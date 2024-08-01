Венгрия заверила ЕС, что завершила "миротворческую миссию" в отношении Украины, - El Pais

У венгерского премьера Виктора Орбана заверили, что мирная миссия относительно Украины завершена.

Об этом пишет издание El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте к странам ЕС, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.

Издание отмечает, что некоторые дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления и считают, что венгерский премьер Виктор Орбан может снова начать эту "миссию", когда ему будет выгодно.

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Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

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