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Польша предложила провести встречу глав МИД ЕС во Львове, но Венгрия против, - СМИ

Польща запропонувала провести зустріч очільників МЗС ЄС у Львові, але Угорщина виступила проти, - ЗМІ

Польша предложила перенести встречу глав МИД Евросоюза из Будапешта во Львов. Однако Венгрия заблокировала польское предложение.

Об этом пишет RMF 24 со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за "мирных вояжей" венгерского премьера Виктора Орбана в Евросоюзе ряд стран бойкотирует глав МИД ЕС, которая запланирована на 28-29 августа в Будапеште.

Сначала некоторые страны в рамках бойкота предложили перенести встречу в Брюссель и сделать ее официальной. Однако на бойкот не хотят соглашаться в Австрии, Словакии и Люксембурге. Упомянутые страны говорят, что с Венгрией нужно говорить, одновременно указывая на ее ошибки.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи министров 22 июля выдвинул компромиссное решение - провести встречу 28-29 августа во Львове. Однако предложение Сикорского натолкнулось на несогласие со стороны Венгрии.

Окончательное решение примет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после того, как выслушает дискуссию руководителей МИД ЕС.

Напомним, что в ответ на самопровозглашенную "миротворческую миссию" Орбана Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета.

Кроме этого, фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.

Читайте также: Заявления Венгрии, что ЕС якобы "поддерживает" войну в Украине, являются неприемлемыми, - Боррель

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

Читайте также: Словения не будет игнорировать встречи ЕС под председательством Венгрии, - МИД

Автор: 

Венгрия (1933) Львов (4580) МИД Польши (332) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+4
А що без угорщини кворуму не буде . Якось посилали орбана попити кави .
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22.07.2024 17:42
+4
УСІ МАДЯ'РИ ЯКІСЬ ПРИШЕЛЕПКУВАТИ,-ГАРЯЧКУВАВ ВОДІЧКА.
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ,- ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
ЯК ЦЕ НЕ ВИННІ, УСІ ВИННІ,- ВІДПОВІВ ВОДИЧКА.
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22.07.2024 18:34
+3
куйло посіяв розбрат всюди.В США,в ЄС ,країнах НАТО,зробивши з них стадо баранів, в котрому немає одностайності,а лише лобові атаки один на другого.Це саме можна спостерігати і з ООН І З МАГАТЕ і навіть прикупив Ватикан разом з папою....
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22.07.2024 17:45
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....ЦЕ ПРИКОЛ!!!!
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22.07.2024 17:40 Ответить
То дайте Угорщині за щоку. Подивіться на цього педика сіярто ...Це ж несерйозно.
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22.07.2024 17:40 Ответить
А що без угорщини кворуму не буде . Якось посилали орбана попити кави .
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22.07.2024 17:42 Ответить
куйло посіяв розбрат всюди.В США,в ЄС ,країнах НАТО,зробивши з них стадо баранів, в котрому немає одностайності,а лише лобові атаки один на другого.Це саме можна спостерігати і з ООН І З МАГАТЕ і навіть прикупив Ватикан разом з папою....
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22.07.2024 17:45 Ответить
поляки, звертайтеся у мид рф, там відповідь
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22.07.2024 17:45 Ответить
"Югра же - это люди с языком непонятным, и соседствуют они с самоядью в северных странах"

(с) Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ
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22.07.2024 17:52 Ответить
Забембекали вже ті мадяри. Може оту діаспору видворити? Викупити їхнє житло і на ''малую родіну''. Принаймі на одну притензію в мадярів менше буде.
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22.07.2024 17:53 Ответить
Зустріч найкраще організувати в Києві - і тут згода угорців не потрібна (хто захоче, той приїде).
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22.07.2024 17:58 Ответить
за півроку угорщину у Євросоюзі задрочать до істерики.
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22.07.2024 18:00 Ответить
УСІ МАДЯ'РИ ЯКІСЬ ПРИШЕЛЕПКУВАТИ,-ГАРЯЧКУВАВ ВОДІЧКА.
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ,- ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
ЯК ЦЕ НЕ ВИННІ, УСІ ВИННІ,- ВІДПОВІВ ВОДИЧКА.
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22.07.2024 18:34 Ответить
Ich verstehe nicht, wie ein Land was unter russischer Herrschaft litt, unbedingt wieder unter Russische Herrschaft will.
Ich als deutscher der die Rechte Gewalt des Nazi Reiches nie kennenlernen musste, engagiere mich dafür, das die rechte Szene hier in Deutschland nie wieder die Geschichte in das heutige bringen.

Orban hat leider wie Putin nichts aus der Stalinistischen Geschichte gelernt.
Somit kann das Land nur von innen gesäubert werden.

PS. Schade das es in der Verfassung der Europäischen Union, keine Verfahren vorgesehen sind, bei gemeinschaftlichen Interessenkonflikte.
Das gleiche Problem gibt es leider auch bei der UN mit dem Vetorechten bestimmter Nationen.
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22.07.2024 19:18 Ответить
Політика ЄС щодо 100% підтримки любого питання всіма членами ЄС глибоко деструктивна. Це шлях в нікуди.
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22.07.2024 19:09 Ответить
 
 