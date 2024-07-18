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Словакия не будет бойкотировать председательство Венгрии в ЕС, для этого нет причин, - президент Пеллегрини

Словаччина не бойкотуватиме угорське головування в Раді ЄС

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна не будет бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVS.

Он заверил президента Венгрии Тамаша Шуйока, что представители словацкого правительства будут активно участвовать в мероприятиях, которые будет организовывать венгерская сторона во время их председательства.

"Я хочу очень четко заявить, что Словацкая Республика не будет участвовать и не будет присоединяться к любым мероприятиям, направленным на бойкот венгерского председательства в Совете ЕС во время председательства Венгрии", - отметил Пеллегрини.

Свою позицию он объяснил тем, что не видит причин для бойкота.

"Мы не видим никаких оснований действовать вопреки суверенной позиции правительства страны-члена ЕС и ее президента только потому, что кому-то не нравятся его действия", - добавил словацкий лидер.

Пеллегрини добавил, что не считает, что кого-то надо наказывать только за то, что он пытается вести диалог.

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Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".

Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.

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Автор: 

Венгрия (2022) Словакия (1010) Петер Пелегрини (17)


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Топ комментарии
+11
Мудак завжди допоможе мудаку.
Зверніть увагу, шановна громада, от вже аксіома шодо східноєвропейських країн - чім менш за розміром та економічним з військовим внеском країни, тім більш вона смердить Парашей та заважає іншим країнам ЕС у їх діяльності.
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18.07.2024 16:52 Ответить
+5
Уйоббики сусіди
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18.07.2024 16:45 Ответить
+4
...який недолугий.
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18.07.2024 16:44 Ответить
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...який недолугий.
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18.07.2024 16:44 Ответить
Уйоббики сусіди
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18.07.2024 16:45 Ответить
Фіця смокче у ***** так само як і головний *****.
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18.07.2024 16:51 Ответить
Мудак завжди допоможе мудаку.
Зверніть увагу, шановна громада, от вже аксіома шодо східноєвропейських країн - чім менш за розміром та економічним з військовим внеском країни, тім більш вона смердить Парашей та заважає іншим країнам ЕС у їх діяльності.
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18.07.2024 16:52 Ответить
Яке їхало, таке і здибало! Обоє, - цвай!
Але і таке, теж, числиться серед країн ЄС!! Це, так званні, поверхнево-фінансові ознаки, ЗАЛЕЖНОСТІ, від газпрьому рашистів!!!
Рашисти, спочатку дають їм добряче «нагадити», а потім, їх же, і шантажують оприлюдненням усього лайна!!!

Треспель, може підтвердити! Але він … і так судиться ..
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18.07.2024 16:53 Ответить
Це--гарна новина; з вошами завжди легше боротися, аніж з гнидами.
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18.07.2024 16:56 Ответить
Ви досвідчена і розумна людина...
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18.07.2024 17:28 Ответить
сапер Водічка ***** би від словака пєлєгріні.
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18.07.2024 17:01 Ответить
Ні,Водічка спеціалізувався суто по мадьярам.До речі,Гашек ніде не згадує словаків.Підозріваю,що тоді то були ті самі чехи,тільки дикі...
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18.07.2024 17:33 Ответить
так я ж і кажу, що Водічка ***** би від сьогоднішніх словаків.
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18.07.2024 18:59 Ответить
Ще одна ''канцерва''.
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18.07.2024 17:04 Ответить
оце блін новина )) російські шлюхи разому працюють ))))
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18.07.2024 17:16 Ответить
Проводити дії для знищення сусідньої сувереної країни на думку президента Словаччини, це проводити діалог, це зараз так називається в сьогоднішньому світі, лицеміра грьобані.
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18.07.2024 19:23 Ответить
 
 