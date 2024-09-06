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Угорщина (2150) Зеленський (22416) путін (23323) Віктор Орбан (517)

Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися: Якщо немає комунікації - війна стає все гіршою

Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України.

Про це Орбан сказав на форумі в Італії, його слова цитує Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч Путіна і Зеленського, прем'єр-міністр Угорщини сказав:

"Звичайно. Вона необхідна... Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації - війна стає все гіршою і гіршою".

Крім цього, Орбан заявив, що у нього "добрі стосунки" з президентом України Зеленським - навіть після того, як він після зустрічі з ним у Києві вирушив до Москви для переговорів із керманичем РФ Путіним.

Видання Politico пише, що Віктор Орбан "усе ще намагається грати роль миротворця в російсько-українській війні".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що не вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може бути посередником між Україною та Росією. На думку глави держави, виступити з посередницькою місією могли б США, Китай та увесь Євросоюз.

Читайте також: Усі глави МЗС країн ЄС, "за одним винятком", розкритикували "мирну місію" Орбана, - Боррель

Візит Віктора Орбана до Москви 

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

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Топ коментарі
+15
«війна стає все гіршою»
А була такою прекрасною. Що з нього взяти ****** є ******!
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06.09.2024 18:40
+14
Угорський фюрер вже став не цікавий нікому. Вже не знає як привернути до себе увагу.
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06.09.2024 18:29
+12
Орбан уже устал в одиночку у ***** отсасывать. Ищет напарника
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06.09.2024 18:25
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Орбан уже устал в одиночку у ***** отсасывать. Ищет напарника
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06.09.2024 18:25 Відповісти
А насчет переговоров с ****** так судя из недалекой истории наоборот переговоры сопровождаются огромной кровью и разрушениями
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06.09.2024 18:27 Відповісти
Не зрозумів? куйло заявив що поки "бандіти" не вийдут звідси (з курщини) - то переговорів не буде
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06.09.2024 18:31 Відповісти
Так Орбану и ***** не нужен сам факт переговоров. Им нужно чтобы в воздухе летал переговорный дух благодаря которому многие страны не хотят нам давать оружие или запрещают им бить по рашке. А то видите ли мы ударим ихним оружием по рашке а сами сядем с рашистами мириться. И в каков свете будут выглядеть те кто нам давал оружие?
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06.09.2024 18:38 Відповісти
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06.09.2024 18:41 Відповісти
Чого ця шавка під ногами крутиться?
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06.09.2024 18:25 Відповісти
кого цікавить думка лузера ?

