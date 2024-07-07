Орбан после Киева и Москвы следует в Пекин, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эти минуты может направляться в Китай.

Об этом сообщает венгерское издание 444.hu, на которое ссылаются другие венгерские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты издания отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X летит из Будапешта в Пекин. Есть высокая вероятность, что на его борту находится Виктор Орбан.

"Венгерское правительство пока не предоставило никакой информации о дороге. Мы спросили Берталана Хаваши, пресс-секретаря Орбана и отдел прессы кабинета премьер-министра об этом вопросе, и сообщим вам, как только получим ответ", - говорится в публикации венгерского издания.

Там добавили, что борт должен приземлиться в КНР на рассвете в понедельник, 8 июля (по местному времени).

Отметим, что накануне Орбан анонсировал "новые неожиданные встречи". Соответствующее заявление политик сделал после своего вояжа в Москву.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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