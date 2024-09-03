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Орбан почав грати за команду противника у питанні війни РФ проти України, - глава МЗС Естонії Цахкна

Орбана звинуватили у грі на боці РФ

Угорський прем'єр Віктор Орбан діє не так, як більшість країн Заходу в питанні війни РФ проти України. Ба бльше, він "почав грати за команду противника".

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, Орбан розмовляє зі своїми виборцями в Угорщині зовсім не так, як "домовилися в Європі".

"На жаль, саме в цьому питанні Орбан дійсно почав грати за команду противника", - додав міністр.

Цахкна відповів на питання, чому ЄС, в якому зараз головує Угорщина, нічого не може із цим зробити. Він зазначив, що ЄС "все ще щось може".

Також читайте: Угорщина запевнила ЄС, що завершила "миртворчу місію" щодо України, - El Pais

"Процедура за статтею 7 договору про ЄС розпочалася, що означало б призупинення права голосу держави-члена. Я не вірю в те, що це станеться, оскільки для цього потрібна згода всіх 26 країн, але, принаймні, ми хочемо створити в найближчому майбутньому ситуацію, за якої 21 країна зможе рухатися вперед у цьому процесі", - пояснив очільник МЗС Естонії.

Цахкна додав, що поведінка Орбана не приносить жодної користі.

Читайте: Глава МЗС Естонії Цахкна про Курську область: Це частина самооборони України

Автор: 

Угорщина (2272) Естонія (1609) Віктор Орбан (555) Цахкна Маргус (56)


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Топ коментарі
+12
Так він уже 2,5 роки грає. Чи тільки помітили?
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03.09.2024 12:17
+8
Мабуть теж за турками подасть заявку в БРІКС - чи в ЄС ситніше?
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03.09.2024 12:13
+7
ЄС дає гроші, путлєр дешевий газ і нафту. Коли у цього мудака вже дупа розірветься від сидіння на двох стільцях?
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03.09.2024 12:27
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Мабуть теж за турками подасть заявку в БРІКС - чи в ЄС ситніше?
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03.09.2024 12:13 Відповісти
ЄС дає гроші, путлєр дешевий газ і нафту. Коли у цього мудака вже дупа розірветься від сидіння на двох стільцях?
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03.09.2024 12:27 Відповісти
хай піз.... в брікс там китайці нагодують,дадуть грошей і ще шось посасать.
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03.09.2024 12:28 Відповісти
Китаиози теж 1 млд підкинули - але проти 7 - 10 лярдів від Європи - так - на карман
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03.09.2024 12:32 Відповісти
Так він уже 2,5 роки грає. Чи тільки помітили?
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03.09.2024 12:17 Відповісти
орбану 61 рік, послідовно проти України він діє більше 25 років, ще до вступу Угорщини в ЄС
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03.09.2024 13:11 Відповісти
Та по морді видно. Комуняка.
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03.09.2024 12:29 Відповісти
Киньте його у вулик!
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03.09.2024 12:33 Відповісти
В камеру не влізе.
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03.09.2024 12:42 Відповісти
Орбан родич кацапів,тому така його політика до кацапії та *****,женіть угорців з ЄС нахер та не мешкайте.
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03.09.2024 12:39 Відповісти
Не підходить. парапараша там може розмістити війська.
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03.09.2024 12:44 Відповісти
То, что Орбан не ангел - это понятно.

А что же сама Эстония ?
Ну достаточно вбить в Google - Эстония Россия товарооборот
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03.09.2024 13:06 Відповісти
На кацапських ЗМІ йде пропаганда.Що українці ображають курських москалів.Все навпаки,але Кацапи все перевернуть с нiг на голову.Ну падлюки.
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03.09.2024 13:15 Відповісти
 
 