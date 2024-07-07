Орбан после Киева и Москвы следует в Пекин, - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эти минуты может направляться в Китай.
Об этом сообщает венгерское издание 444.hu, на которое ссылаются другие венгерские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты издания отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X летит из Будапешта в Пекин. Есть высокая вероятность, что на его борту находится Виктор Орбан.
"Венгерское правительство пока не предоставило никакой информации о дороге. Мы спросили Берталана Хаваши, пресс-секретаря Орбана и отдел прессы кабинета премьер-министра об этом вопросе, и сообщим вам, как только получим ответ", - говорится в публикации венгерского издания.
Там добавили, что борт должен приземлиться в КНР на рассвете в понедельник, 8 июля (по местному времени).
Отметим, что накануне Орбан анонсировал "новые неожиданные встречи". Соответствующее заявление политик сделал после своего вояжа в Москву.
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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с грустью подумал штандартенфюрер SSросии буйло, глядя на дымок двигателей удаляющегося Dassault Falcon 7X
07.07.2024https://republic.com.ua/rub/ukraine УКРАИНА
Доки Безумна підриває довіру до командування ЗСУ, виявляється в рашці поховали брата Подоляка. …Брат працював в ГРУ.
Ви не знали, що у Подоляка є брат у росії і він працює на ГРУ?
Ну так Подоляк же від всіх це приховав. І робив це десятиліттями.
Медальки на кітєлі усопшего братішки вказують, що він працював на російську воєнну розвідку. Стрічка на труні «Від колективу ЦПС» - Центру підготовки фахівців ГРУ.
Також в лютому 2024 року російське видання Вот так писало, що Володимир Подоляк був прописаний у Москві за адресою військової частини 22177, розташованій на вулиці Народного ополчення, 50. Видання зазначало, що це так звана «Консерваторія» - Військова академія міноборони РФ, де готують військових дипломатів та офіцерів ГРУ.
Подоляк в лютому цього року з награною посмішкою «заперечував» звинувачення, що його брат працює в ФСБ-КГБ:
- «Нікоково отношенія мой брат к ФСБ-КГБ конєшно нє імєєт, людям надо пєрєпровєрять інформацию».
Ну звісно, до КГБ-ФСБ нє імєєт. Бо імєєт до ГРУ ГШ.
Виявляється, в лютому Подоляк, як мінімум, навіщось збрехав про свого брата.
Абсолютно не віриться, що росія не використала б сімейні зв'язки для вербування топ-чинушки в оточенні Зеленського.
Сам Подоляк ще за проживання в Білорусі працював в інтересах росії в якості «опозиційного журналіста». Вказується ніби він там був «опозиційним журналістом», а насправді був він проросійським пропагандистом, бо строчив статті тиснучи на Лукашенка, що той «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва». Саме на цій темі журналіст і побив горшки з Лукашенко і був депортований в Україну.
Після депортації (інфільтрації) в Україну напередодні президентських виборів такий цінний проросійський кадр одразу якимось чином потрапляє в «Українську газету», та не абиким, а цілим головним редактором. Цей період 2004-2005 незрозумілий - яким саме чином якийсь білоруський недожурналіст так злетів в Україні? Далі в «Українській газеті» Подоляк робить собі ім'я на статті про отруєння Ющенка: «Таємна вечеря». Саме з подібних пропагандистських вкидів просовуваних тоді російською розвідкою, частина українців увірувала в пласку землю, що «отруєння Ющенка не було», що «він отруївся огірками з молоком», що «отруїли його власні найближчі соратники». Власне, останню версію - про найближчих соратників - і запустив тоді Подоляк. В його вигадці отруїли Ющенка Жванія і Червоненко, а зробили все на замовлення Бориса Березовського - …ворога Путіна.
Це почерк Росії в усі часи - закидувати медіа-простір різними «версіями», щоб сховати за білим шумом свою участь.
Весь цей час десь в ГРУ тихенько працює старший любімий братік.
Відповідаючи на критику інших журналістів про недотримання журналістських стандартів в своїй статті, Подоляк тоді розповідав, що це він просто дуже прихильно ставиться до нової проєвропейської влади.
