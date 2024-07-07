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Новини
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Сійярто радить європейським політикам, які "підтримують війну", пристебнути ремені та стежити за новими "мирними зустрічами" Орбана

Петер Сійярто

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня має намір здійснити певні "мирні кроки".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, спочатку він опублікував пост із заявою про перший тиждень угорського головування у Євросоюзі.

"Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні", - зазначив він.

Потім на сторінці з'явилося відео. На ньому Сійярто заявив, що цього тижня в Європі нібито було повно провоєнних політиків, які "ховалися та критикували" прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним після візиту до України.

Також читайте: Угорщина підтримує "консенсус з 6 пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією щодо врегулювання війни в Україні, - Сійярто

Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня ", - додав міністр.

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

Сійярто Петер (362) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+26
******,це патологія,на кшталт параноїдної шизофренії "Русского мира" !!))
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07.07.2024 14:32 Відповісти
+22
Мадяри відкрито , як глісти вилазять із кремльовської сраки, і копошаться, як можна без огиди мати з ними справу?
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07.07.2024 14:39 Відповісти
+14
Якщо устав ЄС не передбачає викинути мадярське сміття з Союзу, то, може, хоч цього головування позбавлять? Бо воно за півроку наробить!
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07.07.2024 14:42 Відповісти
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******,це патологія,на кшталт параноїдної шизофренії "Русского мира" !!))
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07.07.2024 14:32 Відповісти
ЕС Треба Міцно тримати орбана за руки

Він переплутав береги, та возомнив себе «председателем колхоз ЕС».
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07.07.2024 16:24 Відповісти
Орбан дасть просратись політикам - да - Сіиярто?
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07.07.2024 14:34 Відповісти
Забув сказати коли видихати
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07.07.2024 15:03 Відповісти
Що сказав американський дипломат після візиту Орбана в Київ ? ПРОГРЕС .
Хто сумнівається ,що Орбан шістка Кремля ?

Закулісні пеоремовини між США і Московією про перемир'я тривають ...
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07.07.2024 14:35 Відповісти
Пліз, знайди і покажи нам в інфах:
-
-
місце, де "американський дипломат після візиту Орбана в Київ сказав ПРОГРЕС"
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07.07.2024 14:48 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/2/7189343/
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07.07.2024 15:06 Відповісти
Лігки на .rus е недопустимими на українському медійному полі.
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07.07.2024 16:29 Відповісти
Я б сказав ДУМАТИ ВЛАСНОЮ ГОЛОВОЮ зараз намагаються недопустити на українське медійне поле .
Але якщо ти імбіцил ,лицемір та злодій але при цьому вживаєш фрази "війна до повної перемоги - взятія москви " ," кордони 1991 року цього літа " і решту патріотичної дурні ,яка немає жодного відношення до ТЕПЕРІШНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ та щебечеш соловїною то це допустимо .

Відколи це патріотичні гасла та українська мова стала підміняти ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ТА ОБЄКТИВНУ РЕАЛЬНІСТЬ ? СКІЛЬКЕ , ЩЕ ПОТРІБНО ПОКЛАСТИ ЛЮДЕЙ ,ЩОБ НАРЕШТІ ЛЮДИ ПРИЙШЛИ В РЕАЛЬНІСТЬ.

В останній рік корейської війни - загинуло близько мільйона південних корейців . А КОРДОНИ ЗАЗИЛИШИЛИСЯ ТИМИ САМИМИ!!!!!
І їхній президент хотів воювати до перемохи - доки АМЕРИКАНЦІ НЕ СКАЗЛИ - ХОЧЕШ ВОЮАТИ - ВОЮЙ , АЛЕ БЕЗ НАС. На цьому перемоха скінчилася і війна теж ..

