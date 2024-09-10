В України з Угорщиною доволі конструктивний діалог, - Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Угорщина ведуть доволі конструктивний діалог.

Про це глава уряду заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З Угорщиною у нас зараз доволі конструктивний діалог, (який іде. - Ред.) у такому напрямку конструктивного прагматизму. Наприклад, в Угорщині відкрита перша українська школа, в Україні діє 96 угорських шкіл, і ми розуміємо, як ми рухаємося у частині нашої співпраці", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, Угорщина головує у Раді ЄС відповідально.

"Ми розуміємо, що у першому півріччі (наступного року. - ред.) буде головувати Польща, у другому півріччі 2025-го буде головувати Данія. У нас є амбітні цілі - як на головування Угорщини, так і на головування наших великих друзів і партнерів. І ми маємо стратегію про те, як будемо рухатися з кожним з них", - пояснив очільник уряду.

Також прем'єр заявив, що станом на сьогодні не бачить якоїсь глобальної загрози на євроінтеграційному шляху України.

"Зараз у нас достатньо технічної роботи, щоб не отримувати якогось клінча у політичних діалогах і дискусіях", - підсумував він.