявляет, что наиболее проблематичным является привлечение в украинское образование тех детей, которые выехали за границу в дошкольном возрасте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это болезненный вопрос, потому что мы теряем наших людей. На самом деле самым большим вызовом для нашей страны в ближайшее время будет именно демографический вызов. Для нас очень важно сохранить эту нашу молодежь под нашим влиянием, сохранить контакт с ней. И та категория, о которой вы говорите, является наиболее проблематичной", - сказал Лисовой.
По словам министра, значительная часть детей, которые выезжая из страны уже учась в украинских школах, сохраняют контакт со своими учебными заведениями.
"Мы должны сегодня создать инструмент, который позволит нам дотянуться до тех, кто является украинцем, кто считает себя украинцем, независимо от того, является ли гражданином страны. К сожалению, за 30 лет независимости мы не создали такого инструмента", - добавил Лисовой.
Министр рассказал, что сейчас происходит реорганизация Международной украинской школы, которая в дальнейшем будет координатором всех украинских образовательных учреждений и центров за рубежом, обеспечивать их методическими материалами и учебниками, обеспечивать связь с педагогами.
"Наша задача через диаспоры, неформально, формально, коммуникативными инструментами, через инструменты Министерства иностранных дел побудить всех украинцев приходить по меньшей мере в тот украиноведческий компонент образования, который мы готовы им дать. Мы не настаиваем, чтобы все наши первоклассники учились в украинских школах математике, физике и всем другим универсальным предметам..., но важно дать украиноведческий компонент", - подчеркнул Лисовой.
Глава МОН также рассказал, что на сегодня более 0,5 млн учеников школ учатся онлайн, а также еще около 400 тыс. получают украинское образование онлайн за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
При совку були школи, де набирали учнів вже в 6 клас для поглибленного вивчення якогось предмету, але вони популярністю не користовулися.
Діти котрі повчились за кордоном по пів року та повернулись до України і пішли там до школи вже хочуть назад в закордонну школу.
Чого би це? Може тому що 7-8 уроків в день це занадто і .....
Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів
То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
И не мечтайте
І звісно, вони віддадуть перевагу іноземним навчальним закладам: дітям буде набагато простіше асимілюватися в країнах де планують жити батьки.
Ті, хто вчаться за кордоном хочуть додаткових занять із англійської та математики.