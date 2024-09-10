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Кількість громадян, які хотіли б повернутися до України, зменшилася. Над цим потрібно працювати, - Шмигаль

Менше українців хоче повернутися до України: Що сказав Шмигаль?

Кількість громадян України, які б хотіли повернутися на Батьківщину, знизилася з початку повномасштабної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава уряду Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

"Станом на сьогодні, за нашими даними, близько 900 тис. українців перебувають у Польщі, близько 1,3 млн українців на сьогодні перебувають у Німеччині з 7,5 млн. Третьою країною, де найбільша кількість українців, є Чехія. Решта розосереджені в інших країнах Євросоюзу та світу", - зазначив він.

Шмигаль навів дані опитування, згідно з яким в перший рік повномасштабного вторгнення РФ понад 95% українців хотіли повернутися на Батьківщину, сьогодні цей показник складає менше 80%. 

"Над цим нам потрібно працювати, і в цьому буде завдання Міністерства єдності", - додав прем'єр.

Глава уряду зазначив, що робота в цьому напрямі відбуватиметься і з політичним керівництвом країн перебування українців, і безпосередньо з громадянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В України з Угорщиною доволі конструктивний діалог, - Шмигаль

Автор: 

біженці (1864) повернення (232) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+46
Більше податків і менше прав, і все буде добре
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10.09.2024 15:21
+26
І побільше нових міністерств!
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10.09.2024 15:31
+20
Кількість українців, які хочуть повернутися додому, може різко збільшитися, якщо на Хрещатику зробити виставку мощів Шмигаля, Єрмака, Янєлоха і всіх нових ліц зеленої партії регіонів.
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10.09.2024 15:23
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Більше податків і менше прав, і все буде добре
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10.09.2024 15:21 Відповісти
І побільше нових міністерств!
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10.09.2024 15:31 Відповісти
Як повернути українців з заможних і справедливих країн.

План по створенню МінПук:

- На пост міністерки Третьякову Г.М.

- За сприяння ОП (відповідальний Єрмак, Татаров) розробити закон про повернення «якісних» українців.

- Голосами слуг народу та опзж під керівництвом Арахамії прийняти закон, де передбачити виділення 5 млрд. євро на фінансування Телемарафону « Українці (якісні) геть до купи!»

- В той же день закон має бути підписаним президентом у прямому ефірі. Невеликий відосік з коментарем презинта.

- Ввечері на Майдані щотижневий святковий концерт орденоносного «95 кварталу» (гроші теж прописати у законі - десь 16млн. за концерт)

- Святкова вечеря у ресторані «Велюр» (відповідальний Тищенко)

