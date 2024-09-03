Орбан почав грати за команду противника у питанні війни РФ проти України, - глава МЗС Естонії Цахкна

Угорський прем'єр Віктор Орбан діє не так, як більшість країн Заходу в питанні війни РФ проти України. Ба бльше, він "почав грати за команду противника".

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, Орбан розмовляє зі своїми виборцями в Угорщині зовсім не так, як "домовилися в Європі".

"На жаль, саме в цьому питанні Орбан дійсно почав грати за команду противника", - додав міністр.

Цахкна відповів на питання, чому ЄС, в якому зараз головує Угорщина, нічого не може із цим зробити. Він зазначив, що ЄС "все ще щось може".

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"Процедура за статтею 7 договору про ЄС розпочалася, що означало б призупинення права голосу держави-члена. Я не вірю в те, що це станеться, оскільки для цього потрібна згода всіх 26 країн, але, принаймні, ми хочемо створити в найближчому майбутньому ситуацію, за якої 21 країна зможе рухатися вперед у цьому процесі", - пояснив очільник МЗС Естонії.

Цахкна додав, що поведінка Орбана не приносить жодної користі.

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