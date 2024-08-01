Венгрия заверила ЕС, что завершила "миротворческую миссию" в отношении Украины, - El Pais
У венгерского премьера Виктора Орбана заверили, что мирная миссия относительно Украины завершена.
Об этом пишет издание El Pais, информирует Цензор.НЕТ.
Венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте к странам ЕС, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.
Издание отмечает, что некоторые дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления и считают, что венгерский премьер Виктор Орбан может снова начать эту "миссию", когда ему будет выгодно.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.
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вся нафта поставляється в повному об'ємі..
Нема чого "миротворити" щодо України, адже Україна ніколи ні на кого не нападала та миру не порушувала
боширов і пєтров, вже поїхали за орбаном!
кремлю потрібен результат, а не м'яті яєли.
місія завершена, перекур