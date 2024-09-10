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В України з Угорщиною доволі конструктивний діалог, - Шмигаль

Шмигаль про відносини з Угорщиною

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Угорщина ведуть доволі конструктивний діалог.

Про це глава уряду заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Угорщиною у нас зараз доволі конструктивний діалог, (який іде. - Ред.) у такому напрямку конструктивного прагматизму. Наприклад, в Угорщині відкрита перша українська школа, в Україні діє 96 угорських шкіл, і ми розуміємо, як ми рухаємося у частині нашої співпраці", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, Угорщина головує у Раді ЄС відповідально.

"Ми розуміємо, що у першому півріччі (наступного року. - ред.) буде головувати Польща, у другому півріччі 2025-го буде головувати Данія. У нас є амбітні цілі - як на головування Угорщини, так і на головування наших великих друзів і партнерів. І ми маємо стратегію про те, як будемо рухатися з кожним з них", - пояснив очільник уряду.

Також прем'єр заявив, що станом на сьогодні не бачить якоїсь глобальної загрози на євроінтеграційному шляху України.

"Зараз у нас достатньо технічної роботи, щоб не отримувати якогось клінча у політичних діалогах і дискусіях", - підсумував він.

Автор: 

Угорщина (2275) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+7
Про що взагалі можно розмовляти з холуями кремля ?
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10.09.2024 14:57
+6
Конструктивний діалог Зельоних це йти на всі поступки нічого не вимагаючи взамін. Бачили і в Нормандії в 2019, і в Стамбулі в 2022.
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10.09.2024 14:58
+6
10.09.2024

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.

В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій. (с) tZe inform.
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10.09.2024 14:59
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Про що взагалі можно розмовляти з холуями кремля ?
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10.09.2024 14:57 Відповісти
Конструктивний діалог Зельоних це йти на всі поступки нічого не вимагаючи взамін. Бачили і в Нормандії в 2019, і в Стамбулі в 2022.
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10.09.2024 14:58 Відповісти
10.09.2024

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.

В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій. (с) tZe inform.
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10.09.2024 14:59 Відповісти
Когструктивный диалог с Орбаном можно вести только всавив ему паяльник.
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10.09.2024 15:01 Відповісти
96 - 1 не на нашу користь , дуже важлива поступка . Шмигаль ти дібіл чи тільки в черзі до цієї категорії ?
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10.09.2024 15:03 Відповісти
Хтось життя за Україну віддає і здоров"я, а цей холуй з холуями путіна розмовляє....
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10.09.2024 15:05 Відповісти
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10.09.2024 15:14 Відповісти
tfu bļaķ... unsee enter unsee enter unsee enter enter enter
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10.09.2024 15:16 Відповісти
конструктивний діалог не те про що3,14стить "щмигло",а поновлення транзиту рашистської нафти .з якого і "зеленим злодіям " мабуть доля відписана...???Мадярська циганва і дальше підтримувати рашистську казну для війни в Україні...
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10.09.2024 15:10 Відповісти
Довбень не дороблений. Вони відкрито підтримують війну проти нас , а воно меле що воно партнери))) цей Кабмін на чолі з Шмигалем найтупіше за всю історію.
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10.09.2024 15:13 Відповісти
московські соски
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10.09.2024 15:15 Відповісти
Орбан шмигалю долю пообіцяв? Синулю ж шмигалю у Маямі утримувати за шось треба.
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10.09.2024 15:17 Відповісти
Не Шмигалю, а особисто Зермакам.

https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Цікаво, а хоч тепер виборці Зеленського зрозуміли, для чого насправді Орбан приїжджав до Києва, а потім відразу до Москви?

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10.09.2024 15:26 Відповісти
Справді конструктивний ? Угорщина до цієї пори блокує пакет допомоги для України від ЄС на десятки мільярдів євро ,а тим часом Україна із за тупості продовжила транспортувати російську нафту до "дружніх" режимів Орбана і Фіццо ,даючи можливість рашистам заробляти понад 5 мільярдів доларів щорічно то хто це дозволив ? це вороги України.
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10.09.2024 15:27 Відповісти
Це погана новина.
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10.09.2024 15:31 Відповісти
Ну-ка, розкажи про конструктивну співпрацю з мад'ярами в той момент коли "https://www.rbc.ua/rus/news/ugorshchina-virishila-komu-viddast-svoyu-1725962104.html Угорщина вирішила віддати не Україні, а антиамериканському, антинатівському диктатору Чаду свою обов'язкову частку внеску у розмірі 14 мільйонів євро у Європейський Фонду миру ". Заодно і назови причину: як ці гроші підуть "на зміцнення безпеки в Чаді, а також на створення нового закладу освіти, щоб забезпечити підготовку антинатівських офіцерів"(с). І як Сійярто киває на Україну, вказує, що Угорщина підтримує "мирне вирішення конфлікту". За його словами, нібито тому його країна відмовилася направити ці гроші у Європейський фонд миру, який займається військовою допомогою Україні
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10.09.2024 15:56 Відповісти
https://glavcom.ua/publications/ne-pustimo-ukrajinu-v-jes-nova-diversija-putina-u-vikonanni-uhorshchini-i-moldovi-1019544.html «Не пустимо Україну в ЄС». Нова диверсія Путіна у виконанні Угорщини і… Молдови?
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На фую вертіли мадяри твій конструктивний діалог, шмигаль!
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10.09.2024 16:59 Відповісти
Діалог! Видно що скоро українці в Закарпатті будуть вивчати угорську мову. А угри не будуть захищати Україну від кремлівських окупантів і вимагатимуть собі широку автономію? Найшли с ким вести конструктивній діалог з лютими ворогами України
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10.09.2024 18:04 Відповісти
 
 