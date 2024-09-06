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Новости Война
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Венгрия (1832) Зеленский (19024) путин (30476) Виктор Орбан (426)

Орбан заявил, что Зеленскому и Путину нужно встретиться: Если нет коммуникации – война становится все хуже

Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин должны встретиться для завершения войны, которую Россия начала против Украины.

Об этом Орбан сказал на форуме в Италии, его слова цитирует Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского, премьер-министр Венгрии сказал:

"Конечно. Она необходима... Первый вопрос - это коммуникация. Если нет коммуникации - война становится все хуже и хуже".

Кроме этого, Орбан заявил, что у него "хорошие отношения" с президентом Украины Зеленским - даже после того, как он после встречи с ним в Киеве отправился в Москву для переговоров с главой РФ Путиным.

Издание Politico пишет, что Виктор Орбан "все еще пытается играть роль миротворца в российско-украинской войне".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может быть посредником между Украиной и Россией. По мнению главы государства, выступить с посреднической миссией могли бы США, Китай и весь Евросоюз.

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Визит Виктора Орбана в Москву

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Читайте также: Орбан начал играть за команду противника относительно вопроса войны РФ против Украины, - глава МИД Эстонии Цахкна
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Топ комментарии
+15
«війна стає все гіршою»
А була такою прекрасною. Що з нього взяти ****** є ******!
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06.09.2024 18:40
+14
Угорський фюрер вже став не цікавий нікому. Вже не знає як привернути до себе увагу.
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06.09.2024 18:29
+12
Орбан уже устал в одиночку у ***** отсасывать. Ищет напарника
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06.09.2024 18:25
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Орбан уже устал в одиночку у ***** отсасывать. Ищет напарника
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06.09.2024 18:25 Ответить
А насчет переговоров с ****** так судя из недалекой истории наоборот переговоры сопровождаются огромной кровью и разрушениями
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06.09.2024 18:27 Ответить
Не зрозумів? куйло заявив що поки "бандіти" не вийдут звідси (з курщини) - то переговорів не буде
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06.09.2024 18:31 Ответить
Так Орбану и ***** не нужен сам факт переговоров. Им нужно чтобы в воздухе летал переговорный дух благодаря которому многие страны не хотят нам давать оружие или запрещают им бить по рашке. А то видите ли мы ударим ихним оружием по рашке а сами сядем с рашистами мириться. И в каков свете будут выглядеть те кто нам давал оружие?
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06.09.2024 18:38 Ответить
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06.09.2024 18:41 Ответить
Чого ця шавка під ногами крутиться?
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06.09.2024 18:25 Ответить
кого цікавить думка лузера ?

