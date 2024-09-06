Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися: Якщо немає комунікації - війна стає все гіршою
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України.
Про це Орбан сказав на форумі в Італії, його слова цитує Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч Путіна і Зеленського, прем'єр-міністр Угорщини сказав:
"Звичайно. Вона необхідна... Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації - війна стає все гіршою і гіршою".
Крім цього, Орбан заявив, що у нього "добрі стосунки" з президентом України Зеленським - навіть після того, як він після зустрічі з ним у Києві вирушив до Москви для переговорів із керманичем РФ Путіним.
Видання Politico пише, що Віктор Орбан "усе ще намагається грати роль миротворця в російсько-українській війні".
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що не вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може бути посередником між Україною та Росією. На думку глави держави, виступити з посередницькою місією могли б США, Китай та увесь Євросоюз.
Візит Віктора Орбана до Москви
5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
тобі, *******, треба "хорошу війну"???
А була такою прекрасною. Що з нього взяти ****** є ******!
Хто розпочав- той хай і закінчує...!!!
пуйло сам себе та рашку загнав у глухий кут ..."сабіратель",млЯ...😁
Нахіба Європі цей безглуздий дівайс?
прийдеться .
А війна - це і є вид кацапської комунікації, ну не вміють інакше!
Как же они завершили войну без встреч и переговоров?