Ну, а далі в 2010 Подоляк уже стрибає по пенькам на дачі Януковича в числі найближчих запрошених лизоблюдів. Там він, будучи в реальності радником Льовочкіна, зображував запрошеного «незалежного журналіста». Разом із ним були запрошені такі ж ручні «незалежні журналісти» - нинішній втікач Гужва, майбутній міністр культури Ткаченко, підрядник адміністрації президента по виробництву пропаганди Савік Шустер і інші.
Ну, а в 2019 Подоляк виринає вже в найближчому оточенні нового ліца Зеленського. На посаді радника Єрмака з незрозумілими повноваженнями він веде нашу країну до сьогоднішнього «дєлєнія по-сєрєдінє». Описував він тоді свої обов'язки як «якісне управління новинними та роз'яснювальними комунікаціями». Але «якісне управління» чомусь звелося лише до створення пулу «позітівних блогерів» з сірьож іванових і інших шісток, які на платній основі вихваляли владу, приховуючи від суспільства катастрофу, що насувалася.
І нарешті в березі 2022 року антикризовий менеджер завершує прекрасну роботу нових ліц підготовленою капітуляцією України на переговорах у Стамбулі, де він виринув уже активним членом української делегації.
- «Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?» - заявив Михайло Подоляк.
Звісно маєш, товаріш Міша. У Семочко дружина мала лише паспорт громадянки РФ і він за це потім ніс відповідальність. А в тебе брат не просто громадянин, а співробітник російських спецслужб. І ти цей факт від всіх роками приховував.
Все найближче оточення Зеленського це люди за одне рукостискання від російських спецслужб.
Єрмак - син ГРУшніка. Доповідь про його зв'язки з РФ наша розвідка поклала на стіл Зеленському ще в 2019 році.
Татаров - працівник адвокатського бюро зрадника Портнова.
Марія Левченко і її чоловік-громадянин РФ, помічник депутата Госдуми О.Гогілашвілі - керівники українською філією «ЦЕНТРУ ЗДОРОВОЇ МОЛОДІ РОСІЇ» - організації прикриття ФСБ.
Арестович - євразієць, що в останні місяці нарешті зробив камінаут і поніс проросійську пропаганду.
Ну і «журналіст» Подоляк.
Якщо хтось виглядає як качка, крякає як качка і ходить як качка, то він і є підсадна качка.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__tn__=-UC*F Джон Сміт
Орбан заслуговує поваги за симбурде з огляду на його вагу та вік...
в 1958 году. В своей речи потребовал проведения свободных выборов и вывода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA советских войск из страны.
В 1990 году на первых в посткоммунистической Венгрии выборах Орбан был избран депутатом парламента (вновь избирался в 1994, 1998, 2002, 2006 годах). В 1990 году стал лидером «Фидес», который под его руководством был превращён из либеральной организации (и члена Либерального Интернационала) в правоконсервативную партию. С 1995 года партия Орбана официально называется Fidesz-MPP (Союз молодых демократов - Венгерская гражданская партия). С 2002 года Орбан, наряду с руководством «Фидес», является вице-председателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Европейской народной партии (объединения консервативных партий Европарламента).В 1998 году после победы «Фидес» на парламентских выборах (44 % голосов) сформировал правоцентристское правительство.
й найцікавише,як наша банда зелених соросят ім Пінчука та Фіали
В 1989 году получил стипендию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0 Фонда Сороса и стажировался в течение года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4) Пембрук-колледже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4 Оксфорда .
Мабуть, добре вони з козирком, нагадили в Києві з отими самітами??
В данном случае более уместно
Не по Иштвану магерка*
* magierka от венг. magyar) - старинный венгерский и польский головной убор, валяная белая шапка (еломок, шеломок, тулейка), тулья без полей.
Эрудиция
З практично нульових китайських інвестицій в Угорщину двадцять років тому три чверті вхідних інвестицій припали на Китай минулого року.
китайці проковтнуть і кісточки вивлюнуть
Срочно нужен БУК, под чутким руководством РДК
Еще и работает на развал нато и ЕС !
І ЄС буде терпіти уйобка, який заграє з ворогами Цивілізації?
Загинула у бою з військами пітьми.
https://pbs.twimg.com/media/GR4Au5BWMAEJh8v?format=jpg&name=small