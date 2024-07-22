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Венгрия снова заблокировала финансирование из фонда ЕС, помогающего Украине оружием

Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в понедельник, 22 июля, среди прочего обсуждали разблокирование Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине. Однако одна из стран-членов заблокировала финансирование из этого фонда.

Об этом во время пресс-конференции рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Главный дипломат ЕС не сказал, какая именно страна заблокировала финансирование, однако известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

По словам Борреля, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины, особенно учитывая последние атаки России по украинским больницам.

Также на заседании министры обсуждали разблокирование средств Европейского фонда мира, которые компенсируют расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, которые задерживаются месяцами, год. И одновременно они отметили необходимость сдвинуть с места решение относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", - рассказал Боррель.

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Главный дипломат ЕС отметил, что "это государство-член настаивало, что это что-то неприемлемое, невыносимое, и, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется".

Напомним, что в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявила, что ЕС продолжит принимать необходимые решения по поддержке Украины и будет искать решения в случае, если одна из стран, в частности Венгрия, будет их ветировать.

Читайте также: Заявления Венгрии, что ЕС якобы "поддерживает" войну в Украине, являются неприемлемыми, - Боррель

Автор: 

Венгрия (1933) финансирование (1794) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+29
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22.07.2024 21:05
+22
мені лише здається чи пора вже їх піzдити ногами?
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22.07.2024 20:57
+19
Верните этих цыган на историческую родину в Сибирь.
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22.07.2024 21:02
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мені лише здається чи пора вже їх піzдити ногами?
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22.07.2024 20:57 Ответить
Аможе така бабаягапротив - то така гера вІд самого ЕС? Бо тоді якого хріна Україні йти в отаке утворення ООН 2:0
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22.07.2024 21:01 Ответить
Давно пора.
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22.07.2024 21:04 Ответить
А шо ж іі може помішати - якшо дуркувати - то на всю голову
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22.07.2024 20:57 Ответить
Верните этих цыган на историческую родину в Сибирь.
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22.07.2024 21:02 Ответить
А ЄС знов не щнає, що з цим робити, і знов це несподіванка🤔
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22.07.2024 21:04 Ответить
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22.07.2024 21:05 Ответить
не виключено, що ЄС використовує мадярську циганву саме для того, щоб не надавати гроші Україні .
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22.07.2024 21:06 Ответить
Й ці мразоти Модярські хочуть через Україну з Засрашки отримувати ресурси?!
Перекрити нахрін все що можливо.
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22.07.2024 21:06 Ответить
Уйобщина, виправте помилку
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22.07.2024 21:08 Ответить
Так у статті так і написано: держава - Член! Культурно і ясно.
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22.07.2024 21:24 Ответить
Отже, не бачити їм нафти як своїх вух...
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22.07.2024 21:14 Ответить
бензин буде 2-3$

ну це ж не зупинить блокування нафтопроводу.
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22.07.2024 22:37 Ответить
А ЄС такий : атата Дурбан...
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22.07.2024 21:16 Ответить
Розбираймо "Дружбу" на металобрухт.
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22.07.2024 21:16 Ответить
угорці будуть ображатись, коли ім будуть років через п'ятдесят нагадуватипро політику орбана під час війни з рф.
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22.07.2024 21:33 Ответить
А що - зараз хіба ображаються, якщо їм нагадувати політику Хорті?
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22.07.2024 21:59 Ответить
думаю, що 95 відсотків угорців взагалі не знають хто такий Хорті. Тому раніше чим нагадувати про орбана, прийдеться читати десятихвилинну історичну лекцію.
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22.07.2024 22:22 Ответить
Безхребетність ЄС просто вражає !! Якась вискочка крутить Євросоюзом як циган сонцем , а той вдіяти нічого не може . Театр абсурду якийсь .
Не можу повірити що це все - насправді .!!
А може це зовсім не безхребетність !?
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22.07.2024 21:41 Ответить
Угорщинна блокує виділення з цього фоду вже рік. Перекриття поставок тільки зараз. І іякого поновленння поставок е буде, доки Угорщиа щось блокує.
Хочуть розблокування поставок нафти - вперед - нехай перестаннуть блокувати Україну. Інакше не буде. Шантаж - він працює в обидва боки.
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22.07.2024 22:00 Ответить
Вітюша рубах кінці, шас ціни піднімать будуть на бензин. І маржа тютю. Фіцо теж привязаний до х......і Вітюші по нафті. Будуть вимагати в ЕС ПРІНЯТЬ МЄРИ.
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22.07.2024 21:50 Ответить
ікаво, а коли Андрій Борисович Єрмак наказували обмежити постачання нафти - вони ж передбачали певні кроки цих дебілів у відповідь і це для нас не буде проблемою?
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22.07.2024 21:51 Ответить
Цікаво, а дебіли вміють читати?
" фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік "

Чи дебіли постійнно плутають причини зі наслідками?
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22.07.2024 22:02 Ответить
я б на місці ЄС виділяв би нам по 100 млрд євро кожен місяць, і ще сотню Єврофайтерів, мільйон снарядів і Зірку Смерті з лазерними мечами. А що заважає? Тут одні плюси, українці будуть в захваті, ну а проблем з поставкою ніколи не буде - тому що мадяри все одно заблокують!))
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22.07.2024 22:02 Ответить
Одна, одна *андавошка блокує рішення усіх. Це вони навмисно створили таку систему?
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22.07.2024 22:02 Ответить
А, як оманський з обіймами зустрічав ту жабу? Може вони за одно?
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22.07.2024 22:03 Ответить
Опять ті самі граблі.Говорили,балакали - сіли і заплакали.
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22.07.2024 22:09 Ответить
угорщина думає шо їй це буде без наслідків в майбутньому?
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23.07.2024 01:00 Ответить
 
 