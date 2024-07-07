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Сийярто советует европейским политикам, "поддерживающим войну", пристегнуть ремни и следить за новыми "мирными встречами" Орбана

Петер Сійярто

Премьер Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе намерен осуществить определенные "мирные шаги".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, сначала он опубликовал пост с заявлением о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.

"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - отметил он.

Затем на странице появилось видео. На нем Сийярто заявил, что на этой неделе в Европе якобы было полно провоенных политиков, которые "прятались и критиковали" премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным после визита в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия поддерживает "консенсус из 6 пунктов", предложенный Китаем и Бразилией относительно урегулирования войны в Украине, - Сийярто

Эти нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, которые поддерживают войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе ", - добавил министр.

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

Сийярто Петер (329) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+26
******,це патологія,на кшталт параноїдної шизофренії "Русского мира" !!))
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07.07.2024 14:32 Ответить
+22
Мадяри відкрито , як глісти вилазять із кремльовської сраки, і копошаться, як можна без огиди мати з ними справу?
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07.07.2024 14:39 Ответить
+14
Якщо устав ЄС не передбачає викинути мадярське сміття з Союзу, то, може, хоч цього головування позбавлять? Бо воно за півроку наробить!
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07.07.2024 14:42 Ответить
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******,це патологія,на кшталт параноїдної шизофренії "Русского мира" !!))
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07.07.2024 14:32 Ответить
ЕС Треба Міцно тримати орбана за руки

Він переплутав береги, та возомнив себе «председателем колхоз ЕС».
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07.07.2024 16:24 Ответить
Орбан дасть просратись політикам - да - Сіиярто?
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07.07.2024 14:34 Ответить
Забув сказати коли видихати
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07.07.2024 15:03 Ответить
Що сказав американський дипломат після візиту Орбана в Київ ? ПРОГРЕС .
Хто сумнівається ,що Орбан шістка Кремля ?

Закулісні пеоремовини між США і Московією про перемир'я тривають ...
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07.07.2024 14:35 Ответить
Пліз, знайди і покажи нам в інфах:
-
-
місце, де "американський дипломат після візиту Орбана в Київ сказав ПРОГРЕС"
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07.07.2024 14:48 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/2/7189343/
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07.07.2024 15:06 Ответить
Лігки на .rus е недопустимими на українському медійному полі.
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07.07.2024 16:29 Ответить
Я б сказав ДУМАТИ ВЛАСНОЮ ГОЛОВОЮ зараз намагаються недопустити на українське медійне поле .
Але якщо ти імбіцил ,лицемір та злодій але при цьому вживаєш фрази "війна до повної перемоги - взятія москви " ," кордони 1991 року цього літа " і решту патріотичної дурні ,яка немає жодного відношення до ТЕПЕРІШНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ та щебечеш соловїною то це допустимо .

Відколи це патріотичні гасла та українська мова стала підміняти ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ТА ОБЄКТИВНУ РЕАЛЬНІСТЬ ? СКІЛЬКЕ , ЩЕ ПОТРІБНО ПОКЛАСТИ ЛЮДЕЙ ,ЩОБ НАРЕШТІ ЛЮДИ ПРИЙШЛИ В РЕАЛЬНІСТЬ.

В останній рік корейської війни - загинуло близько мільйона південних корейців . А КОРДОНИ ЗАЗИЛИШИЛИСЯ ТИМИ САМИМИ!!!!!
І їхній президент хотів воювати до перемохи - доки АМЕРИКАНЦІ НЕ СКАЗЛИ - ХОЧЕШ ВОЮАТИ - ВОЮЙ , АЛЕ БЕЗ НАС. На цьому перемоха скінчилася і війна теж ..

