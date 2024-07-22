Словения не будет игнорировать встречи ЕС под председательством Венгрии, - МИД
Министры Словении примут участие в неформальных встречах, организованных председательством Венгрии в Совете ЕС.
Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24ur.
Она также сообщила, что планирует принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел, запланированной на конец августа в Будапеште.
"В Словении на основе последней дискуссии в правительстве в среду министры согласились, что мы поедем в Венгрию на неформальные встречи", - отметила Файон.
Словенский министр добавила, что они будут присутствовать на встречах, если не будет другого общего решения на уровне ЕС.
Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана
Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.
С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".
Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.
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