Наразі історія повторюється - США дає зброю та гроші не для перемоги - а для підсилення переговорних позицій Україною . Щоб пермир'я булл вигідним для України , а не капітуляцією.
Хто не розуміє цього і марить про котрнаступи - живе в ілюзіях.
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07.07.2024 16:42 Відповісти
В ілюзіях живе той, хто марить миром в очах путіна.
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07.07.2024 17:22 Відповісти
А финский опыт и реальность потом? Мало кто знает, что у финнов граница с кацапами 1100км почти. У нас практически 2000 км. И в догон. А ведь полноценной демаркации нашей границы с утырками так и не провели. А вот все абсолютно другие республики бывшего совка кроме Молдовы это сделали. И по Азовскому морю тоже не удосужились по международному морскому праву не определили чётко очень 12 мильную зону. Попробуй теперь!? Всё просрано до рыгачки.
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07.07.2024 20:45 Відповісти
Не маніпулюйте :

Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".

Про це Прессман написав у соцмережі Х (Twitter)
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07.07.2024 15:07 Відповісти
Згоден, про візит в Київ Прессманн написав "Прогрес". Але після рандеву з ****** Прессман вже так не вважає - і саме про це мій комент.
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07.07.2024 15:27 Відповісти
Не потрібно приписувати дипломату свої домисли - він не спростував свої слова стосовно візиту Орбана. А говорив окремо про поїздку в Кремль

А якщо вам хочеться трохи повернутися до реальності то варто перевірити і подумати над наступною новиною від 26 червня

Літак Іл-96-300 російського спеціального льотного загону вилетів із москви та направляється до Нью-Йорка

Останній раз офіційні особи з рф літали до США у червні 2023 року.

ЧОМУ???
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07.07.2024 16:11 Відповісти
Лавров. Він нині головує в Радбезі ООН. Так само, як і Орбан - нині голова по організації роботи Ради Євросоюзу.
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07.07.2024 16:17 Відповісти
ЗІ: якби дипломат спростував свої слова, сказані пару днів тому - як би він вигляда?
Але словами "це не про мир" Прессман явно показав, що він змінив свою думку про візити Орбана в т.ч. в Київ. Бо візити в Київ і на мокшу - взаємопов'язані, хоча це стало зрозумілим, вже після спільної пресухи з ******.
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07.07.2024 16:24 Відповісти
Американський дипломат - прекрасно розумів , для чого і куди їздив Орбан . І те що після Києва, той мав їхати в Москву . І кожне слово його зважене - це не балаболи української політики , що кажуть не думаючи .
Для думаючих людей зрозумілі , його слова .

Потрібно дивтися не тільки на політичні меседжі країн , а й на їхні дії .

Дії американців давно очевидні - і тліьки недалекі глядачі телемарафону та "патріоти на свсю голову " можут вірити в те що , США прагне поразки Росії .
А вся риторика американців - не більше ,як підтримання образу "борця за світову демократію" ,яка насправді не має відношення до реальності

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07.07.2024 16:30 Відповісти
Тільки "недалекі ... патріоти на свою голову" вважають, що незавербовані ****** американці (нині їх очолює Байден) хочуть поразки України, капітуляції її на умовах ***** - нехай не по всім пунктам. Бо насправді команда Байдена хоче поразки касапів, але такої поразки, яка би не посилила Китай і не призвела до всесітньої (та навіть місцевої) ядерної катастрофи, організованої терористом ******. Тому тактика ******** влади Білого Дому - "варити цю жабу з холодної води на повільному вогні".
https://www.youtube.com/watch?v=2EgfBQcS9xA Подивіться вчорашнє Рандеву Яніни Соколової з Юрієм Луценко, там десь всередині пан Юрій достатньо зрозуміло це розтлумачує . А він - компентентний в цих питаннях. Там ще він за таких як ти згадує, як це неприємно відчувати себе самого інструментом в руках Байдена...
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07.07.2024 16:48 Відповісти
Я погоджуюся з вашим розумінням з ситуації в цілому , про що ви написали вище . . З повагою ставляюсь до Яніни ,але не бажаю витрачити час на пана Юрія Луценка - якого вважаю пристосуванцем, брехуном та лицеміром ...
Дякую вам за конструктивний діалог...
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07.07.2024 16:56 Відповісти
До речі переглядаючи добірку новин знайшов таку цитату Луценка з інтерв'ю Яніні

Єдиним наслідком цього саміту були публічні заяви спочатку другого, потім першого рівня нашого керівництва, потім самого президента, що наступний саміт - із представниками РФ. Ось для чого була затіяна вся ця величезна гра. Тому що Зеленський підписав указ, який забороняє будь-кому розмовляти з Путіним та росіянами. І тепер треба, щоб усім світом його попросили, щоб він якось вийшов із цієї ситуації. Ну ось, попросили. Тепер Єрмак може спокійно готувати зустріч з росіянами», - сказав Луценко.