Наразі історія повторюється - США дає зброю та гроші не для перемоги - а для підсилення переговорних позицій Україною . Щоб пермир'я булл вигідним для України , а не капітуляцією.
Хто не розуміє цього і марить про котрнаступи - живе в ілюзіях.
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07.07.2024 16:42 Ответить
В ілюзіях живе той, хто марить миром в очах путіна.
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07.07.2024 17:22 Ответить
А финский опыт и реальность потом? Мало кто знает, что у финнов граница с кацапами 1100км почти. У нас практически 2000 км. И в догон. А ведь полноценной демаркации нашей границы с утырками так и не провели. А вот все абсолютно другие республики бывшего совка кроме Молдовы это сделали. И по Азовскому морю тоже не удосужились по международному морскому праву не определили чётко очень 12 мильную зону. Попробуй теперь!? Всё просрано до рыгачки.
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07.07.2024 20:45 Ответить
Не маніпулюйте :

Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".

Про це Прессман написав у соцмережі Х (Twitter)
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07.07.2024 15:07 Ответить
Згоден, про візит в Київ Прессманн написав "Прогрес". Але після рандеву з ****** Прессман вже так не вважає - і саме про це мій комент.
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07.07.2024 15:27 Ответить
Не потрібно приписувати дипломату свої домисли - він не спростував свої слова стосовно візиту Орбана. А говорив окремо про поїздку в Кремль

А якщо вам хочеться трохи повернутися до реальності то варто перевірити і подумати над наступною новиною від 26 червня

Літак Іл-96-300 російського спеціального льотного загону вилетів із москви та направляється до Нью-Йорка

Останній раз офіційні особи з рф літали до США у червні 2023 року.

ЧОМУ???
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07.07.2024 16:11 Ответить
Лавров. Він нині головує в Радбезі ООН. Так само, як і Орбан - нині голова по організації роботи Ради Євросоюзу.
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07.07.2024 16:17 Ответить
ЗІ: якби дипломат спростував свої слова, сказані пару днів тому - як би він вигляда?
Але словами "це не про мир" Прессман явно показав, що він змінив свою думку про візити Орбана в т.ч. в Київ. Бо візити в Київ і на мокшу - взаємопов'язані, хоча це стало зрозумілим, вже після спільної пресухи з ******.
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07.07.2024 16:24 Ответить
Американський дипломат - прекрасно розумів , для чого і куди їздив Орбан . І те що після Києва, той мав їхати в Москву . І кожне слово його зважене - це не балаболи української політики , що кажуть не думаючи .
Для думаючих людей зрозумілі , його слова .

Потрібно дивтися не тільки на політичні меседжі країн , а й на їхні дії .

Дії американців давно очевидні - і тліьки недалекі глядачі телемарафону та "патріоти на свсю голову " можут вірити в те що , США прагне поразки Росії .
А вся риторика американців - не більше ,як підтримання образу "борця за світову демократію" ,яка насправді не має відношення до реальності

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07.07.2024 16:30 Ответить
Тільки "недалекі ... патріоти на свою голову" вважають, що незавербовані ****** американці (нині їх очолює Байден) хочуть поразки України, капітуляції її на умовах ***** - нехай не по всім пунктам. Бо насправді команда Байдена хоче поразки касапів, але такої поразки, яка би не посилила Китай і не призвела до всесітньої (та навіть місцевої) ядерної катастрофи, організованої терористом ******. Тому тактика ******** влади Білого Дому - "варити цю жабу з холодної води на повільному вогні".
https://www.youtube.com/watch?v=2EgfBQcS9xA Подивіться вчорашнє Рандеву Яніни Соколової з Юрієм Луценко, там десь всередині пан Юрій достатньо зрозуміло це розтлумачує . А він - компентентний в цих питаннях. Там ще він за таких як ти згадує, як це неприємно відчувати себе самого інструментом в руках Байдена...
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07.07.2024 16:48 Ответить
Я погоджуюся з вашим розумінням з ситуації в цілому , про що ви написали вище . . З повагою ставляюсь до Яніни ,але не бажаю витрачити час на пана Юрія Луценка - якого вважаю пристосуванцем, брехуном та лицеміром ...
Дякую вам за конструктивний діалог...
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07.07.2024 16:56 Ответить
До речі переглядаючи добірку новин знайшов таку цитату Луценка з інтерв'ю Яніні

Єдиним наслідком цього саміту були публічні заяви спочатку другого, потім першого рівня нашого керівництва, потім самого президента, що наступний саміт - із представниками РФ. Ось для чого була затіяна вся ця величезна гра. Тому що Зеленський підписав указ, який забороняє будь-кому розмовляти з Путіним та росіянами. І тепер треба, щоб усім світом його попросили, щоб він якось вийшов із цієї ситуації. Ну ось, попросили. Тепер Єрмак може спокійно готувати зустріч з росіянами», - сказав Луценко.

