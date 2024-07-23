Все главы МИД стран ЕС, "за одним исключением", подвергли критике "мирную миссию" Орбана, - Боррель
Большинство руководителей МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник, 22 июля, раскритиковали самопровозглашенную "миротворческую миссию" венгерского премьера Виктора Орбана. Однако одна страна воздержалась от критики.
Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Борреля, на Совете ЕС по иностранным делам среди прочего анализировали внешнеполитические действия венгерского премьера Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто относительно войны в Украине.
Как отметил главный дипломат ЕС, "все государства-члены за одним единственным исключением, очень критически отнеслись к этому".
В то же время Боррель не стал уточнять, о какой стране идет речь. Однако известно, что ранее более мягкую позицию в отношении венгерской "мирной миссии" на обсуждениях в Брюсселе занимала Словакия.
Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Киев и ЕС выступают за скорейший мир, но он должен быть справедливым и сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины, а также обеспечить ответственность за многочисленные военные преступления РФ.
Он добавил, что любая "миротворческая миссия", которая игнорирует эти основополагающие принципы идет на пользу только диктатору РФ Путину и не принесет мира.
"25 государств-членов раскритиковали действия Венгрии, также в свете ее обязанностей как председателя на ротационной основе. И почти все государства-члены настаивали на необходимости сохранять единство", - добавил шеф дипломатии ЕС.
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А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.
(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.