Підсумок- черги на кордоні (тільки не ясно в який бік…)
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10.09.2024 15:46 Відповісти
дурік з бандою шапіто карще ніколи не буде ❗️Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она приобретена компаниями из Европы - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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10.09.2024 15:47 Відповісти
Таку ідіотичну тварину як шмигаль ще потрібно знайти - сам у 2021 році своїми "рішеннями" довів ціну економ-нерухомості з 400 доларів до 1000 доларів за метр, а зараз думає як повернути українців в неймовірно дорогу для проживання країну????
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10.09.2024 17:28 Відповісти
Так шмигалі та резнікови все і роблять, пиляють бабло та збільшують налоги.
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10.09.2024 15:21 Відповісти
мінправда зробить усе щоб показники мінєда підросли.
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10.09.2024 15:22 Відповісти
Кількість українців, які хочуть повернутися додому, може різко збільшитися, якщо на Хрещатику зробити виставку мощів Шмигаля, Єрмака, Янєлоха і всіх нових ліц зеленої партії регіонів.
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10.09.2024 15:23 Відповісти
вони повернуться, тільки щоб з задоволенням подивитись на цю виставку. і потім повернуться до своїх нових домівок.
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10.09.2024 15:38 Відповісти
У більшості нема ніяких домівок, і не буде принаймні 20-30 років.
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10.09.2024 15:55 Відповісти
)))) у найбільш активних в плані неповернення, вже є наймане житло. ще декілька років, отримають мінімум безстроковий вид на проживання, візьмуть кредити і....... "пращай совкове рабство..."
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10.09.2024 16:13 Відповісти
У більшості працьовитіх німців немає власного житла, а у ціх халявщиків буде? І як там насчет пана Коцапа? Австрію теж Америка буде захищати чи як
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12.09.2024 02:40 Відповісти
Цікаво, а судді чи прокурори втекли за кордон? Цікаво і чому ж це?
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10.09.2024 15:25 Відповісти
Поки діти, дружини, батьки... Ці ще трохи затримаються у відрядженні.
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10.09.2024 16:45 Відповісти
Працювати на чим? Щоб їх кількість зменшилася до нуля???
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10.09.2024 15:25 Відповісти
Над цим треба працювати........-ржунімагу!!
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10.09.2024 15:27 Відповісти
Так. ОПа сказало, що це недопрацювання. Хтось ще хоче повертатись? Директива з Кремля - зробити зачиску від населення. От риги і стараються.
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10.09.2024 15:27 Відповісти
"сьогодні цей показник складає менше 80%" - а шмигаль ще й оптиміст...
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10.09.2024 15:27 Відповісти
Зелена влада, з каденції свого правління, зробила більше передумов, (тотальна корупція у всіх сферах економіки, потуруння Конституції та Законів, зрада, та повальне знищення патріотів) ніж кацапське вторгнення, що б українці ніколи не повернулися на Батьківщину! 🤬
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10.09.2024 15:29 Відповісти
Треба терміново створити МінПУк і влаштувати туди своїх родичів мобілізаційного віку. За кордоном тільки ж цього і чекають, щоб повернутись.
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10.09.2024 15:29 Відповісти
Бажано працювати потужно
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10.09.2024 15:30 Відповісти
Краще б військова хунта прийшла до влади..
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10.09.2024 15:36 Відповісти
Поки йде війна-ніхто не повернеться, навпаки, молодь до 18 років виїжджає.
А далі видно буде. І чи буде взагалі куди повертатись.
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10.09.2024 15:31 Відповісти
Довольно таки самоуверенное заявление,как для обладателя мадьярского флажка
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10.09.2024 15:39 Відповісти
ну вам зі штатів звісно краще видно, але тут така річ, всі стараюцця відправити своїх синів до 18ти років за кордон, особливо західні регіони, адже зараз навчання у Виші це гарантоване зарахування у військо через проходження пів річного вишколу, а там і до пониження віку з 25 до 20 не так далеко...
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10.09.2024 17:54 Відповісти
И что дальше? Они будут за Польшу с Венгрией воевать что ли, или дальше потикают на запад. Или вы все всерьез думаете что американцы вместо местных за Польшу приедут умирать.
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12.09.2024 02:51 Відповісти
Герой цікаво що ти будеш робити коли Параша нападе на країну НАТО а це означає що і USA вступлять у війну. А так ета другоє, звісно.
Сидиш собі у штатах, сиди і не ***** на теми в яких нічорта не тямиш.
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12.09.2024 12:48 Відповісти
Я ні чорта не тямлю? Ти мені скажи краще, з якої тямовитості ти й інші талановиті маміни квіточки вирішили що Америка буде вступати у війну заради чиїсь товстих дуп у Польщі чи деінде. Ти мабуть пів життя вже прожив а хоч раз статут НАТО почитати так і не асилил.
Да, щас, Америка полезет в окопы вместо вас или мы тут будем рисковать прилёт черте скольких ядреных боеголовок потому что немцы и поляки не тратились на оборону и боятся воевать. Держи карман шире квиточка мамина. В лучшем случае Польша получит тот же расклад что и Украина сейчас, если сможет держать фронт. А не сможет, так и не получит. Ты ещё скажи что Турция и Греция приедут по защищать вас, или там итальянцы спасут вас
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12.09.2024 13:16 Відповісти
Ухилянт сраний почитай щось про 5 статю НАТО.
Тобто якщо ті хто втік у мадярщину польшу німеччину будуть змушені воювати з кацапами бо так сказав утікач зі штатів, бо аборигени не будуть гинути у окопах, то чим Ти гівно краще за них. Тебе ж так само американці поженуть в окопи щоб там здох, твоя логіка.
напишу ще раз сєбався в америку то закрий ******. Ти ніким не кращий за тих хто зараз втікає від війни з України.
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12.09.2024 13:30 Відповісти
Я набагато кращий . Тому що коли я виїхав ви остолепи вибирали між про-россійским вбивцею Чорновола і Гонгадзе Кучмою і проросійським Сімоненко. Знявся з воєнного обліку ще раніше. Претензій до держави та її установ (?) вище даху --- я усі 90ті в Україні прожив, якщо ти розумієш що це таке.
Паспорта мені відмовились продовжувати майже 20 років тому, матері яка проробила в Україні майже 56 років не виплачують пенсію вже 9 років, батько-шахтар жодного разу не отримав більш ніж 5-10 баксів на місяць, і я зараз ухілянт Щас, батенька! Сам ты ухилянт.

