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Новини
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Орбан після візиту до Путіна анонсував нові "несподівані зустрічі"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своєї поїздки до диктатора Володимира Путіна анонсував "подібні несподівані зустрічі", які можуть відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Орбан назвав "надзвичайним" факт переговорів із Путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".

"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.

Також читайте: Туск: Після візиту Орбана до Москви навряд чи хтось може почуватися безпечніше

За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".

Крім того, він заявив, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.

Читайте: У Білому домі стурбовані візитом Орбана до Путіна: Не сприятиме просуванню справи миру

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

путін володимир (24124) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+10
Обраний рот, знову. Треба вже забути рекламувати це лайно.
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07.07.2024 14:33 Відповісти
+9
Варіанти два - КНДР або Іран.
І ці люди щось закидають нам "...про корупцію"!
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07.07.2024 14:35 Відповісти
+8
поїде в корею
до Сунь Висуня
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07.07.2024 14:34 Відповісти
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Обраний рот, знову. Треба вже забути рекламувати це лайно.
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07.07.2024 14:33 Відповісти
Орбаний рот,вибачаюсь
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07.07.2024 14:34 Відповісти
Трохи позитивної фантазії.Після перемоги українців, суд над йухлом і орбаним витіним ротом, дати обом по дамськой пилочці для нігтів , хто програє- тому висилиця. Побєдітєлю- розстріл
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07.07.2024 14:47 Відповісти
Виктор Орбан направляется в Китай, передаёт венгерский портал 444 со ссылкой на источники.
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07.07.2024 20:04 Відповісти
Орбана треба різко саджати на дупу!

За одну неділю він «імітує шалену» активність. А в него ще е 6 місяців …

Це смішно, але це може бути і загроза. ЕС повинна прокинутися!!!
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07.07.2024 16:20 Відповісти
А ООН збирається прокидатися чи тільки прикидається? Рашка вже в РАДБезі головує!
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07.07.2024 16:26 Відповісти
Орбан-ПОЛІТИЧНА ПРОСТИТУТКА"коня кують а жаба ногу підставляє..."
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07.07.2024 16:58 Відповісти
поїде в корею
до Сунь Висуня
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07.07.2024 14:34 Відповісти
Варіанти два - КНДР або Іран.
І ці люди щось закидають нам "...про корупцію"!
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07.07.2024 14:35 Відповісти
є ще Венесуела і Куба.
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07.07.2024 14:47 Відповісти
Скоріше до Китаю
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07.07.2024 15:21 Відповісти
От нежданчик!!

І за чим тепер бігти?? За попкорном чи за корвалолом???
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07.07.2024 14:34 Відповісти
На очереди Иран и С. Корея. Надо же всех "стремящихся к миру" охватить.
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07.07.2024 14:36 Відповісти
У віті на черзі зустричь з дамою
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07.07.2024 16:32 Відповісти
Куди він ше ломанеться? - і нахіба?
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07.07.2024 14:36 Відповісти
******!! Параноїдна шизофренія "Русского мира" прогресує!!))
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07.07.2024 14:36 Відповісти
Досить нам цієї несподіванки. У нас несподівано в Конституції з'явився шлях до ЄС та НАТО. Все вийшло так несподівано, що ми не зрозуміли, як нас надули.)
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07.07.2024 14:36 Відповісти
Хто тебе надув?
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07.07.2024 15:36 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19919 Олег Шарп :
Орбан анонсував "новий сюрприз" у понеділок. За його словами, це буде поїздка, локацію якої він поки що не називає, повідомляє швейцарська газета Die Weltwoche.
За словами Орбана, "європейські бюрократи ніколи не встановлять мир". І тому потрібна політична воля державного діяча-політика, але з чиновника. Останній приклад, на його думку, - екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який у серпні 2008 року полетів зупиняти конфлікт у Південній Осетії.

