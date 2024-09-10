В України з Угорщиною доволі конструктивний діалог, - Шмигаль
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Угорщина ведуть доволі конструктивний діалог.
Про це глава уряду заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З Угорщиною у нас зараз доволі конструктивний діалог, (який іде. - Ред.) у такому напрямку конструктивного прагматизму. Наприклад, в Угорщині відкрита перша українська школа, в Україні діє 96 угорських шкіл, і ми розуміємо, як ми рухаємося у частині нашої співпраці", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, Угорщина головує у Раді ЄС відповідально.
"Ми розуміємо, що у першому півріччі (наступного року. - ред.) буде головувати Польща, у другому півріччі 2025-го буде головувати Данія. У нас є амбітні цілі - як на головування Угорщини, так і на головування наших великих друзів і партнерів. І ми маємо стратегію про те, як будемо рухатися з кожним з них", - пояснив очільник уряду.
Також прем'єр заявив, що станом на сьогодні не бачить якоїсь глобальної загрози на євроінтеграційному шляху України.
"Зараз у нас достатньо технічної роботи, щоб не отримувати якогось клінча у політичних діалогах і дискусіях", - підсумував він.
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Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 09.09.2024 року.
В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій. (с) tZe inform.
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Цікаво, а хоч тепер виборці Зеленського зрозуміли, для чого насправді Орбан приїжджав до Києва, а потім відразу до Москви?
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На фую вертіли мадяри твій конструктивний діалог, шмигаль!