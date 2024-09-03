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Новости
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Орбан начал играть за команду противника относительно вопроса войны РФ против Украины, - глава МИД Эстонии Цахкна

Орбана звинуватили у грі на боці РФ

Венгерский премьер Виктор Орбан действует не так, как большинство стран Запада в вопросе войны РФ против Украины. Более того, он "начал играть за команду противника".

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, Орбан разговаривает со своими избирателями в Венгрии совсем не так, как "договорились в Европе".

"К сожалению, именно в этом вопросе Орбан действительно начал играть за команду противника", - добавил министр.

Цахкна ответил на вопрос, почему ЕС, в котором сейчас председательствует Венгрия, ничего не может с этим сделать. Он отметил, что ЕС "все еще что-то может".

Читайте: Венгрия заверила ЕС, что завершила "миротворческую миссию" в отношении Украины, - El Pais

"Процедура по статье 7 договора о ЕС началась, что означало бы приостановление права голоса государства-члена. Я не верю в то, что это произойдет, поскольку для этого требуется согласие всех 26 стран, но, по крайней мере, мы хотим создать в ближайшем будущем ситуацию, при которой 21 страна сможет двигаться вперед в этом процессе", - пояснил глава МИД Эстонии.

Цахкна добавил, что поведение Орбана не приносит никакой пользы.

Читайте также: Глава МИД Эстонии Цахкна о Курской области: Это часть самообороны Украины

Автор: 

Венгрия (1942) Эстония (1420) Виктор Орбан (461) Цахкна Маргус (43)


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Топ комментарии
+12
Так він уже 2,5 роки грає. Чи тільки помітили?
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03.09.2024 12:17
+8
Мабуть теж за турками подасть заявку в БРІКС - чи в ЄС ситніше?
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03.09.2024 12:13
+7
ЄС дає гроші, путлєр дешевий газ і нафту. Коли у цього мудака вже дупа розірветься від сидіння на двох стільцях?
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03.09.2024 12:27
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Мабуть теж за турками подасть заявку в БРІКС - чи в ЄС ситніше?
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03.09.2024 12:13 Ответить
ЄС дає гроші, путлєр дешевий газ і нафту. Коли у цього мудака вже дупа розірветься від сидіння на двох стільцях?
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03.09.2024 12:27 Ответить
хай піз.... в брікс там китайці нагодують,дадуть грошей і ще шось посасать.
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03.09.2024 12:28 Ответить
Китаиози теж 1 млд підкинули - але проти 7 - 10 лярдів від Європи - так - на карман
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03.09.2024 12:32 Ответить
Так він уже 2,5 роки грає. Чи тільки помітили?
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03.09.2024 12:17 Ответить
орбану 61 рік, послідовно проти України він діє більше 25 років, ще до вступу Угорщини в ЄС
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03.09.2024 13:11 Ответить
Та по морді видно. Комуняка.
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03.09.2024 12:29 Ответить
Киньте його у вулик!
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03.09.2024 12:33 Ответить
В камеру не влізе.
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03.09.2024 12:42 Ответить
Орбан родич кацапів,тому така його політика до кацапії та *****,женіть угорців з ЄС нахер та не мешкайте.
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03.09.2024 12:39 Ответить
Не підходить. парапараша там може розмістити війська.
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03.09.2024 12:44 Ответить
То, что Орбан не ангел - это понятно.

А что же сама Эстония ?
Ну достаточно вбить в Google - Эстония Россия товарооборот
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03.09.2024 13:06 Ответить
На кацапських ЗМІ йде пропаганда.Що українці ображають курських москалів.Все навпаки,але Кацапи все перевернуть с нiг на голову.Ну падлюки.
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03.09.2024 13:15 Ответить
 
 