Орбан прибыл в Китай в рамках своей "миротворческой миссии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля. Во время своего визита он встретится с главой страны Си Цзиньпинем.

О своем визите Орбан написал в соцсети Х.

Он опубликовал фото из аэропорта с подписью "Мирная миссия 3.0".

"После Киева и Москвы мы прибыли в Пекин, третью станцию мирной миссии", - написал венгерский премьер в Facebook.

Венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на представителя Орбана Берталана Хаваши писала, что премьер-министр Венгрии встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

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Также в Пекин приехал и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Тот впоследствии опубликовал в Facebook фото встречи с Си Цзиньпинем.

"Мы, венгры, миролюбивая нация, люди, которые стремятся к миру, равновесию и согласию. А Китай - одна из стран, которые действуют наиболее решительно, громко и преданы делу мира. Пекин - третья остановка миротворческой миссии", - отметил глава венгерского МИД.

Отметим, что ранее Орбан анонсировал "новые неожиданные встречи". Соответствующее заявление политик сделал после своего вояжа в Москву.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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