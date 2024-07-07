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Орбан после визита к Путину анонсировал новые "неожиданные встречи"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своей поездки к диктатору Владимиру Путину анонсировал "подобные неожиданные встречи", которые могут состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Орбан назвал "чрезвычайным" факт переговоров с Путиным, "хотя бы потому, что вы можете себе представить, что он контролирует".

"Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые они имеют. Так что это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей", - сказал Орбан.

Читайте: Туск: После визита Орбана в Москву вряд ли кто-то может чувствовать себя безопаснее

По его словам, поездка к Путину организовывалась в условиях чрезвычайной секретности. Орбан добавил, что держал ее в секрете "сколько мог".

Кроме того, он заявил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил, с кем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме обеспокоены визитом Орбана в Путин: Не будет способствовать продвижению дела мира

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

путин владимир (31566) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+10
Обраний рот, знову. Треба вже забути рекламувати це лайно.
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07.07.2024 14:33 Ответить
+9
Варіанти два - КНДР або Іран.
І ці люди щось закидають нам "...про корупцію"!
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07.07.2024 14:35 Ответить
+8
поїде в корею
до Сунь Висуня
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07.07.2024 14:34 Ответить
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Обраний рот, знову. Треба вже забути рекламувати це лайно.
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07.07.2024 14:33 Ответить
Орбаний рот,вибачаюсь
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07.07.2024 14:34 Ответить
Трохи позитивної фантазії.Після перемоги українців, суд над йухлом і орбаним витіним ротом, дати обом по дамськой пилочці для нігтів , хто програє- тому висилиця. Побєдітєлю- розстріл
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07.07.2024 14:47 Ответить
Виктор Орбан направляется в Китай, передаёт венгерский портал 444 со ссылкой на источники.
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07.07.2024 20:04 Ответить
Орбана треба різко саджати на дупу!

За одну неділю він «імітує шалену» активність. А в него ще е 6 місяців …

Це смішно, але це може бути і загроза. ЕС повинна прокинутися!!!
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07.07.2024 16:20 Ответить
А ООН збирається прокидатися чи тільки прикидається? Рашка вже в РАДБезі головує!
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07.07.2024 16:26 Ответить
Орбан-ПОЛІТИЧНА ПРОСТИТУТКА"коня кують а жаба ногу підставляє..."
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07.07.2024 16:58 Ответить
поїде в корею
до Сунь Висуня
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07.07.2024 14:34 Ответить
Варіанти два - КНДР або Іран.
І ці люди щось закидають нам "...про корупцію"!
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07.07.2024 14:35 Ответить
є ще Венесуела і Куба.
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07.07.2024 14:47 Ответить
Скоріше до Китаю
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07.07.2024 15:21 Ответить
От нежданчик!!

І за чим тепер бігти?? За попкорном чи за корвалолом???
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07.07.2024 14:34 Ответить
На очереди Иран и С. Корея. Надо же всех "стремящихся к миру" охватить.
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07.07.2024 14:36 Ответить
У віті на черзі зустричь з дамою
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07.07.2024 16:32 Ответить
Куди він ше ломанеться? - і нахіба?
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07.07.2024 14:36 Ответить
******!! Параноїдна шизофренія "Русского мира" прогресує!!))
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07.07.2024 14:36 Ответить
Досить нам цієї несподіванки. У нас несподівано в Конституції з'явився шлях до ЄС та НАТО. Все вийшло так несподівано, що ми не зрозуміли, як нас надули.)
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07.07.2024 14:36 Ответить
Хто тебе надув?
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07.07.2024 15:36 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19919 Олег Шарп :
Орбан анонсував "новий сюрприз" у понеділок. За його словами, це буде поїздка, локацію якої він поки що не називає, повідомляє швейцарська газета Die Weltwoche.
За словами Орбана, "європейські бюрократи ніколи не встановлять мир". І тому потрібна політична воля державного діяча-політика, але з чиновника. Останній приклад, на його думку, - екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який у серпні 2008 року полетів зупиняти конфлікт у Південній Осетії.

