Венгрия увеличивает риски безопасности для Европы, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан РФ и Беларуси увеличивает риски безопасности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Односторонние решения Венгрии, в частности - по упрощению выдачи виз гражданам России и Беларуси, противоречат ценностям ЕС, принципам солидарности и договоренностям. ... Венгрия, позволяющая гражданам страны-агрессора, России, и страны, участвующей (в агрессии. - Ред.), Беларуси, свободно путешествовать по Европе, увеличивает риски для безопасности в Европе", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после визита Орбана в Москву Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов.

Еврокомиссия будет общаться с венгерскими властями, чтобы выяснить масштабы решения Будапешта по упрощению въезда для граждан России и Беларуси.

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