Число граждан, которые хотели бы вернуться в Украину, уменьшилось. Над этим нужно работать, - Шмыгаль
Количество граждан Украины, которые бы хотели вернуться на Родину, снизилось с начала полномасштабной войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции.
"По состоянию на сегодня, по нашим данным, около 900 тыс. украинцев находятся в Польше, около 1,3 млн украинцев на сегодня находятся в Германии из 7,5 млн. Третьей страной, где наибольшее количество украинцев, является Чехия. Остальные рассредоточены в других странах Евросоюза и мира", - отметил он.
Шмыгаль привел данные опроса, согласно которому в первый год полномасштабного вторжения РФ более 95% украинцев хотели вернуться на Родину, сегодня этот показатель составляет менее 80%.
"Над этим нам нужно работать, и в этом будет задача Министерства единства", - добавил премьер.
Глава правительства отметил, что работа в этом направлении будет происходить и с политическим руководством стран пребывания украинцев, и непосредственно с гражданами.
Пожалуйста, подождите...
План по створенню МінПук:
- На пост міністерки Третьякову Г.М.
- За сприяння ОП (відповідальний Єрмак, Татаров) розробити закон про повернення «якісних» українців.
- Голосами слуг народу та опзж під керівництвом Арахамії прийняти закон, де передбачити виділення 5 млрд. євро на фінансування Телемарафону « Українці (якісні) геть до купи!»
- В той же день закон має бути підписаним президентом у прямому ефірі. Невеликий відосік з коментарем презинта.
- Ввечері на Майдані щотижневий святковий концерт орденоносного «95 кварталу» (гроші теж прописати у законі - десь 16млн. за концерт)
- Святкова вечеря у ресторані «Велюр» (відповідальний Тищенко)
Підсумок- черги на кордоні (тільки не ясно в який бік…)
А далі видно буде. І чи буде взагалі куди повертатись.
Сидиш собі у штатах, сиди і не ***** на теми в яких нічорта не тямиш.
Да, щас, Америка полезет в окопы вместо вас или мы тут будем рисковать прилёт черте скольких ядреных боеголовок потому что немцы и поляки не тратились на оборону и боятся воевать. Держи карман шире квиточка мамина. В лучшем случае Польша получит тот же расклад что и Украина сейчас, если сможет держать фронт. А не сможет, так и не получит. Ты ещё скажи что Турция и Греция приедут по защищать вас, или там итальянцы спасут вас
Тобто якщо ті хто втік у мадярщину польшу німеччину будуть змушені воювати з кацапами бо так сказав утікач зі штатів, бо аборигени не будуть гинути у окопах, то чим Ти гівно краще за них. Тебе ж так само американці поженуть в окопи щоб там здох, твоя логіка.
напишу ще раз сєбався в америку то закрий ******. Ти ніким не кращий за тих хто зараз втікає від війни з України.
Паспорта мені відмовились продовжувати майже 20 років тому, матері яка проробила в Україні майже 56 років не виплачують пенсію вже 9 років, батько-шахтар жодного разу не отримав більш ніж 5-10 баксів на місяць, і я зараз ухілянт Щас, батенька! Сам ты ухилянт.
А по 5 й статье почитай лучше как каждая страна помогает жертве агрессии. И там специально для таких как ты написано, что каждая страна САМА решает как ей помочь. То есть может и войну объявить, может войска прислать, или оружие, или патроны, или одеяла и тортики, а может и бочку вазелина подогнать. Вот и весь сказ
пропонують закрити всіх членоносців в Україні, адже мобресурс активно тікає за кордон після закінчення школи.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Зубы просто беречь нужно с молоду, а не бежать, когда уже всё посыпалось.
Я ответил нет, потому что пока не решил, где именно в Германии Я хочу жить.
" ...если бы мы предоставили Вам 100.000€ на покупку жилья в Германии, вы бы его купили?
Я ответил нет, потому что пока не решил, где именно в Германии Я хочу жить."
Це якби Ви обирали ФРН або іншу країну.
Мне очень нравится Sachsen, но я не знаю, куда меня распределят.
Вот и вся логика.
Якшо повернуться 75 %, мене особисто влаштує. Реалізьм.