Абсолютно погоджуюсь з паном Луценком в цьому.

Більше того - вважаю, що це була основна ціль самміту.

А тепер задайте питання собі- чи було б це можливим без згоди головного союзника США?
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08.07.2024 08:15 Відповісти
США не воюють з Московією, тому ніяких "********** перемовин про перемирʼя" нема.
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07.07.2024 17:23 Відповісти
Хто б йому вже ременя на горлянці затягнув..
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07.07.2024 14:35 Відповісти
Пристебнути там ременя наглухо було б доречно.
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07.07.2024 16:17 Відповісти
Господи пробач мені а яке воно *******.
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07.07.2024 14:38 Відповісти
"В вашем регионе", но не в Украине... Модьяр курва
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07.07.2024 14:38 Відповісти
Мадяри відкрито , як глісти вилазять із кремльовської сраки, і копошаться, як можна без огиди мати з ними справу?
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07.07.2024 14:39 Відповісти
Якщо устав ЄС не передбачає викинути мадярське сміття з Союзу, то, може, хоч цього головування позбавлять? Бо воно за півроку наробить!
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07.07.2024 14:42 Відповісти
мад'яри на догоду *****, очевидно, хочуть зруйнувати Євросюз і НАТО
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07.07.2024 14:43 Відповісти
Не робіть з мадьяр руйнівників. Це просто аніматори.
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07.07.2024 15:12 Відповісти
ну, нехай, не всі мад'яри, а лише ******* та фідеси руйнівники - але ж їх більшість...
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07.07.2024 15:29 Відповісти
краще було би на тих ремінях повісити орбана разом з сіярто.
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07.07.2024 14:44 Відповісти
"Пристебнути" в якісь камері давно треба цю солодку парочку халуїв пуйла - петрушку і йо₴ана, що перетворюють Угорщину в москотостан вже десятки років під вказівки кремля, знаходячись ари тому в ЄС. Єврокомісари при тому знову спромоглися по факту лише на чергові "глибокі занепокоєння". Чи ще не вивчили, чим це закінчується? Йо₴ан з ******** вже не соромлячись кладуть вам на голови..
Не помітно?
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07.07.2024 14:50 Відповісти
Отака у мухі срака.
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07.07.2024 14:53 Відповісти
Еге ж, на два пальці товща ніж у комара.
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07.07.2024 16:18 Відповісти
Так пу перший підтримує війну, може сірято щось йому скаже? Ні?
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07.07.2024 14:53 Відповісти
Угорські цигани фактично нагинають та опускають весь ЄС користуючись халявним правом головування,який цей самий ЄС і надав. Мої вітання,єврокуколди. Догралися. Зате Україна не така. "Стандартам" не відповідає. Тьфу,***.
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07.07.2024 14:57 Відповісти
Абсурд!!
И абсурдом погоняет!!
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07.07.2024 15:15 Відповісти
У вас якесь зоновське сприйняття навколишнього світу) "На каву позорно вийти під час голосування" - це "нагинають та опускають"?
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07.07.2024 17:27 Відповісти
Колись допNздиться с¥чонок підвалізковий разом з мамой Віктором.
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07.07.2024 14:59 Відповісти
Пора вже на тих ременях двох знахабнилих угорів повісити.
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07.07.2024 15:02 Відповісти
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07.07.2024 15:06 Відповісти
Щойно один блогерчик повідомив, що 4 країни НАТО за капітулірен України. Османи,болгари,словаки,і, ясна річ угри з берегів Дунаю. Всі ті, кому х....робить скидку на газ. Як тільки х.....скаже. - у нас газ а у Вас ? В момент здриснуть.
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07.07.2024 15:07 Відповісти
А не ипсо часом???
Словаки много помогали, не офишируя.
Болгария в мировых войнах была против рашки/совкорашки .
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07.07.2024 15:14 Відповісти
Ну якийсь блогерчик ясен пень напевно знає. 😁

