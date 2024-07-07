Орбан после визита к Путину анонсировал новые "неожиданные встречи"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своей поездки к диктатору Владимиру Путину анонсировал "подобные неожиданные встречи", которые могут состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Орбан назвал "чрезвычайным" факт переговоров с Путиным, "хотя бы потому, что вы можете себе представить, что он контролирует".

"Вы упомянули о боеголовках, но есть еще территория, население и огромные природные ресурсы, которые они имеют. Так что это настоящая империя. Один человек управляет настоящей империей", - сказал Орбан.

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По его словам, поездка к Путину организовывалась в условиях чрезвычайной секретности. Орбан добавил, что держал ее в секрете "сколько мог".

Кроме того, он заявил, что "подобные неожиданные встречи" могут состояться на следующей неделе, однако не уточнил, с кем.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.