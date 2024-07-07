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Новости
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Орбан после Киева и Москвы следует в Пекин, - СМИ

Орбан після Києва та Москви прямує до Пекіна, - ЗМІ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эти минуты может направляться в Китай.

Об этом сообщает венгерское издание 444.hu, на которое ссылаются другие венгерские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты издания отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X летит из Будапешта в Пекин. Есть высокая вероятность, что на его борту находится Виктор Орбан.

"Венгерское правительство пока не предоставило никакой информации о дороге. Мы спросили Берталана Хаваши, пресс-секретаря Орбана и отдел прессы кабинета премьер-министра об этом вопросе, и сообщим вам, как только получим ответ", - говорится в публикации венгерского издания.

Там добавили, что борт должен приземлиться в КНР на рассвете в понедельник, 8 июля (по местному времени).

Отметим, что накануне Орбан анонсировал "новые неожиданные встречи". Соответствующее заявление политик сделал после своего вояжа в Москву.

Читайте также: Сийярто советует европейским политикам, "поддерживающим войну", пристегнуть ремни и следить за новыми "мирными встречами" Орбана

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Туск: После визита Орбана в Москву вряд ли кто-то может чувствовать себя безопаснее

Автор: 

визит (3112) Китай (3045) самолет (3648) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+20
Звичайне "СимБурДе" - Симуляція Бурної Діяльності
Орбан заслуговує поваги за симбурде з огляду на його вагу та вік...
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07.07.2024 21:17 Ответить
+14
Якиїсь кіпіш відбувається, ми поки що не знаємо , але думаю скоро дізнаємось.
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07.07.2024 21:11 Ответить
+13
Поштарик розвозить МАЛЯВИ ЄРМАК_ПУТІН-СІ - до саміту МИРУ збирає *****
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07.07.2024 21:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поштарик розвозить МАЛЯВИ ЄРМАК_ПУТІН-СІ - до саміту МИРУ збирає *****
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07.07.2024 21:10 Ответить
"витьок совсем не умеет ходить на лыжах..." -

с грустью подумал штандартенфюрер SSросии буйло, глядя на дымок двигателей удаляющегося Dassault Falcon 7X
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07.07.2024 21:46 Ответить
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07.07.2024 22:07 Ответить
А це обсчій політтехнолог МИРУ - Єрмака та отця його політичного Вітька Донецького та Вітька Будапештського
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08.07.2024 00:25 Ответить
Товаріш Міша

07.07.2024https://republic.com.ua/rub/ukraine УКРАИНА

Доки Безумна підриває довіру до командування ЗСУ, виявляється в рашці поховали брата Подоляка. …Брат працював в ГРУ.

Ви не знали, що у Подоляка є брат у росії і він працює на ГРУ?

Ну так Подоляк же від всіх це приховав. І робив це десятиліттями.

Медальки на кітєлі усопшего братішки вказують, що він працював на російську воєнну розвідку. Стрічка на труні «Від колективу ЦПС» - Центру підготовки фахівців ГРУ.

Також в лютому 2024 року російське видання Вот так писало, що Володимир Подоляк був прописаний у Москві за адресою військової частини 22177, розташованій на вулиці Народного ополчення, 50. Видання зазначало, що це так звана «Консерваторія» - Військова академія міноборони РФ, де готують військових дипломатів та офіцерів ГРУ.

Подоляк в лютому цього року з награною посмішкою «заперечував» звинувачення, що його брат працює в ФСБ-КГБ:

- «Нікоково отношенія мой брат к ФСБ-КГБ конєшно нє імєєт, людям надо пєрєпровєрять інформацию».

Ну звісно, до КГБ-ФСБ нє імєєт. Бо імєєт до ГРУ ГШ.

Виявляється, в лютому Подоляк, як мінімум, навіщось збрехав про свого брата.

Абсолютно не віриться, що росія не використала б сімейні зв'язки для вербування топ-чинушки в оточенні Зеленського.

Сам Подоляк ще за проживання в Білорусі працював в інтересах росії в якості «опозиційного журналіста». Вказується ніби він там був «опозиційним журналістом», а насправді був він проросійським пропагандистом, бо строчив статті тиснучи на Лукашенка, що той «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва». Саме на цій темі журналіст і побив горшки з Лукашенко і був депортований в Україну.