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06.09.2024 18:30 Відповісти
Угорський фюрер вже став не цікавий нікому. Вже не знає як привернути до себе увагу.
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06.09.2024 18:29 Відповісти
Ну, чому же... Можна ще прилюдно зняти штани, показати середнього пальця Боррелю, ущипнути, даруйте, за сраку фон дер Ляєн. Я б вітав, колиб він, наприклад, повісився..
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07.09.2024 14:03 Відповісти
Я за зустріч! На тамтому світі. Тим більше, що там зустрінемось усі. На цьому їм зустрічатися точно не потрібно.
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06.09.2024 18:30 Відповісти
Походу извилин там в черепе нет. Но нитка между ушей есть
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06.09.2024 18:36 Відповісти
Якщо йому це треба то нехай їде зустрічається!
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06.09.2024 18:36 Відповісти
війна стає все гіршою???
тобі, *******, треба "хорошу війну"???
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06.09.2024 18:37 Відповісти
«війна стає все гіршою»
А була такою прекрасною. Що з нього взяти ****** є ******!
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06.09.2024 18:40 Відповісти
Як казав Йозеф Швейк, не кожен мадяр винен у тому, що він мадяр.
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06.09.2024 18:42 Відповісти
Гнила подошва дає поради лаптям
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06.09.2024 18:42 Відповісти
Орбан: Нехай маньяк і жертва зустрінуться, проведуть вечір разом, можливо порозуміються
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06.09.2024 18:46 Відповісти
А як цей Орбан гадає, чи була потрібна і чи була "комунікація" між країнами Альянсу і Гітлером з іншими країнами "Осі", в т.ч. Угорщиною з Салаші під час Другої Світової?
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06.09.2024 18:55 Відповісти
-" повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України"...то яким боком сюди Зеленський..?!
Хто розпочав- той хай і закінчує...!!!
пуйло сам себе та рашку загнав у глухий кут ..."сабіратель",млЯ...😁
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06.09.2024 18:56 Відповісти
Хтось уявляє собі застріч Гітлера і Сталіна в 44-му?
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06.09.2024 19:01 Відповісти
Если бы у того идиота помешанного на оккультизме и подобному хватило ума рвануть даже 22 мая, успел грязь и ранние морозы избежать. Но попер в самую короткую ночь. А так бы встретился с сухоруким ублюдком в Куйбышеве в 41 г.
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06.09.2024 23:32 Відповісти
неможливо навіть уявити такого довгого столу для перемовин
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06.09.2024 19:08 Відповісти
Скільки ще ЄС буде оплачувати роботу цього рашистського "комунікатора"?
Нахіба Європі цей безглуздий дівайс?
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06.09.2024 19:15 Відповісти
Хай згадає як часто Міклош Хорті зустрічався з Сталіном в період 2 світової.
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06.09.2024 19:20 Відповісти
Якщо в ху.ла очко розриває то в Обарана воно палає, бо відповідати за пропаганду і підтримку божевільного маньяка цьому мадяру теж
прийдеться .
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06.09.2024 19:20 Відповісти
***** сказав чурбану, що в його очку э нові надписи й чи не захоче зелена плєсєнь їх почитати? )))
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06.09.2024 19:31 Відповісти
"для завершення війни, яку Росія розпочала проти України" - хто розпочав війну, той може її швидко завершити: вивести свої окупаційні війська та почати відшкодування збитків.
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06.09.2024 19:38 Відповісти
Встретятся в международном суде
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06.09.2024 19:44 Відповісти
A szánalmas Orbanknak a következőket tudjuk tanácsolni. Csukd be a szád, hajolj meg Ukrajna előtt. És értse meg, hogy Oroszország többé nem tud Önnek pénzt fizetni. Ő egy koldus, te ***** egy koldus. A játéknak vége.
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06.09.2024 19:47 Відповісти
Перевод. "Ми можемо порадити жалюгідному Орбанку наступне. Мовчіть, Вклоніться Україні. І зрозумійте, що Росія більше не може платити вам гроші. Він жебрак і ти жебрак. Гра закінчена."
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06.09.2024 19:49 Відповісти
орбан озвучив "хотєлки" пу ї зе
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06.09.2024 19:56 Відповісти
Им всем троим нужно встретиться! С Кобзоном...
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06.09.2024 20:16 Відповісти
И кто третий?
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06.09.2024 20:33 Відповісти
О!!! Жаба квакнула !!!
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06.09.2024 20:47 Відповісти
Будь-яка заява орбана - пук в мукУ
А війна - це і є вид кацапської комунікації, ну не вміють інакше!
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06.09.2024 21:03 Відповісти
Як варіант: під час кремації пуйла .
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06.09.2024 21:16 Відповісти
Вести переговоры. Еще маленький вопросик. Путин, это кто? Где его найти?
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06.09.2024 21:28 Відповісти
Важливо пам'ятати цитату дона Корлеоне з Хрещеного батька. Перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник. Росія - це мафіозна держава. І тому порівняння працює.
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06.09.2024 22:18 Відповісти
Рузвельт, Черчиль, Сталин - должны были встретиться с Гитлером для окончания войны?
Как же они завершили войну без встреч и переговоров?
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06.09.2024 22:30 Відповісти
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06.09.2024 23:16 Відповісти
 
 