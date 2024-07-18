Словакия не будет бойкотировать председательство Венгрии в ЕС, для этого нет причин, - президент Пеллегрини

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна не будет бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVS.

Он заверил президента Венгрии Тамаша Шуйока, что представители словацкого правительства будут активно участвовать в мероприятиях, которые будет организовывать венгерская сторона во время их председательства.

"Я хочу очень четко заявить, что Словацкая Республика не будет участвовать и не будет присоединяться к любым мероприятиям, направленным на бойкот венгерского председательства в Совете ЕС во время председательства Венгрии", - отметил Пеллегрини.

Свою позицию он объяснил тем, что не видит причин для бойкота.

"Мы не видим никаких оснований действовать вопреки суверенной позиции правительства страны-члена ЕС и ее президента только потому, что кому-то не нравятся его действия", - добавил словацкий лидер.

Пеллегрини добавил, что не считает, что кого-то надо наказывать только за то, что он пытается вести диалог.

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Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".

Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.

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