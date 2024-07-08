Орбан прибыл в Китай в рамках своей "миротворческой миссии"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля. Во время своего визита он встретится с главой страны Си Цзиньпинем.
О своем визите Орбан написал в соцсети Х.
Он опубликовал фото из аэропорта с подписью "Мирная миссия 3.0".
"После Киева и Москвы мы прибыли в Пекин, третью станцию мирной миссии", - написал венгерский премьер в Facebook.
Венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на представителя Орбана Берталана Хаваши писала, что премьер-министр Венгрии встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
Также в Пекин приехал и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Тот впоследствии опубликовал в Facebook фото встречи с Си Цзиньпинем.
"Мы, венгры, миролюбивая нация, люди, которые стремятся к миру, равновесию и согласию. А Китай - одна из стран, которые действуют наиболее решительно, громко и преданы делу мира. Пекин - третья остановка миротворческой миссии", - отметил глава венгерского МИД.
Отметим, что ранее Орбан анонсировал "новые неожиданные встречи". Соответствующее заявление политик сделал после своего вояжа в Москву.
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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З практично нульових китайських інвестицій в Угорщину двадцять років тому три чверті вхідних інвестицій припали на Китай минулого року.
Побажаємо *******,щоб четверта зупинка для цієї угорської жаби стала кінцевою-пекло.
Ну там-літак впаде,чи якийсь літній письменник с пістолетом вийде прогулятись.
Никогда ещё не слышал, чтоб кто-то так отсос называл)))
Или смехотворческой