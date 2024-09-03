Орбан начал играть за команду противника относительно вопроса войны РФ против Украины, - глава МИД Эстонии Цахкна

Венгерский премьер Виктор Орбан действует не так, как большинство стран Запада в вопросе войны РФ против Украины. Более того, он "начал играть за команду противника".

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, Орбан разговаривает со своими избирателями в Венгрии совсем не так, как "договорились в Европе".

"К сожалению, именно в этом вопросе Орбан действительно начал играть за команду противника", - добавил министр.

Цахкна ответил на вопрос, почему ЕС, в котором сейчас председательствует Венгрия, ничего не может с этим сделать. Он отметил, что ЕС "все еще что-то может".

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"Процедура по статье 7 договора о ЕС началась, что означало бы приостановление права голоса государства-члена. Я не верю в то, что это произойдет, поскольку для этого требуется согласие всех 26 стран, но, по крайней мере, мы хотим создать в ближайшем будущем ситуацию, при которой 21 страна сможет двигаться вперед в этом процессе", - пояснил глава МИД Эстонии.

Цахкна добавил, что поведение Орбана не приносит никакой пользы.

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