🤷‍♂️ Полетить до Трампа або до Сі - вибір невеликий. На крайняк - до Ердогана чи у СА. Всі інші варіанти - пшик. Але якщо він розвинув таку бурну діяльність, якісь напрацювання між Зеленським та путіним все ж таки є. Тільки які?
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07.07.2024 14:37 Відповісти
та мабуть ті, про які Гордон кіздить із своїх ютуб помийок.
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07.07.2024 14:42 Відповісти
Не думаю, що є. Просто егоцентрист любить бути у світлі софітів / телекамер.
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07.07.2024 15:22 Відповісти
Ніяких. Жаба надувається. Але потім здується.
Для того щоб мати вагу у ********* світі треба мати багато дивізій. Скільки їх у Орбана?
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07.07.2024 16:44 Відповісти
Враховуючи коло його друзів дуже обмежено, то ніяких несподіванок не очікується: або бульбаш, або вінні-пух, або південнокорейкий притрусень. Ну може ще поїхати до іранського товариша, але теж така собі несподіванка.
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07.07.2024 14:39 Відповісти
а південнокорейський притрусень це хто?
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07.07.2024 14:44 Відповісти
Ох, помилився. Я про Кіма, звісно.
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07.07.2024 14:49 Відповісти
Бреше, як собака на Місяць. Без дозволу ***** він перднути боїться. В захваті від імперії людоїдів і теж імперські амбіції заграли: Велика Угорщина від Уралу до Альп, хоча від Уралу я перегнув - путя за такі мрії відірве йому калатальці і скаже, що так і було.
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07.07.2024 14:40 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/blazhenny-mirotvorczy/ Олег Пономарь :
"Как я писал пару дней назад, визит Орбана в Киев и Москву - усилия по реализации https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-putina-trampa-orbana-zelenskogo/ плана Трампа-Путина .
Итак, сегодня сын Трампа пишет, что его отец, как и Орбан, хочет мира. Хватит, мол, бесконечно финансировать войну.
***
Блаженны миротворцы.
***
Но украинские трамписты скажут - вы все врете. Или - это мнение сына, а не Трампа. И тд".
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07.07.2024 14:40 Відповісти
Спитайте у пономаря як там анаконда поживає.
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07.07.2024 17:36 Відповісти
та й питати не потрібно - он, ***** наполягає на переговорах
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07.07.2024 17:51 Відповісти
Губи витри, підстилка)
тебе використають і кинуть як і всіх інших
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07.07.2024 14:41 Відповісти
Орбан представляет ближайших пол года европейский союз, а совершая такие визиты, он как минимум снимает с пути статус персоны нон гранта. Еще один голубь мира, мать его. Был бы еще толк от его поездок
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07.07.2024 14:41 Відповісти
Почему эта дрянь будет председательствовать в ЕС? Вот вопрос. Это у них такой устав? Значит ЕС уже мёртв. Его убила чрезмерная толерантность и либеральность. И Украине нечего там делать. Тем более что эти педики обещают туда вступление лет через десять. Это в теперешнее-то время? Просто циничные лживые трусливые ублюдки.
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07.07.2024 14:47 Відповісти
Мы смотрим на политиков с точки зрения ценностей и морали, а там банальный бизнес на крови. Вот и вся лирика.... Всем выгодна эта война, кому-то выгодна деньгами, кому-то тем, что рашка в нас зубами увязла и пока не отвлекается на других, кому-то тем, что военная машина набирает обороты, кому-то в политическом плане. Вот они и тянут кота за яйки. Выгодно всем, кроме простых украинцев.
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07.07.2024 15:16 Відповісти
З ким ще може бути "несподівана зустріч" у цього угорського півня? З китайським х#єм?
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07.07.2024 14:41 Відповісти
С таким же стрелком как и у его словацкого коллеги.
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07.07.2024 14:47 Відповісти
З сільвою і рамафосою мазафакою, буде розробляти своїм ротом брікс
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07.07.2024 14:51 Відповісти
Скоро дізнаємось.
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07.07.2024 15:28 Відповісти
Чувака,якого колись завербував Могілєвіч,схоже московити ганяють,як солоного зайця... Цілком можливо що цього агента пошлють до іншого свого агента Трампушки або й до самого імператора Сі.....
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07.07.2024 14:45 Відповісти
Та доля усіляких імперій всім відома, добре б було на біс ...
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07.07.2024 14:54 Відповісти
Астанавіте, Вітє нах вийті.
З ЄС.
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07.07.2024 14:54 Відповісти
Більше не пускати цю ***** в Україну
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07.07.2024 14:57 Відповісти
Вишеградська четвірка це вже наші супротивники - це факт. Чехія хіба що тримається, та й то не цілком. Можна звісно пригадати збір грошей на снаряди у Словаччині, але це виключення.
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07.07.2024 14:57 Відповісти
Це куйло поїде до нового власника всіх куйлух світу - до Китая.
Світ продовжує летіти у прірву. У Франції до влади прийшла теж куйлуша. Вже каже більше не дозволить використовувати сторм шедоу. Треба перебиратись на якийсь острів, подалі від цією йо.нутої нібито цивілізації. Куди не подивись, одні кончені
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07.07.2024 14:59 Відповісти
Байдужість і "озабочєность" призводять до розквіту отаких йорбанів, путлерів та інших... З часів гітлера так нічого не навчились, ті самі граблі! Угорський фашизм піднімає голову, після візиту до північної Кореї воно буде тоже усіх переконувати що воно таке... Навіть читати про цю помийку гидко...
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07.07.2024 15:05 Відповісти
В сиску наступні : Чичирик,Кімчинпук...Стормі Деніелс)))
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07.07.2024 15:05 Відповісти
Орбан онансує...
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07.07.2024 15:07 Відповісти
"да понять его анонсы то не мудрено. закарпатскую волость требует. *****, гаварить пообещал, так подайте её сюда!" ))
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07.07.2024 15:12 Відповісти
мабудь до Бацьки поїде. І справді, неочікуванно.
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07.07.2024 15:14 Відповісти
орбан ви*бав одного вафку, але віддався іншому)
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07.07.2024 15:17 Відповісти
Кимирсен? Бульба? Ермак в Омане?
Аж заинтриговали , чем еще халява гебнявая (валютная) может "удивить"?
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07.07.2024 15:17 Відповісти
твой рот это не осилит!)))
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07.07.2024 15:23 Відповісти
В так звані країни глобального півня?
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07.07.2024 15:28 Відповісти
К ле пенихе поедет?
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07.07.2024 15:31 Відповісти
Може це буде зустріч з Кобзоном?!
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07.07.2024 15:33 Відповісти
Вітя орган
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07.07.2024 15:34 Відповісти
Імітація. Ключі припинення війни в руках косооких комуня і це всі знають.
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07.07.2024 15:38 Відповісти
оРбан не може і не здатний це все анонсувати, а тим паче здійснювати без підтримки тупорилого ішака. Це все можливо при спільній організації цієї "роботи" ішака з ******. Оскільки ішак, колись, видав указ про неможливість будь-яких перемовин з кацапами, то чмо і прикривається цим зараз. А, насправді, веде закулісні переговори, в особі орбана, і йому подібних, для організації договорняка. У ішака і ***** спільний інтерес - терміновий договорняк. Для ішака це вирішує проблему не проведення виборів і збереження влади, а відтак, тимчасового уникнення покарання за скоєні злочини. Для ***** - потрібна передишка, бо воно на такий спротив ЗСУ і народу не розраховувало. Ішак був готовий (і зараз нічого не змінилось) капітулювати зразу ж після 24.02.22р. Це чмо бігало за кацапами і пропонувало себе для договорняка. Але позиція Заходу, в особі Джонсона, незламності ЗСУ та народу, не дали ішаку такої можливості. Доки це безтолкове чмо буде рахуватись президентом, доти не буде жодних досягнень ні на фронті, ні в економіці, ні в міжнародній політиці. Безтолковий ішак і ОПГ дєрмака - основні перешкоди для досягнення перемоги у війні, у реформах, у майбутньому.
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07.07.2024 15:46 Відповісти
Гадаю, валізкова лялька Орбан, якщо не попуститься, може несподівано зустрітися з кабзоном.
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07.07.2024 15:54 Відповісти
Думаю, нам потрібно зачекати з розширення прав угорців, якщо в ЄС є розум, скоро їх виженуть з відусіль і ніхто не буде вимагати для них прав, а ми тут угод напідписуємо.
Взагалі, країни ЄС, якщо щось не в інтнресах країни, то вони й нероблять, отож і ми не повинні угорцям розпростирати обійми, тим більше, що угорці навіть не приховують, що залюбки відттяпали б частину України. ОП повинен піднімати питання, що Угорщина недружня та потенційно небезбечна для нас країна і розширення їхніх прав, це не в наших інтересах!
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07.07.2024 16:01 Відповісти
Політичний труп в конвульсіях
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07.07.2024 16:06 Відповісти
В интернете полно информации о том, что Кремль имеет компромат на Орбана в связи с Могилевичем. Похоже, что Орбан исполняет сценарий, написанный в ФСБ.
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07.07.2024 16:09 Відповісти
і на Трампа в архівах луб'янки є компромат...
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07.07.2024 16:11 Відповісти
А уж сколько накомпроматили на янелоха по баням подмосковным. Любо-дорого смотреть. Особенно дорого.
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07.07.2024 16:24 Відповісти
до трампа?