Ну і відомо ж, що політику НАТО встановлюють і контролюють турки з угорцями, а не США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія.
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07.07.2024 16:06 Відповісти
блохерчик не в баранограмі часом?)
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07.07.2024 17:28 Відповісти
Якщо десь у гівно наступив, необов'язково всім давати понюхати.
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07.07.2024 21:39 Відповісти
Напевно,наступні 6 місяців будуть часом консультацій для витурення або Йорбана з ЄС,або Угорщини)Все залежить від угорців.
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07.07.2024 15:09 Відповісти
Это какой то пипец.
У всех на глазах гебнявые хакнули демократию и структуру ЕС и всем пофиг, никакой тревожности, так чтоли???
Угорщина живет за счет ЕС и ломант ЕС и НАТО изнутри!!!
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07.07.2024 15:12 Відповісти
Так Угорщина голосує як треба Євросоюзу. Це угри тільки на словах патякають, а на ділі - чмоні.
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07.07.2024 17:29 Відповісти
Фашисты при власти!!!
Эвропа очнись!!! Просыпайся, берись за меч!
Бо будет вам еще хуже чем нам
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07.07.2024 15:10 Відповісти
Ну у прутеня на свиню-орбана є товстенка тека з вітіними про#обами, у коли той замазався у кримінальних справах з таким собі Семеном Могілевичем, і прутень тримає вітю за хобот.
А тобі, недоумку, що пообіцяли? Хатинку у Швейцарії та "пансіон" коли тебе притиснуть за яйки?
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07.07.2024 15:12 Відповісти
)))) Европа проти Азії і вони відверти за Азію. Чувачки, це ви уважно чекайте коли Европі увірветься терпець і тоді вам прийдеться знову бігти за Урал
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07.07.2024 15:30 Відповісти
Європа не проти Ащії. Більшість товарів, що продаються в ЄС, вироблені саме в Азії.

Спецом для геніїв: Південна Корея. Японія, Філіпіни, Малазія, Тайвань, Індія - це теж Азія.
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07.07.2024 16:02 Відповісти
******* ****** хочуть зробити ********* всіх! ******* країна з ********* урядом!!!
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07.07.2024 15:44 Відповісти
Этих братушек жизнь не учит ничему. Болгары туда же. Забыли как после войны с турками болгарам начали навязывать своих людей во власти и диктовать политику.
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07.07.2024 15:47 Відповісти
Ще одна дірка від дупи, яка вважає себе пупом Землі.

Сіярто з Кулєбою та Орбан з ЗЄ склали б чудову компанію.
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07.07.2024 15:59 Відповісти
Я шо то не совсем понял порядок его поездок. Это выглядит как будто мы атакуем рашку.
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07.07.2024 16:04 Відповісти
Нема нічого дивного від Мад'ярів ,історична ненависть до Кіївський Руси ... цей ( павичевий хвіст, під яким ховається , проста куряча ср* ка ) самовпевненість збоченців моральних так і фізичних ...але здається шо 🤡 обізнаний по цих вояджах ,скоро почне розказувать ,шо він здавати націнтереси не хооооче, ма його примушують....
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07.07.2024 16:16 Відповісти
Угорці як той невловимий Джо- нікому нах не потрібні зі своїми поїздками і мирними хотілками.
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07.07.2024 16:38 Відповісти
Це означає що Єрмак домовляєтся з Москвою поза спинами українців та її союзників
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07.07.2024 16:51 Відповісти
100 % . Это агент ****
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07.07.2024 17:19 Відповісти
Так он ещё и подхалим !
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07.07.2024 16:53 Відповісти
Очевидно, що НАТО І ЄС вже зараз варто мадярів відчепити від натівських поясів безпеки і європейських фінансових "підтяжок" .і хай їде прорашистський членосос орбан.до бульбенфюрера домовлятися "про "бульбу" для мадярів...
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07.07.2024 17:32 Відповісти
****** смердячі, ви ще за Корюківку - 1943 будете відповідати! Уральськи братани кацапні.
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07.07.2024 18:37 Відповісти
не гавкай курва
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07.07.2024 19:59 Відповісти
 
 