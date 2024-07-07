Орбан після візиту до Путіна анонсував нові "несподівані зустрічі"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своєї поїздки до диктатора Володимира Путіна анонсував "подібні несподівані зустрічі", які можуть відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Орбан назвав "надзвичайним" факт переговорів із Путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".

"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.

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За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".

Крім того, він заявив, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.

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Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.