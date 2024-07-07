Сийярто советует европейским политикам, "поддерживающим войну", пристегнуть ремни и следить за новыми "мирными встречами" Орбана

Премьер Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе намерен осуществить определенные "мирные шаги".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, сначала он опубликовал пост с заявлением о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.

"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - отметил он.

Затем на странице появилось видео. На нем Сийярто заявил, что на этой неделе в Европе якобы было полно провоенных политиков, которые "прятались и критиковали" премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным после визита в Украину.

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Эти нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, которые поддерживают войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе ", - добавил министр.

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.