Польша предложила провести встречу глав МИД ЕС во Львове, но Венгрия против, - СМИ

Польша предложила перенести встречу глав МИД Евросоюза из Будапешта во Львов. Однако Венгрия заблокировала польское предложение.

Об этом пишет RMF 24 со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за "мирных вояжей" венгерского премьера Виктора Орбана в Евросоюзе ряд стран бойкотирует глав МИД ЕС, которая запланирована на 28-29 августа в Будапеште.

Сначала некоторые страны в рамках бойкота предложили перенести встречу в Брюссель и сделать ее официальной. Однако на бойкот не хотят соглашаться в Австрии, Словакии и Люксембурге. Упомянутые страны говорят, что с Венгрией нужно говорить, одновременно указывая на ее ошибки.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи министров 22 июля выдвинул компромиссное решение - провести встречу 28-29 августа во Львове. Однако предложение Сикорского натолкнулось на несогласие со стороны Венгрии.

Окончательное решение примет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после того, как выслушает дискуссию руководителей МИД ЕС.

Напомним, что в ответ на самопровозглашенную "миротворческую миссию" Орбана Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета.

Кроме этого, фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.

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Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

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