зібрав позиції україни, росії, і поїде докладати їх трампу?
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07.07.2024 16:21 Відповісти
Неужели в Вануату полетит, или в Гондурас, прости господи?
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07.07.2024 16:22 Відповісти
Орбан, ти ще раз поспілкуйся з ЗЕапокаліпсисом, ти і із самим воландом проанонсуєш зустріч. ЗЄ може...
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07.07.2024 16:24 Відповісти
до Пухлячка поїде!в ту частину Кореї,де живуть "щасливий нарід"
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07.07.2024 16:31 Відповісти
Орбан плотно присів на ху.ловскій гачок.
Спробує спригнути отримає "новачок".
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07.07.2024 16:39 Відповісти
переклад з угорської: "Я ***** був, ***** є і буду ***** в майбутньому".
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07.07.2024 16:41 Відповісти
Газові грошенята відробляє. Він має долю в MET Group, швейцарському газотрейдері через який Газпром постачає газ у Болгарію з 10 доларовою націнкою.
Нічого не нагадує?
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07.07.2024 16:48 Відповісти
Треба, його прийняти в партію Слуг Народа- гармонійно виглядатиме...
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07.07.2024 17:03 Відповісти
Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцюhttps://espreso.tv/sport-pokidok-virushiv-do-teroristichnoi-rf-shchob-potisnuti-ruku-viyskovomu-zlochintsyu-legendarniy-khokeist-zasudiv-vchinok-orbana
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07.07.2024 17:11 Відповісти
@ "Еріка Корнелія Селеш - угорська дівчина, учасниця антикомуністичного повстання 1956 року. Повстанський боєць та медсестра."

