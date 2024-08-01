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Венгрия заверила ЕС, что завершила "миротворческую миссию" в отношении Украины, - El Pais

орбан

У венгерского премьера Виктора Орбана заверили, что мирная миссия относительно Украины завершена.

Об этом пишет издание El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский министр по европейским делам Янош Бока написал в ноте к странам ЕС, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" в отношении Украины.

Издание отмечает, что некоторые дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления и считают, что венгерский премьер Виктор Орбан может снова начать эту "миссию", когда ему будет выгодно.

Читайте: Венгрия ветировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле, - Politico

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Также читайте: Венгрия увеличивает риски безопасности для Европы, - Науседа

Автор: 

Венгрия (1932) Евросоюз (17060) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+13
миродрочець орбан
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01.08.2024 15:08
+12
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01.08.2024 15:06
+8
нефтепровод перекрыли - вот и вся любовь!
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01.08.2024 15:10
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01.08.2024 15:06 Ответить
Нарешті! Ну тепер заживем! Про нас ще всі заговорять. Ха ха ха.
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01.08.2024 15:07 Ответить
миродрочець орбан
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01.08.2024 15:08 Ответить
Щоб щось завершити,треба щось розпочати.
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01.08.2024 15:08 Ответить
Бензин закінчився.
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01.08.2024 15:08 Ответить
Він за зарплатою їздив, яка в звізду " миротворча місія"...
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01.08.2024 15:09 Ответить
Отримав ******** на кацапї - тому довелось мінять на юані і іхати в Китай міняти вже на гроші. Отака місія...
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01.08.2024 15:14 Ответить
а потім ще за трампом з'їздив..
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01.08.2024 18:11 Ответить
нефтепровод перекрыли - вот и вся любовь!
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01.08.2024 15:10 Ответить
тільки лукойл..
вся нафта поставляється в повному об'ємі..
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01.08.2024 18:13 Ответить
вітя орбан - а що стосовно "миротворчої місії" стосовно @уйла та @уйлостану?!
Нема чого "миротворити" щодо України, адже Україна ніколи ні на кого не нападала та миру не порушувала
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01.08.2024 15:12 Ответить
І судячи з того, як зелень забігала з мирними планами, міссія виявилася успішною.
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01.08.2024 15:13 Ответить
Припинив? А що саме, конкретно, припинив?
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01.08.2024 15:18 Ответить
йому пані Урсула кофе дала ?
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01.08.2024 15:20 Ответить
Викіньте його на смітник, він здохло
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01.08.2024 15:22 Ответить
Я все пропустив! ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, Угорщина проводила в Україні миротворчу місію! І Вона - Угорщина - її завершила! Куди дивились наші українські змі? Чому не висвітлювали події та перебіг цієї місії???!!!
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01.08.2024 15:23 Ответить
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01.08.2024 15:27 Ответить
Привіз з Китаю 1 млд євро таи заспокоівся
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01.08.2024 15:31 Ответить
ну, що ж.
боширов і пєтров, вже поїхали за орбаном!
кремлю потрібен результат, а не м'яті яєли.
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01.08.2024 15:38 Ответить
Ахах... И шо это было? каков результат?
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01.08.2024 15:38 Ответить
Всі вже забули, як в 1943 році радянській армії дали команду - мадьяр, за звірства проти населення і військових, в полон не брати!
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01.08.2024 15:40 Ответить
Хрипатий світоч Всєлєнной приревнував Вітюшу - на твому місці повинен бути я, хер отримаєш халявний бензин.
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01.08.2024 15:53 Ответить
Треба поруч з оп на Банковій один з каштанів підписати: "Офіційний персональний каштан чинного Президента України Зєлєнского В А". Це на той випадок, коли агент "козирь" вирішить сісти за стіл перемовин з окупантами.
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01.08.2024 16:32 Ответить
Клятые мадьяры! На ваши души 1956 год!
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01.08.2024 16:48 Ответить
Цікаво! А коли орбанське мудило починало свою миротворчу діяльність ? Це поїздки у кремля за баблом за "підтримку кацапського курсу розвалити НАТО"? Орбан вже у повній розтяжці - попа лопне !
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01.08.2024 16:54 Ответить
Шо, пуйло посадив тебе на "голий тариф"?
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01.08.2024 16:56 Ответить
Згодився з тим що його мали в орбаний рот.
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01.08.2024 17:23 Ответить
И мир, в конце концов, наступил. Спасибо Виктор.
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01.08.2024 17:30 Ответить
цей чурбан пустив в ЄС рабсійських та білоруських шпигунів..
місія завершена, перекур
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01.08.2024 18:15 Ответить
Це вони заявили, що мирну завершили, а не мирну, яку вони проводять уже близько десяти років. І хто збирається вірити їх заявам.
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01.08.2024 19:48 Ответить
Ну обосрался теперь обтекай и жди когда высохнут колготки.
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01.08.2024 21:16 Ответить
 
 