Абсолютно погоджуюсь з паном Луценком в цьому.

Більше того - вважаю, що це була основна ціль самміту.

А тепер задайте питання собі- чи було б це можливим без згоди головного союзника США?
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08.07.2024 08:15 Ответить
США не воюють з Московією, тому ніяких "********** перемовин про перемирʼя" нема.
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07.07.2024 17:23 Ответить
Хто б йому вже ременя на горлянці затягнув..
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07.07.2024 14:35 Ответить
Пристебнути там ременя наглухо було б доречно.
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07.07.2024 16:17 Ответить
Господи пробач мені а яке воно *******.
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07.07.2024 14:38 Ответить
"В вашем регионе", но не в Украине... Модьяр курва
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07.07.2024 14:38 Ответить
Мадяри відкрито , як глісти вилазять із кремльовської сраки, і копошаться, як можна без огиди мати з ними справу?
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07.07.2024 14:39 Ответить
Якщо устав ЄС не передбачає викинути мадярське сміття з Союзу, то, може, хоч цього головування позбавлять? Бо воно за півроку наробить!
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07.07.2024 14:42 Ответить
мад'яри на догоду *****, очевидно, хочуть зруйнувати Євросюз і НАТО
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07.07.2024 14:43 Ответить
Не робіть з мадьяр руйнівників. Це просто аніматори.
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07.07.2024 15:12 Ответить
ну, нехай, не всі мад'яри, а лише ******* та фідеси руйнівники - але ж їх більшість...
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07.07.2024 15:29 Ответить
краще було би на тих ремінях повісити орбана разом з сіярто.
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07.07.2024 14:44 Ответить
"Пристебнути" в якісь камері давно треба цю солодку парочку халуїв пуйла - петрушку і йо₴ана, що перетворюють Угорщину в москотостан вже десятки років під вказівки кремля, знаходячись ари тому в ЄС. Єврокомісари при тому знову спромоглися по факту лише на чергові "глибокі занепокоєння". Чи ще не вивчили, чим це закінчується? Йо₴ан з ******** вже не соромлячись кладуть вам на голови..
Не помітно?
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07.07.2024 14:50 Ответить
Отака у мухі срака.
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07.07.2024 14:53 Ответить
Еге ж, на два пальці товща ніж у комара.
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07.07.2024 16:18 Ответить
Так пу перший підтримує війну, може сірято щось йому скаже? Ні?
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07.07.2024 14:53 Ответить
Угорські цигани фактично нагинають та опускають весь ЄС користуючись халявним правом головування,який цей самий ЄС і надав. Мої вітання,єврокуколди. Догралися. Зате Україна не така. "Стандартам" не відповідає. Тьфу,***.
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07.07.2024 14:57 Ответить
Абсурд!!
И абсурдом погоняет!!
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07.07.2024 15:15 Ответить
У вас якесь зоновське сприйняття навколишнього світу) "На каву позорно вийти під час голосування" - це "нагинають та опускають"?
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07.07.2024 17:27 Ответить
Колись допNздиться с¥чонок підвалізковий разом з мамой Віктором.
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07.07.2024 14:59 Ответить
Пора вже на тих ременях двох знахабнилих угорів повісити.
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07.07.2024 15:02 Ответить
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07.07.2024 15:06 Ответить
Щойно один блогерчик повідомив, що 4 країни НАТО за капітулірен України. Османи,болгари,словаки,і, ясна річ угри з берегів Дунаю. Всі ті, кому х....робить скидку на газ. Як тільки х.....скаже. - у нас газ а у Вас ? В момент здриснуть.
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07.07.2024 15:07 Ответить
А не ипсо часом???
Словаки много помогали, не офишируя.
Болгария в мировых войнах была против рашки/совкорашки .
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07.07.2024 15:14 Ответить
Ну якийсь блогерчик ясен пень напевно знає. 😁