Після депортації (інфільтрації) в Україну напередодні президентських виборів такий цінний проросійський кадр одразу якимось чином потрапляє в «Українську газету», та не абиким, а цілим головним редактором. Цей період 2004-2005 незрозумілий - яким саме чином якийсь білоруський недожурналіст так злетів в Україні? Далі в «Українській газеті» Подоляк робить собі ім'я на статті про отруєння Ющенка: «Таємна вечеря». Саме з подібних пропагандистських вкидів просовуваних тоді російською розвідкою, частина українців увірувала в пласку землю, що «отруєння Ющенка не було», що «він отруївся огірками з молоком», що «отруїли його власні найближчі соратники». Власне, останню версію - про найближчих соратників - і запустив тоді Подоляк. В його вигадці отруїли Ющенка Жванія і Червоненко, а зробили все на замовлення Бориса Березовського - …ворога Путіна.

Це почерк Росії в усі часи - закидувати медіа-простір різними «версіями», щоб сховати за білим шумом свою участь.

Весь цей час десь в ГРУ тихенько працює старший любімий братік.

Відповідаючи на критику інших журналістів про недотримання журналістських стандартів в своїй статті, Подоляк тоді розповідав, що це він просто дуже прихильно ставиться до нової проєвропейської влади.

Ну, а далі в 2010 Подоляк уже стрибає по пенькам на дачі Януковича в числі найближчих запрошених лизоблюдів. Там він, будучи в реальності радником Льовочкіна, зображував запрошеного «незалежного журналіста». Разом із ним були запрошені такі ж ручні «незалежні журналісти» - нинішній втікач Гужва, майбутній міністр культури Ткаченко, підрядник адміністрації президента по виробництву пропаганди Савік Шустер і інші.

Ну, а в 2019 Подоляк виринає вже в найближчому оточенні нового ліца Зеленського. На посаді радника Єрмака з незрозумілими повноваженнями він веде нашу країну до сьогоднішнього «дєлєнія по-сєрєдінє». Описував він тоді свої обов'язки як «якісне управління новинними та роз'яснювальними комунікаціями». Але «якісне управління» чомусь звелося лише до створення пулу «позітівних блогерів» з сірьож іванових і інших шісток, які на платній основі вихваляли владу, приховуючи від суспільства катастрофу, що насувалася.

І нарешті в березі 2022 року антикризовий менеджер завершує прекрасну роботу нових ліц підготовленою капітуляцією України на переговорах у Стамбулі, де він виринув уже активним членом української делегації.

- «Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?» - заявив Михайло Подоляк.

Звісно маєш, товаріш Міша. У Семочко дружина мала лише паспорт громадянки РФ і він за це потім ніс відповідальність. А в тебе брат не просто громадянин, а співробітник російських спецслужб. І ти цей факт від всіх роками приховував.

Все найближче оточення Зеленського це люди за одне рукостискання від російських спецслужб.

Єрмак - син ГРУшніка. Доповідь про його зв'язки з РФ наша розвідка поклала на стіл Зеленському ще в 2019 році.

Татаров - працівник адвокатського бюро зрадника Портнова.

Марія Левченко і її чоловік-громадянин РФ, помічник депутата Госдуми О.Гогілашвілі - керівники українською філією «ЦЕНТРУ ЗДОРОВОЇ МОЛОДІ РОСІЇ» - організації прикриття ФСБ.

Арестович - євразієць, що в останні місяці нарешті зробив камінаут і поніс проросійську пропаганду.

Ну і «журналіст» Подоляк.

Якщо хтось виглядає як качка, крякає як качка і ходить як качка, то він і є підсадна качка.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__tn__=-UC*F Джон Сміт
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08.07.2024 00:27 Ответить
виправлю помилку -Шапкокрад Єрмаку не отець політичний був, а криша політична ларьочнику, наглядачеві за бандитом Тадеєвим
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08.07.2024 00:54 Ответить
А потом сразу в Гондурас...
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07.07.2024 23:56 Ответить
Якиїсь кіпіш відбувається, ми поки що не знаємо , але думаю скоро дізнаємось.
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07.07.2024 21:11 Ответить
Схоже - дехто вже , про щось , домовився ...
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07.07.2024 21:15 Ответить
Звичайне "СимБурДе" - Симуляція Бурної Діяльності
Орбан заслуговує поваги за симбурде з огляду на його вагу та вік...
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07.07.2024 21:17 Ответить
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07.07.2024 21:33 Ответить
Уявиіть цей комсомолець Витя Орбан -( ПРям як наш Вітя бувший партійний батян Єрмака )

в 1958 году. В своей речи потребовал проведения свободных выборов и вывода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA советских войск из страны.

