Орбан після візиту до Путіна анонсував нові "несподівані зустрічі"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своєї поїздки до диктатора Володимира Путіна анонсував "подібні несподівані зустрічі", які можуть відбутися вже наступного тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Орбан назвав "надзвичайним" факт переговорів із Путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".
"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.
За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".
Крім того, він заявив, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.
Візит Орбана до Москви
5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
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За одну неділю він «імітує шалену» активність. А в него ще е 6 місяців …
Це смішно, але це може бути і загроза. ЕС повинна прокинутися!!!
до Сунь Висуня
І ці люди щось закидають нам "...про корупцію"!
І за чим тепер бігти?? За попкорном чи за корвалолом???
Орбан анонсував "новий сюрприз" у понеділок. За його словами, це буде поїздка, локацію якої він поки що не називає, повідомляє швейцарська газета Die Weltwoche.
За словами Орбана, "європейські бюрократи ніколи не встановлять мир". І тому потрібна політична воля державного діяча-політика, але з чиновника. Останній приклад, на його думку, - екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який у серпні 2008 року полетів зупиняти конфлікт у Південній Осетії.
🤷♂️ Полетить до Трампа або до Сі - вибір невеликий. На крайняк - до Ердогана чи у СА. Всі інші варіанти - пшик. Але якщо він розвинув таку бурну діяльність, якісь напрацювання між Зеленським та путіним все ж таки є. Тільки які?
Для того щоб мати вагу у ********* світі треба мати багато дивізій. Скільки їх у Орбана?
"Как я писал пару дней назад, визит Орбана в Киев и Москву - усилия по реализации https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-putina-trampa-orbana-zelenskogo/ плана Трампа-Путина .
Итак, сегодня сын Трампа пишет, что его отец, как и Орбан, хочет мира. Хватит, мол, бесконечно финансировать войну.
***
Блаженны миротворцы.
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Но украинские трамписты скажут - вы все врете. Или - это мнение сына, а не Трампа. И тд".
тебе використають і кинуть як і всіх інших
З ЄС.
Світ продовжує летіти у прірву. У Франції до влади прийшла теж куйлуша. Вже каже більше не дозволить використовувати сторм шедоу. Треба перебиратись на якийсь острів, подалі від цією йо.нутої нібито цивілізації. Куди не подивись, одні кончені
Аж заинтриговали , чем еще халява гебнявая (валютная) может "удивить"?
Взагалі, країни ЄС, якщо щось не в інтнресах країни, то вони й нероблять, отож і ми не повинні угорцям розпростирати обійми, тим більше, що угорці навіть не приховують, що залюбки відттяпали б частину України. ОП повинен піднімати питання, що Угорщина недружня та потенційно небезбечна для нас країна і розширення їхніх прав, це не в наших інтересах!
зібрав позиції україни, росії, і поїде докладати їх трампу?
Спробує спригнути отримає "новачок".
Нічого не нагадує?
Загинула у бою з військами пітьми.
хто був у 2 світовій війни першим посібником гітлєра?
всі відповіді у запитанні
(звичайно для тих хто читав історію)
Є думка, що Орбан, як голова держави, яка грає мінімальну роль у світовій політиці, ніхто і звати його ніяк - мовляв, його політична вага прагне до нуля.
Все так, але є одне але… Це єдиний європейський політик, який підтримує одночасно дружні стосунки з такими одіозними важковаговиками, як путін, Сі та Трамп. Саме це робить його роль ексклюзивною.
Іншими словами, якщо справа дійде до якихось перемовин чи змовин (а особливо, якщо виграє Трамп - цього виключити ми не можемо), Орбан може стати таким собі Табакі при декількох Шер-ханах.
Ще раз кажу, угорський премʼєр у світових розкладах - це як наша Безугла в українських. Що у їх хазяїв в голові, у Орбана та Безуглоі буде на язиці. Так що я б уважно слідкував за рухами цього Табакі - він барометр табору тих, хто хотів би вирішити проблему України за рахунок самої України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу країн Заходу на можливі мирні переговори, аби підірвати європейську підтримку України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Зусилля Орбана, спрямовані на просування переговорів, ймовірно, є частиною його постійних зусиль, спрямованих на зміщення фокуса європейської уваги на обговорення мирних переговорів і відхід від дискусій про військову підтримку України. Орбан послідовно виступав проти і підривав зусилля Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, і зміщення фокуса уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС», - йдеться у звіті.
Прем'єр-міністр Угорщини продовжує позицінювати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри те, що ***** відкидає посередництво або серйозні переговори.