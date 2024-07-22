Бербок о возможности блокирования Венгрией помощи Украине: Найдем необходимые решения

Европейский союз должен продолжать поддержку Украины и найти способ, как принимать необходимые решения в случае, если одна из стран, в частности Венгрия, будет их ветировать.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Путинская Россия остается самой большой угрозой безопасности для нас на европейском континенте", - констатировала Бербок.

По ее словам, глава Кремля Владимир Путин ничего не чурается, даже бить по больным раком детям в больнице. Этим он демонстрирует, что все больше закручивает спираль насилия, отметила глава немецкого МИД.

Поэтому, как подчеркнула Бербок, центральной задачей является продолжение поддержки Украины. В этом контексте она напомнила о 1 млрд евро на укрепление украинской ПВО, о 40 млрд долларов ежегодно, решение о которых недавно приняли на саммите НАТО, и о 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Понятно, как отметила министр, речь идет не только об обороне и защите Украины, но о защите европейского мирного порядка. Поэтому, сказала она, так важно инвестировать не только в Украину, но и в собственный военный потенциал, в сдерживание. Ведь Путин напал не только на Украину, он атаковал европейский мирный порядок, он разрушил работу по разоружению последних лет, сотрудничества в рамках ОБСЕ и т.д., добавила Бербок.

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Характеризуя "мирные инициативы" премьера Венгрии Виктора Орбана, Бербок отметила, что предложения завершения войны каждый день на столе, но Путин продолжает бомбить мирные украинские города вместо того, чтобы вывести свои войска и положить конец войне, которую начал.

"Мы не оставим своих попыток достичь мира", - заверила дипломат.

На вопрос о возможном блокировании Венгрией помощи Украине Бербок отметила, что ЕС в последние месяцы доказал, что если одна страна действует против интересов безопасности Европы, будут найдены другие шаги для принятия необходимых решений. В частности, дипломат напомнила о немецкой инициативе по отходу от практики единогласного принятия решений и внедрению практики утверждения решений в области внешней политики и политики безопасности большинством. Эта идея, по ее словам, будет активно дискутироваться в ближайшие недели. Такие изменения, убеждена глава МИД, позволят лучше действовать и "конструктивно использовать право вето", в частности, в вопросах санкционной политики.

Как сообщалось, Венгрия единственная из стран ЕС не подписала заявление с осуждением РФ в Совбезе ООН. Также Цензор.НЕТ информировал, что более 60 евродепутатов призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС.