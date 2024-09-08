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Венгрия (1836) Виктор Орбан (426)

Орбан заявил, что его "миротворческая миссия" еще не завершена: "Новые убедительные инициативы" можно будет увидеть уже в сентябре

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его "миротворческая миссия", над которой он работал все лето, еще не завершена, скоро появятся "новые убедительные инициативы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал журналистам в субботу, 7 сентября.

Он напомнил, что после своих вояжей в Украину и Россию направил лидерам ЕС свой "мирный план", который позже опубликовал из-за утечек в СМИ.

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда", - считает он.

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Кроме того, Орбан отметил, что его "миротворческая миссия", "кстати, не закончена".

"Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим", - добавил венгерский премьер.

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Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.
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Топ комментарии
+13
Орбан - ПНХ!
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08.09.2024 14:38
+10
Поїде на болота,смоктати 3,14сю *****.
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08.09.2024 14:50
+7
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08.09.2024 15:26
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Орбан - ПНХ!
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08.09.2024 14:38 Ответить
Які «ініціативи»? Ще більше вбитих українців?
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08.09.2024 14:42 Ответить
Були у совку співаки однієї пісні, наприклад такий собі Ю. Лоза з піснею " Плот" (не паркан). Завдяки власне цій пісні їх і знали слухачі. Орбан з тієї серії.
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08.09.2024 14:46 Ответить
Сильно він надимає щоки
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08.09.2024 14:48 Ответить
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08.09.2024 14:50 Ответить
Поїде на болота,смоктати 3,14сю *****.
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08.09.2024 14:50 Ответить
Звісно ж, що не закінчена, поки воно не здохло.
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08.09.2024 14:55 Ответить
"Миротворча місія" Орбана - це схилити країну до капітуляції розповідаючи про те що "боротися марно".
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08.09.2024 14:58 Ответить
Цей виродок і далі буде робити все що б Україну ізолювати і що б Захід ненадавав допомогу ,зате нашої територією проходить газо і нафтопроводи які постачають російський газ і нафту в Угорщину ,ну а тепер хочуть підписати угоду про транспортування "азербайжанського газу",коли вже6 буде якась державна політика в країні війна ,а ви ворогу даєте заробити.
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08.09.2024 15:01 Ответить
Оран іди на Х.Й
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08.09.2024 15:01 Ответить
"Миротворча" місія Орбана- це схематоз з нафтопроводом "Дружба" і газопроводом " Уренгой-Помари-Ужгород",в Україні Орбан знайшов однодумця,який з готовністю приєднався до "миротворчості"-це Андрій Єрмак.А не завершена місія Орбана тому,що Борисович продвігає новий схематоз - качати рускій газік до ЄС,а всім п#здіти,що азейбарджанський.
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08.09.2024 15:16 Ответить
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08.09.2024 15:26 Ответить
скільки ракет, за весь час війни, впало на теріторії Мукачево або Ужгороду?
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08.09.2024 16:19 Ответить
Це він, плямкає щодо ПОХОЛОДАННЯ
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08.09.2024 17:14 Ответить
Ще не насосався в *уйла. Невже немає нікого в Европі щоб йому оте ''сосало'' зашити назавжди?
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08.09.2024 18:21 Ответить
орбан пересів з пляшки на швабру, а ключик від нафти та газу, все одно у україни.
і, дивним чином, єврокомісія нічого такого не бачить.
ось він, бумеранг...
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09.09.2024 09:20 Ответить
йовбак орбан ковтає,,, чи спльовує ??
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09.09.2024 10:28 Ответить
Його миротворча міссія буде завершена, тоді коли його посадять на 25 років.
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09.09.2024 11:17 Ответить
Ну так, ці кляті хохли ніяк не капітулюють, дядя вова незадоволений, тому...
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09.09.2024 12:51 Ответить
 
 