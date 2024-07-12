РУС
Новости Агрессия России против Украины
Один из корпусов детской больницы "Охматдет", разрушенный российской ракетой, не подлежит восстановлению, - Ляшко

Наслідки удару РФ по Охматдиту

В результате ракетного удара 8 июля один корпус детской больницы "Охматдет" не подлежит восстановлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы четко знаем, что этот корпус не подлежит восстановлению. И сейчас происходит процесс технического обследования помещения старого технического корпуса. Скорее всего, он также будет подлежать сносу", - сказал Ляшко.

По словам гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира, в результате российского удара пострадали все корпуса больницы, но степень повреждения разная. Сейчас должны завершить акт, который покажет стоимость восстановления больницы, а уже на следующей неделе "Охматдет" выберет компанию, которая будет проводить строительные работы.

Также на территории "Охматдета" хранилась часть исторических корпусов, поэтому оценить ущерб в них должен Минкульт как объектов, отнесенных к культурному наследию.

По словам министра, всего на восстановление получили более 800 миллионов гривен - это и деньги, поступившие на благотворительные счета больницы, и государственные средства. В приоритете будет ремонт в 1-м, новом корпусе, замена поврежденного медоборудования, проектирование и строительство нового корпуса. Государство потом профинансирует то, чего не будет хватать.

По предварительной оценке, на замену оборудования нужно 360-400 миллионов гривен, но инженеры смотрят, нет ли сбоев в визуально целом оборудовании. Ляшко сообщил, что меценаты и производители готовы помочь поставкой медицинского оборудования. А все, что не поставят, закупят за деньги, которые уже есть не на счету больницы.

Читайте также: США и Украина работают, чтобы ответить с силой на удар РФ по "Охматдету", - Салливан

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

Автор: 

русня ніколи не воювала з арміями - русня завжди воювала з дитями...
показать весь комментарий
12.07.2024 12:27 Ответить
Будуть нові будувати - треба передбачати і бункери, і підземні переходи між корпусами, операційні, склади їжі, медикаментів..

Нове, все взагалі, тепер обов'язково треба будувати з урахуванням наявності скаженого сусіда..
показать весь комментарий
12.07.2024 12:34 Ответить
Цікаво, а по Охматдиту у правоохоронних органах є справи про розкрадання? Будували і реконструювали цей комплекс довго. І мабуть вкрали там чимало. Невже комусь пощастило?
показать весь комментарий
12.07.2024 12:40 Ответить
Ляшко має будівельну спеціальність, що робить такі висновки?
показать весь комментарий
12.07.2024 12:41 Ответить
навіть сумніву нема - все відбудується з учетом повітряних атак,
думаю ленка з бубою за все це забашляють, чи все таки Порох?
показать весь комментарий
12.07.2024 12:42 Ответить
...без проблем,здание можно построить за месяц...И это должно быть сделано.....
показать весь комментарий
12.07.2024 14:00 Ответить
 
 