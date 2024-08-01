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Венгрия увеличивает риски безопасности для Европы, - Науседа

науседа,гітанас

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан РФ и Беларуси увеличивает риски безопасности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Односторонние решения Венгрии, в частности - по упрощению выдачи виз гражданам России и Беларуси, противоречат ценностям ЕС, принципам солидарности и договоренностям. ... Венгрия, позволяющая гражданам страны-агрессора, России, и страны, участвующей (в агрессии. - Ред.), Беларуси, свободно путешествовать по Европе, увеличивает риски для безопасности в Европе", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после визита Орбана в Москву Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов.

Еврокомиссия будет общаться с венгерскими властями, чтобы выяснить масштабы решения Будапешта по упрощению въезда для граждан России и Беларуси.

Также читайте: Венгрия ветировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле, - Politico

Автор: 

Венгрия (1932) Науседа Гитанас (262)


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Топ комментарии
+5
Науседа відчув на собі, сморід мядярського гівна від органа!!!
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01.08.2024 10:54
+4
це в неї, Угорщини, таке доручення від путіна... й орбан його виконує...
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01.08.2024 10:47
+4
стаття 7 і нахєр
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01.08.2024 10:49
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це в неї, Угорщини, таке доручення від путіна... й орбан його виконує...
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01.08.2024 10:47 Ответить
стаття 7 і нахєр
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01.08.2024 10:49 Ответить
Науседа відчув на собі, сморід мядярського гівна від органа!!!
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01.08.2024 10:54 Ответить
Одна-дві паршиві вівці, всю отару паскудять…
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01.08.2024 11:01 Ответить
ВПУСТИЛИ ЩУРА В ЕС - ВІН ДЛЯ РЕШТИ ДІРКУ ПРОТОЧИВ.
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01.08.2024 11:10 Ответить
Угорщину треба поділити між усіма членами ЄС -
кожна країна одержить кілька десятків тисяч рабів
і територію під забудову чи плантації перцю.
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01.08.2024 11:29 Ответить
ЄС це буде зясовувати вже після новорічних свят)))) ***********
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01.08.2024 12:02 Ответить
Так, а шо, кацапсячі літаки до цих пір літають до *******?
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01.08.2024 12:19 Ответить
Ща кацапня нашпигует Европу агентурой.
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01.08.2024 12:28 Ответить
 
 