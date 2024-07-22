Венгрия снова заблокировала финансирование из фонда ЕС, помогающего Украине оружием

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в понедельник, 22 июля, среди прочего обсуждали разблокирование Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине. Однако одна из стран-членов заблокировала финансирование из этого фонда.

Об этом во время пресс-конференции рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Главный дипломат ЕС не сказал, какая именно страна заблокировала финансирование, однако известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

По словам Борреля, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины, особенно учитывая последние атаки России по украинским больницам.

Также на заседании министры обсуждали разблокирование средств Европейского фонда мира, которые компенсируют расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, которые задерживаются месяцами, год. И одновременно они отметили необходимость сдвинуть с места решение относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", - рассказал Боррель.

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Главный дипломат ЕС отметил, что "это государство-член настаивало, что это что-то неприемлемое, невыносимое, и, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется".

Напомним, что в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявила, что ЕС продолжит принимать необходимые решения по поддержке Украины и будет искать решения в случае, если одна из стран, в частности Венгрия, будет их ветировать.

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