Загинула у бою з військами пітьми.

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07.07.2024 17:24 Відповісти
І ніхто власне не говорить чого він приїздив сюди і туди.Закарпаття - ось що орбана муляє і про що він постійно думає.В Зєлі він вторгував преференціі для закарпатських мадьярів а про що він говорив з кабаєвим можем лише здогадуватись...
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07.07.2024 17:32 Відповісти
немає чому дивуватися
хто був у 2 світовій війни першим посібником гітлєра?
всі відповіді у запитанні
(звичайно для тих хто читав історію)
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07.07.2024 17:42 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19929 Олег Шарп :
Є думка, що Орбан, як голова держави, яка грає мінімальну роль у світовій політиці, ніхто і звати його ніяк - мовляв, його політична вага прагне до нуля.
Все так, але є одне але… Це єдиний європейський політик, який підтримує одночасно дружні стосунки з такими одіозними важковаговиками, як путін, Сі та Трамп. Саме це робить його роль ексклюзивною.
Іншими словами, якщо справа дійде до якихось перемовин чи змовин (а особливо, якщо виграє Трамп - цього виключити ми не можемо), Орбан може стати таким собі Табакі при декількох Шер-ханах.
Ще раз кажу, угорський премʼєр у світових розкладах - це як наша Безугла в українських. Що у їх хазяїв в голові, у Орбана та Безуглоі буде на язиці. Так що я б уважно слідкував за рухами цього Табакі - він барометр табору тих, хто хотів би вирішити проблему України за рахунок самої України.
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07.07.2024 18:09 Відповісти
Отримав в свій час чемодан з грошима, має відпрацьовувати
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07.07.2024 18:41 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/14170 Omelyan News
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу країн Заходу на можливі мирні переговори, аби підірвати європейську підтримку України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Зусилля Орбана, спрямовані на просування переговорів, ймовірно, є частиною його постійних зусиль, спрямованих на зміщення фокуса європейської уваги на обговорення мирних переговорів і відхід від дискусій про військову підтримку України. Орбан послідовно виступав проти і підривав зусилля Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, і зміщення фокуса уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС», - йдеться у звіті.

Прем'єр-міністр Угорщини продовжує позицінювати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри те, що ***** відкидає посередництво або серйозні переговори.
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07.07.2024 18:58 Відповісти
 
 