В 1990 году на первых в посткоммунистической Венгрии выборах Орбан был избран депутатом парламента (вновь избирался в 1994, 1998, 2002, 2006 годах). В 1990 году стал лидером «Фидес», который под его руководством был превращён из либеральной организации (и члена Либерального Интернационала) в правоконсервативную партию. С 1995 года партия Орбана официально называется Fidesz-MPP (Союз молодых демократов - Венгерская гражданская партия). С 2002 года Орбан, наряду с руководством «Фидес», является вице-председателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Европейской народной партии (объединения консервативных партий Европарламента).В 1998 году после победы «Фидес» на парламентских выборах (44 % голосов) сформировал правоцентристское правительство.

й найцікавише,як наша банда зелених соросят ім Пінчука та Фіали

В 1989 году получил стипендию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0 Фонда Сороса и стажировался в течение года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4) Пембрук-колледже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4 Оксфорда .
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07.07.2024 21:42 Ответить
Цікаво що на нього у кацапів з китайцями таке є що доводиться їм так "підмахувати"?
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07.07.2024 21:11 Ответить
зачатий у пробірці відходів актів хйла
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07.07.2024 21:28 Ответить
Уже всем давно известно что на этого ушлёпка есть, но почему то никто ничего не придпринимает.... Как впрочем и на главного агента кремля - дермака!
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07.07.2024 22:08 Ответить
будєт ачєрєдноє пранікнавєніє язиком в сєрдце сі чєрєз задній праход-орбан мастєр в етам...
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07.07.2024 21:12 Ответить
На бочку с порохом его посадить. Пущай полетает.
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07.07.2024 21:13 Ответить
Домовляється, щоб йому місце орендували, як обмилку прутіну…
Мабуть, добре вони з козирком, нагадили в Києві з отими самітами??
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07.07.2024 21:13 Ответить
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07.07.2024 21:13 Ответить
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07.07.2024 21:49 Ответить
Багато на себе бере - не по Сєнці шапка
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07.07.2024 21:15 Ответить
"Не по Хуану сомбреро"
В данном случае более уместно
Не по Иштвану магерка*
* magierka от венг. magyar) - старинный венгерский и польский головной убор, валяная белая шапка (еломок, шеломок, тулейка), тулья без полей.
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07.07.2024 23:44 Ответить
Может чуваку свежего чаю захотелось, и именно китайского
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07.07.2024 21:15 Ответить
По чаю,кацапи майстри, чайок-новачок,але не для всіх))
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07.07.2024 21:19 Ответить
О Боже, який пердимонокль!
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07.07.2024 21:15 Ответить
++
Эрудиция
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07.07.2024 23:38 Ответить
по-ходу сало треба пєрєпрятать🤬
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07.07.2024 21:16 Ответить
А чому він на х*й не прямує?
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07.07.2024 21:16 Ответить
Ну нарешті твереза думка. Вже й не чекав. І вже, ймовірно, проскочило .
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07.07.2024 21:39 Ответить
Під партнерами ви випадково не агента козира маєТЕ на увазі?
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07.07.2024 21:47 Ответить
Проститутка.
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07.07.2024 21:21 Ответить
Ідуть торги.
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07.07.2024 21:22 Ответить
Абсолютно правильно - договорнячок на підході ...
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07.07.2024 21:24 Ответить
Тільки одне питання все ж обмилене - Де саме( на болоті, в Києві, чи в Пекіні) він представляється, як перхоть пуйла, а де - як посадова особа з делегованими повноваженнями від Евро
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07.07.2024 22:18 Ответить
Обкончане, Дивсь єдиний марафон і не нервуй.
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07.07.2024 22:43 Ответить
Тю
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07.07.2024 22:47 Ответить
Орбан росте прямо на очах.
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07.07.2024 21:22 Ответить
за"язковий,?
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07.07.2024 21:23 Ответить
свахою підробляє, отримав завдання,посватати нас з кацапами.
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07.07.2024 21:30 Ответить
а шо, Пхеньян з Тегераном пох...?
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07.07.2024 21:27 Ответить
Щось його розносило.
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07.07.2024 21:27 Ответить
И носило его...как осенний листок..(с)
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07.07.2024 22:57 Ответить
Киiв, Москва, Пекiн........... Вашингтон. Вгадав?! 🤠
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07.07.2024 21:30 Ответить
пхеньян... тегеран... сьяртопешт...
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07.07.2024 21:37 Ответить
Бінго, як кажуть.
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07.07.2024 21:41 Ответить
якось би підсвітити борт українською міткою...
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07.07.2024 21:35 Ответить
В Угорщині здійснюються китайські інвестиції на суму 16,5 млрд євро, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан. За словами Орбана, двостороння торгівля зросла з 3 мільярдів доларів США до 12 мільярдів за двадцять років, а з Будапешта є сім напрямків китайських міст, до яких можна дістатися повітряним транспортом.
З практично нульових китайських інвестицій в Угорщину двадцять років тому три чверті вхідних інвестицій припали на Китай минулого року.
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07.07.2024 21:35 Ответить
отже, мудярщина ще раз підтвердила свій "Глобального Зауралья"