Ну і відомо ж, що політику НАТО встановлюють і контролюють турки з угорцями, а не США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія.
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07.07.2024 16:06 Ответить
блохерчик не в баранограмі часом?)
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07.07.2024 17:28 Ответить
Якщо десь у гівно наступив, необов'язково всім давати понюхати.
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07.07.2024 21:39 Ответить
Напевно,наступні 6 місяців будуть часом консультацій для витурення або Йорбана з ЄС,або Угорщини)Все залежить від угорців.
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07.07.2024 15:09 Ответить
Это какой то пипец.
У всех на глазах гебнявые хакнули демократию и структуру ЕС и всем пофиг, никакой тревожности, так чтоли???
Угорщина живет за счет ЕС и ломант ЕС и НАТО изнутри!!!
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07.07.2024 15:12 Ответить
Так Угорщина голосує як треба Євросоюзу. Це угри тільки на словах патякають, а на ділі - чмоні.
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07.07.2024 17:29 Ответить
Фашисты при власти!!!
Эвропа очнись!!! Просыпайся, берись за меч!
Бо будет вам еще хуже чем нам
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07.07.2024 15:10 Ответить
Ну у прутеня на свиню-орбана є товстенка тека з вітіними про#обами, у коли той замазався у кримінальних справах з таким собі Семеном Могілевичем, і прутень тримає вітю за хобот.
А тобі, недоумку, що пообіцяли? Хатинку у Швейцарії та "пансіон" коли тебе притиснуть за яйки?
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07.07.2024 15:12 Ответить
)))) Европа проти Азії і вони відверти за Азію. Чувачки, це ви уважно чекайте коли Европі увірветься терпець і тоді вам прийдеться знову бігти за Урал
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07.07.2024 15:30 Ответить
Європа не проти Ащії. Більшість товарів, що продаються в ЄС, вироблені саме в Азії.

Спецом для геніїв: Південна Корея. Японія, Філіпіни, Малазія, Тайвань, Індія - це теж Азія.
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07.07.2024 16:02 Ответить
******* ****** хочуть зробити ********* всіх! ******* країна з ********* урядом!!!
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07.07.2024 15:44 Ответить
Этих братушек жизнь не учит ничему. Болгары туда же. Забыли как после войны с турками болгарам начали навязывать своих людей во власти и диктовать политику.
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07.07.2024 15:47 Ответить
Ще одна дірка від дупи, яка вважає себе пупом Землі.

Сіярто з Кулєбою та Орбан з ЗЄ склали б чудову компанію.
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07.07.2024 15:59 Ответить
Я шо то не совсем понял порядок его поездок. Это выглядит как будто мы атакуем рашку.
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07.07.2024 16:04 Ответить
Нема нічого дивного від Мад'ярів ,історична ненависть до Кіївський Руси ... цей ( павичевий хвіст, під яким ховається , проста куряча ср* ка ) самовпевненість збоченців моральних так і фізичних ...але здається шо 🤡 обізнаний по цих вояджах ,скоро почне розказувать ,шо він здавати націнтереси не хооооче, ма його примушують....
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07.07.2024 16:16 Ответить
Угорці як той невловимий Джо- нікому нах не потрібні зі своїми поїздками і мирними хотілками.
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07.07.2024 16:38 Ответить
Це означає що Єрмак домовляєтся з Москвою поза спинами українців та її союзників
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07.07.2024 16:51 Ответить
100 % . Это агент ****
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07.07.2024 17:19 Ответить
Так он ещё и подхалим !
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07.07.2024 16:53 Ответить
Очевидно, що НАТО І ЄС вже зараз варто мадярів відчепити від натівських поясів безпеки і європейських фінансових "підтяжок" .і хай їде прорашистський членосос орбан.до бульбенфюрера домовлятися "про "бульбу" для мадярів...
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07.07.2024 17:32 Ответить
****** смердячі, ви ще за Корюківку - 1943 будете відповідати! Уральськи братани кацапні.
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07.07.2024 18:37 Ответить
не гавкай курва
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07.07.2024 19:59 Ответить
 
 