А по 5 й статье почитай лучше как каждая страна помогает жертве агрессии. И там специально для таких как ты написано, что каждая страна САМА решает как ей помочь. То есть может и войну объявить, может войска прислать, или оружие, или патроны, или одеяла и тортики, а может и бочку вазелина подогнать. Вот и весь сказ
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12.09.2024 20:51 Відповісти
Більше робить "оптимізацій" та "покращань", тоді точно мало хто повернеться.
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10.09.2024 15:32 Відповісти
І як ви напрацюєте? Дітям кордони закриєте, як гнида Корчинський пропонує?
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10.09.2024 15:32 Відповісти
Если имеется в виду усыновления и тд, то безусловно. За исключением тех кому нужно лечение и постоянный уход
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10.09.2024 15:38 Відповісти
ясно просто відірваний від реальності "мігрант".
пропонують закрити всіх членоносців в Україні, адже мобресурс активно тікає за кордон після закінчення школи.
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10.09.2024 17:57 Відповісти
Над тими громадянами які хотіли б повернутися - потрібно попрацювати
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10.09.2024 15:34 Відповісти
Та просто yйoбyйтe ***** і навіть працювати не доведеться, гaндoни салатові
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10.09.2024 15:35 Відповісти
І гaндoнa зеленого теж забирайте
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10.09.2024 15:36 Відповісти
Просто спитайте у Зє, що він зробив з усього цього:

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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10.09.2024 15:41 Відповісти
Ви, теє-то, акуратніше з публічним озвученням передвиборчих обіцянок бубочки.
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10.09.2024 16:13 Відповісти
Терміново потрібно МІНІСТЕРСТВО ПУК!
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10.09.2024 15:41 Відповісти
Та ніхто в цей корумпований безлад не хоче повертатись.
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10.09.2024 15:42 Відповісти
А как вы "умеете" работать знает вся страна
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10.09.2024 15:48 Відповісти
Дуже сумно і дуже боляче за краіну при владі в якій така величезна кількість дурнів відірваних від реальності......Читаєш іхні вмсловлювання і таке враження що вони живуть десь у своєму іншому паралельному світові......
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10.09.2024 15:51 Відповісти
Міньше наріду - більше кісларіду
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10.09.2024 15:52 Відповісти
План повернення українців додому
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10.09.2024 15:52 Відповісти
Хм... С лечением зубов в Европе нет проблем и есть гарантия на результаты.
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10.09.2024 16:09 Відповісти
потому все наши едут в Украину чтоб зубы полечить. Пишите исчо
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11.09.2024 01:51 Відповісти
Не знаю, куда едут "ваши", но я каждые полгода у стоматолога и трачу на визит 10-15€.
Зубы просто беречь нужно с молоду, а не бежать, когда уже всё посыпалось.
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11.09.2024 10:23 Відповісти
и такую чушь пишет врач...
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11.09.2024 16:20 Відповісти
Треба зєлю геть і вибори. Тоді і війни не буде і люди повернуться.
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10.09.2024 16:02 Відповісти
Честно,какие то притрушенные
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10.09.2024 16:05 Відповісти
мені одному здається, що зелена влада запланувала черговий розпил бюджетних коштів?
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10.09.2024 16:24 Відповісти
Якби не війна, то більшість тих пустоголових що скупляються зараз в bedrona та lidl так би і верещали какаяразница і путинвведі ! Вчить німецьку польську чеську і забувайте про УКРАЇНУ! Краще сидіть на шиї місцевих та не гавкайте! Прощавайте.
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10.09.2024 16:42 Відповісти
Ще пару міністрерств, під патронатом і керівництвом ставлеників завгоспа та його ОПи, цьому посприяють, як ніщо інше
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10.09.2024 16:43 Відповісти
Ви вже "попрацювали", виродки зелені, що знищили Батьківщину цих людей! Ніхто в вашу зелену "країну мрії" ніколи не повернеться, хіба що невдахи, які не змогли пристосуватися закордоном. А як закінчиться війна, звідси виїдуть усі, хто стирчить через воєнний стан.
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10.09.2024 16:45 Відповісти
якось не смішно...
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10.09.2024 16:49 Відповісти
Думаю, это далеко менее 80 процентов. Начнем с того, что опрос возможен лишь тех, кто дал согласие на опрос. Последний опрос в Германии, который мне предложили звучал так: если бы мы предоставили Вам 100.000€ на покупку жилья в Германии, вы бы его купили?
Я ответил нет, потому что пока не решил, где именно в Германии Я хочу жить.
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10.09.2024 16:52 Відповісти
Нелогічно.

