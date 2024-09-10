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Венгрия (1836) Шмыгаль Денис (2596)

У Украины с Венгрией достаточно конструктивный диалог, - Шмыгаль

Шмигаль про відносини з Угорщиною

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Венгрия ведут довольно конструктивный диалог.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Венгрией у нас сейчас довольно конструктивный диалог, (который идет. - Ред.) в таком направлении конструктивного прагматизма. Например, в Венгрии открыта первая украинская школа, в Украине действует 96 венгерских школ, и мы понимаем, как мы движемся в части нашего сотрудничества", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, Венгрия председательствует в Совете ЕС ответственно.

"Мы понимаем, что в первом полугодии (следующего года. - ред.) будет председательствовать Польша, во втором полугодии 2025-го будет председательствовать Дания. У нас есть амбициозные цели - как на председательство Венгрии, так и на председательство наших больших друзей и партнеров. И мы имеем стратегию о том, как будем двигаться с каждым из них", - объяснил глава правительства.

Также премьер заявил, что по состоянию на сегодня не видит какой-то глобальной угрозы на евроинтеграционном пути Украины.

"Сейчас у нас достаточно технической работы, чтобы не получать какого-то клинча в политических диалогах и дискуссиях", - подытожил он.

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Топ комментарии
+7
Про що взагалі можно розмовляти з холуями кремля ?
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10.09.2024 14:57
+6
Конструктивний діалог Зельоних це йти на всі поступки нічого не вимагаючи взамін. Бачили і в Нормандії в 2019, і в Стамбулі в 2022.
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10.09.2024 14:58
+6
10.09.2024

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.

В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій. (с) tZe inform.
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10.09.2024 14:59
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Про що взагалі можно розмовляти з холуями кремля ?
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10.09.2024 14:57 Ответить
Конструктивний діалог Зельоних це йти на всі поступки нічого не вимагаючи взамін. Бачили і в Нормандії в 2019, і в Стамбулі в 2022.
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10.09.2024 14:58 Ответить
10.09.2024

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.

В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій. (с) tZe inform.
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10.09.2024 14:59 Ответить
Когструктивный диалог с Орбаном можно вести только всавив ему паяльник.
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10.09.2024 15:01 Ответить
96 - 1 не на нашу користь , дуже важлива поступка . Шмигаль ти дібіл чи тільки в черзі до цієї категорії ?
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10.09.2024 15:03 Ответить
Хтось життя за Україну віддає і здоров"я, а цей холуй з холуями путіна розмовляє....
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10.09.2024 15:05 Ответить
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10.09.2024 15:14 Ответить
tfu bļaķ... unsee enter unsee enter unsee enter enter enter
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10.09.2024 15:16 Ответить
конструктивний діалог не те про що3,14стить "щмигло",а поновлення транзиту рашистської нафти .з якого і "зеленим злодіям " мабуть доля відписана...???Мадярська циганва і дальше підтримувати рашистську казну для війни в Україні...
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10.09.2024 15:10 Ответить
Довбень не дороблений. Вони відкрито підтримують війну проти нас , а воно меле що воно партнери))) цей Кабмін на чолі з Шмигалем найтупіше за всю історію.
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10.09.2024 15:13 Ответить
московські соски
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10.09.2024 15:15 Ответить
Орбан шмигалю долю пообіцяв? Синулю ж шмигалю у Маямі утримувати за шось треба.
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10.09.2024 15:17 Ответить
Не Шмигалю, а особисто Зермакам.

https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Цікаво, а хоч тепер виборці Зеленського зрозуміли, для чого насправді Орбан приїжджав до Києва, а потім відразу до Москви?

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10.09.2024 15:26 Ответить
Справді конструктивний ? Угорщина до цієї пори блокує пакет допомоги для України від ЄС на десятки мільярдів євро ,а тим часом Україна із за тупості продовжила транспортувати російську нафту до "дружніх" режимів Орбана і Фіццо ,даючи можливість рашистам заробляти понад 5 мільярдів доларів щорічно то хто це дозволив ? це вороги України.
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10.09.2024 15:27 Ответить
Це погана новина.
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10.09.2024 15:31 Ответить
Ну-ка, розкажи про конструктивну співпрацю з мад'ярами в той момент коли "https://www.rbc.ua/rus/news/ugorshchina-virishila-komu-viddast-svoyu-1725962104.html Угорщина вирішила віддати не Україні, а антиамериканському, антинатівському диктатору Чаду свою обов'язкову частку внеску у розмірі 14 мільйонів євро у Європейський Фонду миру ". Заодно і назови причину: як ці гроші підуть "на зміцнення безпеки в Чаді, а також на створення нового закладу освіти, щоб забезпечити підготовку антинатівських офіцерів"(с). І як Сійярто киває на Україну, вказує, що Угорщина підтримує "мирне вирішення конфлікту". За його словами, нібито тому його країна відмовилася направити ці гроші у Європейський фонд миру, який займається військовою допомогою Україні
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10.09.2024 15:56 Ответить
https://glavcom.ua/publications/ne-pustimo-ukrajinu-v-jes-nova-diversija-putina-u-vikonanni-uhorshchini-i-moldovi-1019544.html «Не пустимо Україну в ЄС». Нова диверсія Путіна у виконанні Угорщини і… Молдови?
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На фую вертіли мадяри твій конструктивний діалог, шмигаль!
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10.09.2024 16:59 Ответить
Діалог! Видно що скоро українці в Закарпатті будуть вивчати угорську мову. А угри не будуть захищати Україну від кремлівських окупантів і вимагатимуть собі широку автономію? Найшли с ким вести конструктивній діалог з лютими ворогами України
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10.09.2024 18:04 Ответить
 
 