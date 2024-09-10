Кількість громадян, які хотіли б повернутися до України, зменшилася. Над цим потрібно працювати, - Шмигаль

Кількість громадян України, які б хотіли повернутися на Батьківщину, знизилася з початку повномасштабної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава уряду Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

"Станом на сьогодні, за нашими даними, близько 900 тис. українців перебувають у Польщі, близько 1,3 млн українців на сьогодні перебувають у Німеччині з 7,5 млн. Третьою країною, де найбільша кількість українців, є Чехія. Решта розосереджені в інших країнах Євросоюзу та світу", - зазначив він.

Шмигаль навів дані опитування, згідно з яким в перший рік повномасштабного вторгнення РФ понад 95% українців хотіли повернутися на Батьківщину, сьогодні цей показник складає менше 80%.

"Над цим нам потрібно працювати, і в цьому буде завдання Міністерства єдності", - додав прем'єр.

Глава уряду зазначив, що робота в цьому напрямі відбуватиметься і з політичним керівництвом країн перебування українців, і безпосередньо з громадянами.

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