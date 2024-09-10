Число граждан, которые хотели бы вернуться в Украину, уменьшилось. Над этим нужно работать, - Шмыгаль

Количество граждан Украины, которые бы хотели вернуться на Родину, снизилось с начала полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции.

"По состоянию на сегодня, по нашим данным, около 900 тыс. украинцев находятся в Польше, около 1,3 млн украинцев на сегодня находятся в Германии из 7,5 млн. Третьей страной, где наибольшее количество украинцев, является Чехия. Остальные рассредоточены в других странах Евросоюза и мира", - отметил он.

Шмыгаль привел данные опроса, согласно которому в первый год полномасштабного вторжения РФ более 95% украинцев хотели вернуться на Родину, сегодня этот показатель составляет менее 80%.

"Над этим нам нужно работать, и в этом будет задача Министерства единства", - добавил премьер.

Глава правительства отметил, что работа в этом направлении будет происходить и с политическим руководством стран пребывания украинцев, и непосредственно с гражданами.

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