🤷‍♂️ Полетить до Трампа або до Сі - вибір невеликий. На крайняк - до Ердогана чи у СА. Всі інші варіанти - пшик. Але якщо він розвинув таку бурну діяльність, якісь напрацювання між Зеленським та путіним все ж таки є. Тільки які?
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07.07.2024 14:37 Ответить
та мабуть ті, про які Гордон кіздить із своїх ютуб помийок.
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07.07.2024 14:42 Ответить
Не думаю, що є. Просто егоцентрист любить бути у світлі софітів / телекамер.
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07.07.2024 15:22 Ответить
Ніяких. Жаба надувається. Але потім здується.
Для того щоб мати вагу у ********* світі треба мати багато дивізій. Скільки їх у Орбана?
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07.07.2024 16:44 Ответить
Враховуючи коло його друзів дуже обмежено, то ніяких несподіванок не очікується: або бульбаш, або вінні-пух, або південнокорейкий притрусень. Ну може ще поїхати до іранського товариша, але теж така собі несподіванка.
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07.07.2024 14:39 Ответить
а південнокорейський притрусень це хто?
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07.07.2024 14:44 Ответить
Ох, помилився. Я про Кіма, звісно.
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07.07.2024 14:49 Ответить
Бреше, як собака на Місяць. Без дозволу ***** він перднути боїться. В захваті від імперії людоїдів і теж імперські амбіції заграли: Велика Угорщина від Уралу до Альп, хоча від Уралу я перегнув - путя за такі мрії відірве йому калатальці і скаже, що так і було.
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07.07.2024 14:40 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/blazhenny-mirotvorczy/ Олег Пономарь :
"Как я писал пару дней назад, визит Орбана в Киев и Москву - усилия по реализации https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-putina-trampa-orbana-zelenskogo/ плана Трампа-Путина .
Итак, сегодня сын Трампа пишет, что его отец, как и Орбан, хочет мира. Хватит, мол, бесконечно финансировать войну.
***
Блаженны миротворцы.
***
Но украинские трамписты скажут - вы все врете. Или - это мнение сына, а не Трампа. И тд".
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07.07.2024 14:40 Ответить
Спитайте у пономаря як там анаконда поживає.
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07.07.2024 17:36 Ответить
та й питати не потрібно - он, ***** наполягає на переговорах
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07.07.2024 17:51 Ответить
Губи витри, підстилка)
тебе використають і кинуть як і всіх інших
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07.07.2024 14:41 Ответить
Орбан представляет ближайших пол года европейский союз, а совершая такие визиты, он как минимум снимает с пути статус персоны нон гранта. Еще один голубь мира, мать его. Был бы еще толк от его поездок
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07.07.2024 14:41 Ответить
Почему эта дрянь будет председательствовать в ЕС? Вот вопрос. Это у них такой устав? Значит ЕС уже мёртв. Его убила чрезмерная толерантность и либеральность. И Украине нечего там делать. Тем более что эти педики обещают туда вступление лет через десять. Это в теперешнее-то время? Просто циничные лживые трусливые ублюдки.
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07.07.2024 14:47 Ответить
Мы смотрим на политиков с точки зрения ценностей и морали, а там банальный бизнес на крови. Вот и вся лирика.... Всем выгодна эта война, кому-то выгодна деньгами, кому-то тем, что рашка в нас зубами увязла и пока не отвлекается на других, кому-то тем, что военная машина набирает обороты, кому-то в политическом плане. Вот они и тянут кота за яйки. Выгодно всем, кроме простых украинцев.
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07.07.2024 15:16 Ответить
З ким ще може бути "несподівана зустріч" у цього угорського півня? З китайським х#єм?
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07.07.2024 14:41 Ответить
С таким же стрелком как и у его словацкого коллеги.
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07.07.2024 14:47 Ответить
З сільвою і рамафосою мазафакою, буде розробляти своїм ротом брікс
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07.07.2024 14:51 Ответить
Скоро дізнаємось.
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07.07.2024 15:28 Ответить
Чувака,якого колись завербував Могілєвіч,схоже московити ганяють,як солоного зайця... Цілком можливо що цього агента пошлють до іншого свого агента Трампушки або й до самого імператора Сі.....
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07.07.2024 14:45 Ответить
Та доля усіляких імперій всім відома, добре б було на біс ...
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07.07.2024 14:54 Ответить
Астанавіте, Вітє нах вийті.
З ЄС.
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07.07.2024 14:54 Ответить
Більше не пускати цю ***** в Україну
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07.07.2024 14:57 Ответить
Вишеградська четвірка це вже наші супротивники - це факт. Чехія хіба що тримається, та й то не цілком. Можна звісно пригадати збір грошей на снаряди у Словаччині, але це виключення.
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07.07.2024 14:57 Ответить
Це куйло поїде до нового власника всіх куйлух світу - до Китая.
Світ продовжує летіти у прірву. У Франції до влади прийшла теж куйлуша. Вже каже більше не дозволить використовувати сторм шедоу. Треба перебиратись на якийсь острів, подалі від цією йо.нутої нібито цивілізації. Куди не подивись, одні кончені
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07.07.2024 14:59 Ответить
Байдужість і "озабочєность" призводять до розквіту отаких йорбанів, путлерів та інших... З часів гітлера так нічого не навчились, ті самі граблі! Угорський фашизм піднімає голову, після візиту до північної Кореї воно буде тоже усіх переконувати що воно таке... Навіть читати про цю помийку гидко...
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07.07.2024 15:05 Ответить
В сиску наступні : Чичирик,Кімчинпук...Стормі Деніелс)))
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07.07.2024 15:05 Ответить
Орбан онансує...
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07.07.2024 15:07 Ответить
"да понять его анонсы то не мудрено. закарпатскую волость требует. *****, гаварить пообещал, так подайте её сюда!" ))
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07.07.2024 15:12 Ответить
мабудь до Бацьки поїде. І справді, неочікуванно.
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07.07.2024 15:14 Ответить
орбан ви*бав одного вафку, але віддався іншому)
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07.07.2024 15:17 Ответить
Кимирсен? Бульба? Ермак в Омане?
Аж заинтриговали , чем еще халява гебнявая (валютная) может "удивить"?
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07.07.2024 15:17 Ответить
твой рот это не осилит!)))
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07.07.2024 15:23 Ответить
В так звані країни глобального півня?
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07.07.2024 15:28 Ответить
К ле пенихе поедет?
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07.07.2024 15:31 Ответить
Може це буде зустріч з Кобзоном?!
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07.07.2024 15:33 Ответить
Вітя орган
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07.07.2024 15:34 Ответить
Імітація. Ключі припинення війни в руках косооких комуня і це всі знають.
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07.07.2024 15:38 Ответить
оРбан не може і не здатний це все анонсувати, а тим паче здійснювати без підтримки тупорилого ішака. Це все можливо при спільній організації цієї "роботи" ішака з ******. Оскільки ішак, колись, видав указ про неможливість будь-яких перемовин з кацапами, то чмо і прикривається цим зараз. А, насправді, веде закулісні переговори, в особі орбана, і йому подібних, для організації договорняка. У ішака і ***** спільний інтерес - терміновий договорняк. Для ішака це вирішує проблему не проведення виборів і збереження влади, а відтак, тимчасового уникнення покарання за скоєні злочини. Для ***** - потрібна передишка, бо воно на такий спротив ЗСУ і народу не розраховувало. Ішак був готовий (і зараз нічого не змінилось) капітулювати зразу ж після 24.02.22р. Це чмо бігало за кацапами і пропонувало себе для договорняка. Але позиція Заходу, в особі Джонсона, незламності ЗСУ та народу, не дали ішаку такої можливості. Доки це безтолкове чмо буде рахуватись президентом, доти не буде жодних досягнень ні на фронті, ні в економіці, ні в міжнародній політиці. Безтолковий ішак і ОПГ дєрмака - основні перешкоди для досягнення перемоги у війні, у реформах, у майбутньому.
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07.07.2024 15:46 Ответить
Гадаю, валізкова лялька Орбан, якщо не попуститься, може несподівано зустрітися з кабзоном.
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07.07.2024 15:54 Ответить
Думаю, нам потрібно зачекати з розширення прав угорців, якщо в ЄС є розум, скоро їх виженуть з відусіль і ніхто не буде вимагати для них прав, а ми тут угод напідписуємо.
Взагалі, країни ЄС, якщо щось не в інтнресах країни, то вони й нероблять, отож і ми не повинні угорцям розпростирати обійми, тим більше, що угорці навіть не приховують, що залюбки відттяпали б частину України. ОП повинен піднімати питання, що Угорщина недружня та потенційно небезбечна для нас країна і розширення їхніх прав, це не в наших інтересах!
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07.07.2024 16:01 Ответить
Політичний труп в конвульсіях
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07.07.2024 16:06 Ответить
В интернете полно информации о том, что Кремль имеет компромат на Орбана в связи с Могилевичем. Похоже, что Орбан исполняет сценарий, написанный в ФСБ.
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07.07.2024 16:09 Ответить
і на Трампа в архівах луб'янки є компромат...
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07.07.2024 16:11 Ответить
А уж сколько накомпроматили на янелоха по баням подмосковным. Любо-дорого смотреть. Особенно дорого.
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07.07.2024 16:24 Ответить
до трампа?