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06.09.2024 18:30 Ответить
Угорський фюрер вже став не цікавий нікому. Вже не знає як привернути до себе увагу.
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06.09.2024 18:29 Ответить
Ну, чому же... Можна ще прилюдно зняти штани, показати середнього пальця Боррелю, ущипнути, даруйте, за сраку фон дер Ляєн. Я б вітав, колиб він, наприклад, повісився..
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07.09.2024 14:03 Ответить
Я за зустріч! На тамтому світі. Тим більше, що там зустрінемось усі. На цьому їм зустрічатися точно не потрібно.
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06.09.2024 18:30 Ответить
Походу извилин там в черепе нет. Но нитка между ушей есть
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06.09.2024 18:36 Ответить
Якщо йому це треба то нехай їде зустрічається!
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06.09.2024 18:36 Ответить
війна стає все гіршою???
тобі, *******, треба "хорошу війну"???
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06.09.2024 18:37 Ответить
«війна стає все гіршою»
А була такою прекрасною. Що з нього взяти ****** є ******!
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06.09.2024 18:40 Ответить
Як казав Йозеф Швейк, не кожен мадяр винен у тому, що він мадяр.
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06.09.2024 18:42 Ответить
Гнила подошва дає поради лаптям
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06.09.2024 18:42 Ответить
Орбан: Нехай маньяк і жертва зустрінуться, проведуть вечір разом, можливо порозуміються
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06.09.2024 18:46 Ответить
А як цей Орбан гадає, чи була потрібна і чи була "комунікація" між країнами Альянсу і Гітлером з іншими країнами "Осі", в т.ч. Угорщиною з Салаші під час Другої Світової?
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06.09.2024 18:55 Ответить
-" повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України"...то яким боком сюди Зеленський..?!
Хто розпочав- той хай і закінчує...!!!
пуйло сам себе та рашку загнав у глухий кут ..."сабіратель",млЯ...😁
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06.09.2024 18:56 Ответить
Хтось уявляє собі застріч Гітлера і Сталіна в 44-му?
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06.09.2024 19:01 Ответить
Если бы у того идиота помешанного на оккультизме и подобному хватило ума рвануть даже 22 мая, успел грязь и ранние морозы избежать. Но попер в самую короткую ночь. А так бы встретился с сухоруким ублюдком в Куйбышеве в 41 г.
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06.09.2024 23:32 Ответить
неможливо навіть уявити такого довгого столу для перемовин
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06.09.2024 19:08 Ответить
Скільки ще ЄС буде оплачувати роботу цього рашистського "комунікатора"?
Нахіба Європі цей безглуздий дівайс?
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06.09.2024 19:15 Ответить
Хай згадає як часто Міклош Хорті зустрічався з Сталіном в період 2 світової.
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06.09.2024 19:20 Ответить
Якщо в ху.ла очко розриває то в Обарана воно палає, бо відповідати за пропаганду і підтримку божевільного маньяка цьому мадяру теж
прийдеться .
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06.09.2024 19:20 Ответить
***** сказав чурбану, що в його очку э нові надписи й чи не захоче зелена плєсєнь їх почитати? )))
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06.09.2024 19:31 Ответить
"для завершення війни, яку Росія розпочала проти України" - хто розпочав війну, той може її швидко завершити: вивести свої окупаційні війська та почати відшкодування збитків.
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06.09.2024 19:38 Ответить
Встретятся в международном суде
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06.09.2024 19:44 Ответить
A szánalmas Orbanknak a következőket tudjuk tanácsolni. Csukd be a szád, hajolj meg Ukrajna előtt. És értse meg, hogy Oroszország többé nem tud Önnek pénzt fizetni. Ő egy koldus, te ***** egy koldus. A játéknak vége.
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06.09.2024 19:47 Ответить
Перевод. "Ми можемо порадити жалюгідному Орбанку наступне. Мовчіть, Вклоніться Україні. І зрозумійте, що Росія більше не може платити вам гроші. Він жебрак і ти жебрак. Гра закінчена."
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06.09.2024 19:49 Ответить
орбан озвучив "хотєлки" пу ї зе
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06.09.2024 19:56 Ответить
Им всем троим нужно встретиться! С Кобзоном...
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06.09.2024 20:16 Ответить
И кто третий?
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06.09.2024 20:33 Ответить
О!!! Жаба квакнула !!!
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06.09.2024 20:47 Ответить
Будь-яка заява орбана - пук в мукУ
А війна - це і є вид кацапської комунікації, ну не вміють інакше!
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06.09.2024 21:03 Ответить
Як варіант: під час кремації пуйла .
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06.09.2024 21:16 Ответить
Вести переговоры. Еще маленький вопросик. Путин, это кто? Где его найти?
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06.09.2024 21:28 Ответить
Важливо пам'ятати цитату дона Корлеоне з Хрещеного батька. Перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник. Росія - це мафіозна держава. І тому порівняння працює.
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06.09.2024 22:18 Ответить
Рузвельт, Черчиль, Сталин - должны были встретиться с Гитлером для окончания войны?
Как же они завершили войну без встреч и переговоров?
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06.09.2024 22:30 Ответить
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06.09.2024 23:16 Ответить
 
 