" ...если бы мы предоставили Вам 100.000€ на покупку жилья в Германии, вы бы его купили?
Я ответил нет, потому что пока не решил, где именно в Германии Я хочу жить."

Це якби Ви обирали ФРН або іншу країну.
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10.09.2024 18:10 Відповісти
Я врач и пока прохожу обучение и пока не знаю, где именно в Германии я найду работу. И мне кредит от одной "Земли" дает возможность купить жильё только в той же "Земле".
Мне очень нравится Sachsen, но я не знаю, куда меня распределят.
Вот и вся логика.
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10.09.2024 20:33 Відповісти
Ааа ... Дійсно. Ми ж цього не відчуваємо, не знаємо. ФРН, федерація. Як все заплутано.
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10.09.2024 22:43 Відповісти
Працюйте над тим, щоб ці, що тут залишились, теж не виїхали. Бо залишаться одні судді, прокурори і пенсіонери.
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10.09.2024 17:19 Відповісти
надо больше воровать. и больше зеленского с рать на Конституцию
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10.09.2024 17:20 Відповісти
зеленські 🤡 знають про себе все ...просто не можуть повірити шо закохані в них % дуже знизилися . Є прозріння...скоро вони будуть проводити вибори, між собою ...бо не буде кому голосувати ...
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10.09.2024 18:05 Відповісти
Дурня якась. ЄМЗС, є посольства. В крайньому випадку добавити вакансій.

Якшо повернуться 75 %, мене особисто влаштує. Реалізьм.
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10.09.2024 18:12 Відповісти
Закончится война, пройдут выборы президента и Рады и в зависимости от итогов этого всего люди будут решать возвращаться или нет.
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10.09.2024 18:28 Відповісти
Еще сотню министерств незламности сделайте и налоги поднимите и обратно все попрут сразу же😁
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10.09.2024 19:08 Відповісти
Але й територія ,контрольована Україною зменшилася,й житла придатного менше...,а в Курщину навряд чи поїде хтось колонізувати ті землі.
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10.09.2024 19:11 Відповісти
Нічого не вийде. Бо треба не "Міністерство єдності", а "Міністерство повернення".
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10.09.2024 19:21 Відповісти
Надо не новые министерства создавать, а старые сокращать. А люди сами, каждый для себя, решат возвращаться или нет.
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10.09.2024 19:26 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув.
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10.09.2024 19:27 Відповісти
Какие идиоты придумали это бесполезное министерство? Люди выбирают где лучше. Будет им в Украине лучше чем в Германии или Польше - вернутся. Не будет - так хоть новый министр поселись у Шольца в прихожей, он никого назад насильно не отправит, нет у него таких полномочий. До первой мировой с Галичины уехали в Канаду десятки, если не сотни тысяч человек, война началась, англичане их интернировали в лагеря, как граждан враждебного государства. После войны хоть кто-то, переживший такую несправедливость вернулся? Никто, бо жизнь в Канаде была лучше чем в Польше. А кто ж в наше время вернется из Германии?
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10.09.2024 19:24 Відповісти
у меня вернулись знакомые
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11.09.2024 01:52 Відповісти
Зешмигаль +100500 ні не дебіл,а ідіот, в таку державу ніхто не повернуться, і це нормально...
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10.09.2024 19:28 Відповісти
Куда возвращаться? Мой меньшей сын не говорит не по русски не по Украински,он начинает говорить на английском.Тяжело ли нам живётся?-да также как в Украине,но тут я не позычаю деньги,и по немного отложую . Вернусь ли я в Украину?-ДА , но только тогда, когда мои дети здесь "станут на ноги" и будут самостоятельны
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10.09.2024 21:14 Відповісти
закроет вам англия визы, вернетесь как миленькие
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11.09.2024 01:54 Відповісти
Так, допрацюйте. Ще підніміть податки і ціни, і всі повалять назадв Україну.
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10.09.2024 21:21 Відповісти
 
 