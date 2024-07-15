РУС
Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию после "мирных вояжей" Орбана

Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії Єврокомісії до Угорщини після «мирних вояжів» Орбана

Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые происходит в ЕС во время председательства Будапешта.

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета.

Кроме этого, фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

Читайте также: Посол ФРГ Йегер о визите Орбана в РФ: Его действия не соответствуют правилам ЕС

Венгрия (2138) Еврокомиссия (1541) Орбан Виктор (543) Урсула фон дер Ляйен (636)
Прутін фуютін... вони навіть орбаняку уговтати не можуть
15.07.2024 22:48 Ответить
Красива і розумна ця Фрау Ляєн , можливо зможе, комуністів угорщини приборкати 🇩🇪❤🇺🇦
15.07.2024 23:40 Ответить
Вітюша ( на лагерному сленгу так кликали шісток авторитерів) відправив пісьма всім країнам ЕС. це китайський сценарій.
16.07.2024 00:05 Ответить
Робота така в Орбана - обслуговувати кремль, щоб не дай Бог кацапи компромат на нього не оприлюднили - а в той час Орбан був ненависником москви і всього сруцкого і фанатом Захода, нажаль грощі любив більше, що відеокамера і зафіксувала, а тепер що та собачка на повідку, куди хозяїн скаже, туди вона і біжить.
16.07.2024 00:34 Ответить
Та простіше викинути угорців нафуй з Євросоюзу. Приводів більш ніж достатньо.
16.07.2024 05:03 Ответить
 
 