зібрав позиції україни, росії, і поїде докладати їх трампу?
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07.07.2024 16:21 Ответить
Неужели в Вануату полетит, или в Гондурас, прости господи?
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07.07.2024 16:22 Ответить
Орбан, ти ще раз поспілкуйся з ЗЕапокаліпсисом, ти і із самим воландом проанонсуєш зустріч. ЗЄ може...
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07.07.2024 16:24 Ответить
до Пухлячка поїде!в ту частину Кореї,де живуть "щасливий нарід"
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07.07.2024 16:31 Ответить
Орбан плотно присів на ху.ловскій гачок.
Спробує спригнути отримає "новачок".
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07.07.2024 16:39 Ответить
переклад з угорської: "Я ***** був, ***** є і буду ***** в майбутньому".
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07.07.2024 16:41 Ответить
Газові грошенята відробляє. Він має долю в MET Group, швейцарському газотрейдері через який Газпром постачає газ у Болгарію з 10 доларовою націнкою.
Нічого не нагадує?
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07.07.2024 16:48 Ответить
Треба, його прийняти в партію Слуг Народа- гармонійно виглядатиме...
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07.07.2024 17:03 Ответить
Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцюhttps://espreso.tv/sport-pokidok-virushiv-do-teroristichnoi-rf-shchob-potisnuti-ruku-viyskovomu-zlochintsyu-legendarniy-khokeist-zasudiv-vchinok-orbana
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07.07.2024 17:11 Ответить
@ "Еріка Корнелія Селеш - угорська дівчина, учасниця антикомуністичного повстання 1956 року. Повстанський боєць та медсестра."