китайці проковтнуть і кісточки вивлюнуть
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07.07.2024 21:53 Ответить
Далі в кндр і іран по плану?
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07.07.2024 21:37 Ответить
Венгерський "голуб міра". І на часі перельоту нема на нього ніякого випадкового кацапського бука?
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07.07.2024 21:37 Ответить
Ой недоработочка.
Срочно нужен БУК, под чутким руководством РДК
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07.07.2024 21:39 Ответить
Боба Орбан обслуживает мерзкие людоедские режимы!!
Еще и работает на развал нато и ЕС !
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07.07.2024 21:38 Ответить
Можливо...наївно відокремлювати Обрана і ЄС. І НАТО також . Наразі.
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07.07.2024 21:46 Ответить
Виктор Орган имитирует должностную эрекцию.
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07.07.2024 21:40 Ответить
Потім в Орбана в планах КНДР, Іран і хусити з хамасом.
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07.07.2024 21:43 Ответить
За логікою, наступна поїздка має бути до пекла, до самого сатани.
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07.07.2024 21:45 Ответить
до трампа?
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07.07.2024 21:50 Ответить
Ще у -90 х цей пан отримав цілу валізу грошей від кдбшного агента. Треба відпрацьовувати
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07.07.2024 21:52 Ответить
І в третій раз Угорщина обрала сторону Зла.
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07.07.2024 22:02 Ответить
Анальний круїз Орбана.
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07.07.2024 22:06 Ответить
Потім у КНДР, Іран та Бейрут.

І ЄС буде терпіти уйобка, який заграє з ворогами Цивілізації?
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07.07.2024 22:13 Ответить
Гастроли цыгана по миру.
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07.07.2024 22:14 Ответить
хоч би до Пхеньяну заскочив.
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07.07.2024 22:27 Ответить
орбану дорога до пекла
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07.07.2024 22:28 Ответить
чекаємо заяв обрана що кацапи з подєльніками на правильному боці історії
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07.07.2024 22:43 Ответить
мечется как говно в проруби
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07.07.2024 22:45 Ответить
Вітя за баблом поїхав,цього мадярського кнура тільки гроші цікавлять.
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07.07.2024 22:48 Ответить
Тобто, після кітів по траєкторії до ина?
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07.07.2024 23:20 Ответить
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07.07.2024 23:28 Ответить
@ "Еріка Корнелія Селеш - угорська дівчина, учасниця антикомуністичного повстання 1956 року. Повстанський боєць та медсестра."

Загинула у бою з військами пітьми.

https://pbs.twimg.com/media/GR4Au5BWMAEJh8v?format=jpg&name=small
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07.07.2024 23:37 Ответить
чий не сенсація. от якби він полетів в Сеул або Тель Авів то було б дивно, а так...
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07.07.2024 23:50 Ответить
Та тут все зрозуміло. Оркам і китайцям треба організувати альтернативний форум миру. Хтось має формально виступити з ініціативою. Оскільки перший організовувала Україна, то альтернативний має організувати "схожа" країна. Ось Орбану і доручили старші колеги з Москви і Пекіну. Тепер цей pease dove [piz d/\v] буде відвідувати країни і запрошувати на альтернативний форум. Для просування в ЄС буде використовувати своє головування в Раді Європи протягом 6 місяців. Ось і вся інтрига.
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08.07.2024 00:18 Ответить
Трояно+російська коняка, Трясця його матері !
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08.07.2024 00:35 Ответить
"Якщо твої друзі передають тобі щось від твоїх ворогів - вважай, що зрадники уже про все домовилися..." (Аль Капоне)
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08.07.2024 08:32 Ответить
 
 