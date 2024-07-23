РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4926 посетителей онлайн
Новости
4 783 12

Все главы МИД стран ЕС, "за одним исключением", подвергли критике "мирную миссию" Орбана, - Боррель

Усі глави МЗС країн ЄС,

Большинство руководителей МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник, 22 июля, раскритиковали самопровозглашенную "миротворческую миссию" венгерского премьера Виктора Орбана. Однако одна страна воздержалась от критики.

Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Борреля, на Совете ЕС по иностранным делам среди прочего анализировали внешнеполитические действия венгерского премьера Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто относительно войны в Украине.

Как отметил главный дипломат ЕС, "все государства-члены за одним единственным исключением, очень критически отнеслись к этому".

В то же время Боррель не стал уточнять, о какой стране идет речь. Однако известно, что ранее более мягкую позицию в отношении венгерской "мирной миссии" на обсуждениях в Брюсселе занимала Словакия.

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Киев и ЕС выступают за скорейший мир, но он должен быть справедливым и сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины, а также обеспечить ответственность за многочисленные военные преступления РФ.

Читайте также: Заявления Венгрии, что ЕС якобы "поддерживает" войну в Украине, неприемлемы, - Боррель

Он добавил, что любая "миротворческая миссия", которая игнорирует эти основополагающие принципы идет на пользу только диктатору РФ Путину и не принесет мира.

"25 государств-членов раскритиковали действия Венгрии, также в свете ее обязанностей как председателя на ротационной основе. И почти все государства-члены настаивали на необходимости сохранять единство", - добавил шеф дипломатии ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия снова заблокировала финансирование из фонда ЕС, помогающего Украине оружием

Автор: 

Венгрия (1933) Евросоюз (17061) Виктор Орбан (460) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Словаччина нащо оті конспірації
показать весь комментарий
22.07.2024 23:27
+3
А Орбан слухает и щи ест.
показать весь комментарий
22.07.2024 23:53
+3
я навіть здогадуюсь, яка країна утрималась від критики.
Даю підказочку
показать весь комментарий
22.07.2024 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Словаччина нащо оті конспірації
показать весь комментарий
22.07.2024 23:27 Ответить
ну, розкритикували, навіть по дупці легенько поплескали. далі що?...
показать весь комментарий
22.07.2024 23:38 Ответить
Далі буде.
показать весь комментарий
22.07.2024 23:44 Ответить
Далі біде.
показать весь комментарий
23.07.2024 00:35 Ответить
Глибокий, міцний сон.
показать весь комментарий
23.07.2024 08:30 Ответить
А Орбан слухает и щи ест.
показать весь комментарий
22.07.2024 23:53 Ответить
Счі не їдять, а хлєбают. Хлєбалом, яке є замість писка.
показать весь комментарий
23.07.2024 00:55 Ответить
я навіть здогадуюсь, яка країна утрималась від критики.
Даю підказочку
показать весь комментарий
22.07.2024 23:59 Ответить
Це реально його баннер? . Якщо так - то в точку)
показать весь комментарий
23.07.2024 02:45 Ответить
Це самі словаки такий банер повісили. ********* - так проукраїнські словаки звуть фіцо. Навіть не ***** - пародія на нього.
показать весь комментарий
23.07.2024 03:01 Ответить
путин взял большой чемодан,
А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.

Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.

шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.

(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
показать весь комментарий
23.07.2024 00:11 Ответить
фицо очень понравилось зарабатывать на ********** углеводородах
показать весь комментарий
23.07.2024 09:15 Ответить
 
 