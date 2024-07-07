Сийярто советует европейским политикам, "поддерживающим войну", пристегнуть ремни и следить за новыми "мирными встречами" Орбана
Премьер Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе намерен осуществить определенные "мирные шаги".
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, сначала он опубликовал пост с заявлением о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.
"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - отметил он.
Затем на странице появилось видео. На нем Сийярто заявил, что на этой неделе в Европе якобы было полно провоенных политиков, которые "прятались и критиковали" премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным после визита в Украину.
Эти нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, которые поддерживают войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе ", - добавил министр.
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Він переплутав береги, та возомнив себе «председателем колхоз ЕС».
Хто сумнівається ,що Орбан шістка Кремля ?
Закулісні пеоремовини між США і Московією про перемир'я тривають ...
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місце, де "американський дипломат після візиту Орбана в Київ сказав ПРОГРЕС"
Але якщо ти імбіцил ,лицемір та злодій але при цьому вживаєш фрази "війна до повної перемоги - взятія москви " ," кордони 1991 року цього літа " і решту патріотичної дурні ,яка немає жодного відношення до ТЕПЕРІШНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ та щебечеш соловїною то це допустимо .
Відколи це патріотичні гасла та українська мова стала підміняти ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ТА ОБЄКТИВНУ РЕАЛЬНІСТЬ ? СКІЛЬКЕ , ЩЕ ПОТРІБНО ПОКЛАСТИ ЛЮДЕЙ ,ЩОБ НАРЕШТІ ЛЮДИ ПРИЙШЛИ В РЕАЛЬНІСТЬ.
В останній рік корейської війни - загинуло близько мільйона південних корейців . А КОРДОНИ ЗАЗИЛИШИЛИСЯ ТИМИ САМИМИ!!!!!
І їхній президент хотів воювати до перемохи - доки АМЕРИКАНЦІ НЕ СКАЗЛИ - ХОЧЕШ ВОЮАТИ - ВОЮЙ , АЛЕ БЕЗ НАС. На цьому перемоха скінчилася і війна теж ..
Наразі історія повторюється - США дає зброю та гроші не для перемоги - а для підсилення переговорних позицій Україною . Щоб пермир'я булл вигідним для України , а не капітуляцією.
Хто не розуміє цього і марить про котрнаступи - живе в ілюзіях.
Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".
Про це Прессман написав у соцмережі Х (Twitter)
А якщо вам хочеться трохи повернутися до реальності то варто перевірити і подумати над наступною новиною від 26 червня
Літак Іл-96-300 російського спеціального льотного загону вилетів із москви та направляється до Нью-Йорка
Останній раз офіційні особи з рф літали до США у червні 2023 року.
ЧОМУ???
Але словами "це не про мир" Прессман явно показав, що він змінив свою думку про візити Орбана в т.ч. в Київ. Бо візити в Київ і на мокшу - взаємопов'язані, хоча це стало зрозумілим, вже після спільної пресухи з ******.
Для думаючих людей зрозумілі , його слова .
Потрібно дивтися не тільки на політичні меседжі країн , а й на їхні дії .
Дії американців давно очевидні - і тліьки недалекі глядачі телемарафону та "патріоти на свсю голову " можут вірити в те що , США прагне поразки Росії .
А вся риторика американців - не більше ,як підтримання образу "борця за світову демократію" ,яка насправді не має відношення до реальності
https://www.youtube.com/watch?v=2EgfBQcS9xA Подивіться вчорашнє Рандеву Яніни Соколової з Юрієм Луценко, там десь всередині пан Юрій достатньо зрозуміло це розтлумачує . А він - компентентний в цих питаннях. Там ще він за таких як ти згадує, як це неприємно відчувати себе самого інструментом в руках Байдена...
Дякую вам за конструктивний діалог...
Єдиним наслідком цього саміту були публічні заяви спочатку другого, потім першого рівня нашого керівництва, потім самого президента, що наступний саміт - із представниками РФ. Ось для чого була затіяна вся ця величезна гра. Тому що Зеленський підписав указ, який забороняє будь-кому розмовляти з Путіним та росіянами. І тепер треба, щоб усім світом його попросили, щоб він якось вийшов із цієї ситуації. Ну ось, попросили. Тепер Єрмак може спокійно готувати зустріч з росіянами», - сказав Луценко.
Абсолютно погоджуюсь з паном Луценком в цьому.
Більше того - вважаю, що це була основна ціль самміту.
А тепер задайте питання собі- чи було б це можливим без згоди головного союзника США?
Не помітно?
И абсурдом погоняет!!
Словаки много помогали, не офишируя.
Болгария в мировых войнах была против рашки/совкорашки .
Ну і відомо ж, що політику НАТО встановлюють і контролюють турки з угорцями, а не США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія.
У всех на глазах гебнявые хакнули демократию и структуру ЕС и всем пофиг, никакой тревожности, так чтоли???
Угорщина живет за счет ЕС и ломант ЕС и НАТО изнутри!!!
Эвропа очнись!!! Просыпайся, берись за меч!
Бо будет вам еще хуже чем нам
А тобі, недоумку, що пообіцяли? Хатинку у Швейцарії та "пансіон" коли тебе притиснуть за яйки?
Спецом для геніїв: Південна Корея. Японія, Філіпіни, Малазія, Тайвань, Індія - це теж Азія.
Сіярто з Кулєбою та Орбан з ЗЄ склали б чудову компанію.