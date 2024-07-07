Сійярто радить європейським політикам, які "підтримують війну", пристебнути ремені та стежити за новими "мирними зустрічами" Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня має намір здійснити певні "мирні кроки".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, спочатку він опублікував пост із заявою про перший тиждень угорського головування у Євросоюзі.

"Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні", - зазначив він.

Потім на сторінці з'явилося відео. На ньому Сійярто заявив, що цього тижня в Європі нібито було повно провоєнних політиків, які "ховалися та критикували" прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним після візиту до України.

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Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня ", - додав міністр.

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.