Загинула у бою з військами пітьми.

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07.07.2024 17:24 Ответить
І ніхто власне не говорить чого він приїздив сюди і туди.Закарпаття - ось що орбана муляє і про що він постійно думає.В Зєлі він вторгував преференціі для закарпатських мадьярів а про що він говорив з кабаєвим можем лише здогадуватись...
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07.07.2024 17:32 Ответить
немає чому дивуватися
хто був у 2 світовій війни першим посібником гітлєра?
всі відповіді у запитанні
(звичайно для тих хто читав історію)
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07.07.2024 17:42 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19929 Олег Шарп :
Є думка, що Орбан, як голова держави, яка грає мінімальну роль у світовій політиці, ніхто і звати його ніяк - мовляв, його політична вага прагне до нуля.
Все так, але є одне але… Це єдиний європейський політик, який підтримує одночасно дружні стосунки з такими одіозними важковаговиками, як путін, Сі та Трамп. Саме це робить його роль ексклюзивною.
Іншими словами, якщо справа дійде до якихось перемовин чи змовин (а особливо, якщо виграє Трамп - цього виключити ми не можемо), Орбан може стати таким собі Табакі при декількох Шер-ханах.
Ще раз кажу, угорський премʼєр у світових розкладах - це як наша Безугла в українських. Що у їх хазяїв в голові, у Орбана та Безуглоі буде на язиці. Так що я б уважно слідкував за рухами цього Табакі - він барометр табору тих, хто хотів би вирішити проблему України за рахунок самої України.
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07.07.2024 18:09 Ответить
Отримав в свій час чемодан з грошима, має відпрацьовувати
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07.07.2024 18:41 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/14170 Omelyan News
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу країн Заходу на можливі мирні переговори, аби підірвати європейську підтримку України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Зусилля Орбана, спрямовані на просування переговорів, ймовірно, є частиною його постійних зусиль, спрямованих на зміщення фокуса європейської уваги на обговорення мирних переговорів і відхід від дискусій про військову підтримку України. Орбан послідовно виступав проти і підривав зусилля Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, і зміщення фокуса уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС», - йдеться у звіті.

Прем'єр-міністр Угорщини продовжує позицінювати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри те, що ***** відкидає посередництво або серйозні переговори.
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07.07.2024 18:58 Ответить
 
 