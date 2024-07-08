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Новости
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Орбан прибыл в Китай в рамках своей "миротворческой миссии"

Віктор Орбан у Китаї 8 липня 2024 року

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля. Во время своего визита он встретится с главой страны Си Цзиньпинем.

О своем визите Орбан написал в соцсети Х.

Он опубликовал фото из аэропорта с подписью "Мирная миссия 3.0".

"После Киева и Москвы мы прибыли в Пекин, третью станцию мирной миссии", - написал венгерский премьер в Facebook.

Венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на представителя Орбана Берталана Хаваши писала, что премьер-министр Венгрии встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан после Киева и Москвы следует в Пекин, - СМИ

Также в Пекин приехал и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Тот впоследствии опубликовал в Facebook фото встречи с Си Цзиньпинем.

"Мы, венгры, миролюбивая нация, люди, которые стремятся к миру, равновесию и согласию. А Китай - одна из стран, которые действуют наиболее решительно, громко и преданы делу мира. Пекин - третья остановка миротворческой миссии", - отметил глава венгерского МИД.

Отметим, что ранее Орбан анонсировал "новые неожиданные встречи". Соответствующее заявление политик сделал после своего вояжа в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто советует европейским политикам, "поддерживающим войну", пристегнуть ремни и следить за новыми "мирными встречами" Орбана

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Туск: После визита Орбана в Москву вряд ли кто-то может чувствовать себя безопаснее

Автор: 

визит (3112) Китай (3045) Си Цзиньпин (301) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+6
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08.07.2024 08:21 Ответить
+4
"Пекін - третя зупинка миротворчої місії ".
Побажаємо *******,щоб четверта зупинка для цієї угорської жаби стала кінцевою-пекло.
Ну там-літак впаде,чи якийсь літній письменник с пістолетом вийде прогулятись.
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08.07.2024 08:40 Ответить
+3
Він явно не сам по собі діє, за ним стоять якісь сили, інакше б з ним ніхто не став говорити...
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08.07.2024 08:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В Угорщині здійснюються китайські інвестиції на суму 16,5 млрд євро, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан. За словами Орбана, двостороння торгівля зросла з 3 мільярдів доларів США до 12 мільярдів за двадцять років, а з Будапешта є сім напрямків китайських міст, до яких можна дістатися повітряним транспортом.
З практично нульових китайських інвестицій в Угорщину двадцять років тому три чверті вхідних інвестицій припали на Китай минулого року.
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08.07.2024 08:16 Ответить
Just Business
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08.07.2024 08:17 Ответить
Це не бізнес, а економічна експансія. Країни заходу самі надали комуністам ресурси на її здійснення.
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08.07.2024 08:30 Ответить
Угорщина - країна Уралу)
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08.07.2024 09:58 Ответить
Він явно не сам по собі діє, за ним стоять якісь сили, інакше б з ним ніхто не став говорити...
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08.07.2024 08:20 Ответить
В його інтересах знищення України під любим приводом. Краще ж звісно це робити вдаючи з себе миротворця.
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08.07.2024 08:47 Ответить
Навіщо йому Дике поле на своїх кордонах?
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08.07.2024 08:48 Ответить
Невже Ви не чули за Закарпаття та імперські марення угорців?
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08.07.2024 08:53 Ответить
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08.07.2024 08:21 Ответить
орбан вже приготував свій ширшавий язик для глибокого занурення через дупу сі до серця...
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08.07.2024 08:22 Ответить
Зупиніть вже цю відчайдушну домогосподарку
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08.07.2024 08:24 Ответить
******!!))
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08.07.2024 08:25 Ответить
"******" (Угорська. Jobbik-буквально. "правий, кращий, правильний")
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08.07.2024 08:28 Ответить
Правільний (ровний) пацан.
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08.07.2024 08:37 Ответить
Українською це буде "ультрапівень".
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08.07.2024 09:59 Ответить
Дуже несподівано)
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08.07.2024 08:31 Ответить
свята мад'ярська жаба. миро з неї так і капає, так і капає )))
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08.07.2024 08:34 Ответить
"Пекін - третя зупинка миротворчої місії ".
Побажаємо *******,щоб четверта зупинка для цієї угорської жаби стала кінцевою-пекло.
Ну там-літак впаде,чи якийсь літній письменник с пістолетом вийде прогулятись.
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08.07.2024 08:40 Ответить
в рамках своей "миротворческой миссии" Источник:
Никогда ещё не слышал, чтоб кто-то так отсос называл)))
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08.07.2024 08:49 Ответить
А хто його, окрім обмилка та єрмака, уповноважував на цю «МІСІЮ»???
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08.07.2024 09:31 Ответить
Скорее, мифотворческой)
Или смехотворческой
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08.07.2024 10:26 Ответить
миротворець ****
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08.07.2024 11:50 Ответить
 
 