Польша предложила провести встречу глав МИД ЕС во Львове, но Венгрия против, - СМИ
Польша предложила перенести встречу глав МИД Евросоюза из Будапешта во Львов. Однако Венгрия заблокировала польское предложение.
Об этом пишет RMF 24 со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Из-за "мирных вояжей" венгерского премьера Виктора Орбана в Евросоюзе ряд стран бойкотирует глав МИД ЕС, которая запланирована на 28-29 августа в Будапеште.
Сначала некоторые страны в рамках бойкота предложили перенести встречу в Брюссель и сделать ее официальной. Однако на бойкот не хотят соглашаться в Австрии, Словакии и Люксембурге. Упомянутые страны говорят, что с Венгрией нужно говорить, одновременно указывая на ее ошибки.
Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи министров 22 июля выдвинул компромиссное решение - провести встречу 28-29 августа во Львове. Однако предложение Сикорского натолкнулось на несогласие со стороны Венгрии.
Окончательное решение примет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после того, как выслушает дискуссию руководителей МИД ЕС.
Напомним, что в ответ на самопровозглашенную "миротворческую миссию" Орбана Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета.
Кроме этого, фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.
Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.
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(с) Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ,- ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
ЯК ЦЕ НЕ ВИННІ, УСІ ВИННІ,- ВІДПОВІВ ВОДИЧКА.
Ich als deutscher der die Rechte Gewalt des Nazi Reiches nie kennenlernen musste, engagiere mich dafür, das die rechte Szene hier in Deutschland nie wieder die Geschichte in das heutige bringen.
Orban hat leider wie Putin nichts aus der Stalinistischen Geschichte gelernt.
Somit kann das Land nur von innen gesäubert werden.
PS. Schade das es in der Verfassung der Europäischen Union, keine Verfahren vorgesehen sind, bei gemeinschaftlichen Interessenkonflikte.
Das gleiche Problem gibt es leider auch bei der UN mit dem Vetorechten bestimmter Nationen.