Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию после "мирных вояжей" Орбана

Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые происходит в ЕС во время председательства Будапешта.

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета.

Кроме этого, фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

Читайте также: Посол ФРГ Йегер о визите Орбана в РФ: Его действия не соответствуют правилам ЕС