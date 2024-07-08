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Рашисты ударили по отделению токсикологии "Охматдета", где дети получали диализ, есть погибшие, - Ляшко. ВИДЕО

наслідки атаки на Охматдит

В результате российского удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что во время удара в операционных больницы продолжались операции.

"В операционных и реанимационных удалось всех спасти. Мы их спокойно спускаем и в координации с Киевской экстренной медицинской помощью детей развозят. В приоритете те, кто находится на искусственной вентиляции легких, кто нуждается в кислородной помощи, или кто не может жить без электропитания", - сказал Ляшко.

Он не исключил, что под завалами могут находиться люди, а также то, что есть погибшие.

"Жертвы, к сожалению, есть, по предварительной информации. Не все со связью хорошо, возможно и не будет. Это токсикологический корпус, где дети получали диализ, то есть работала искусственная почка", - отметил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что первоочередной задачей является эвакуация пациентов в места, где есть доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислорода. Это критически важно для сохранения жизни детей, которые зависят от этого оборудования.

"Сейчас организована ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Мы видим корпус, в котором было отделение токсикологии, где были детки на диализе, работала лаборатория. Здесь помогают нам ГСЧС, которые первые бросились разбирать завалы. Мы будем понимать через определенный период времени, кого эвакуировала скорая, и кто потенциально может находиться под завалами.

Работают заведующие каждого отделения. Работает оперативный штамм, все будем сообщать. Главное - не паниковать и помогать спасти как можно больше жизней", - сказал глава Минздрава.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Автор: 

Киев (25692) ОХМАТДЕТ (244) Ляшко Виктор (1365)


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Топ комментарии
+33
наслідкі орбанячого візиту до ***** - перемовникі їбучі....
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08.07.2024 13:23 Ответить
+26
Путіну конче потрібна заморозка війни та підписати мирний договір на пару років для відновлення своєї розгромленої армії.Тому він буде бити по мирняку і вбивати дітей аби українці погодилися на усі "хотєлкі путіна" але....

​​Мир з россією призведе до мільйонів загиблих українців через 2-3 роки після підписання мирного договору
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08.07.2024 13:28 Ответить
+25
а світ безпорадний і лицемірний...
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08.07.2024 13:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а світ безпорадний і лицемірний...
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08.07.2024 13:20 Ответить
наслідкі орбанячого візиту до ***** - перемовникі їбучі....
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08.07.2024 13:23 Ответить
Путіну конче потрібна заморозка війни та підписати мирний договір на пару років для відновлення своєї розгромленої армії.Тому він буде бити по мирняку і вбивати дітей аби українці погодилися на усі "хотєлкі путіна" але....

​​Мир з россією призведе до мільйонів загиблих українців через 2-3 роки після підписання мирного договору
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08.07.2024 13:28 Ответить
Схоже так....
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08.07.2024 13:32 Ответить
"Премьер Венгрии призвал "следить за прессой", поскольку 8 июля утром будет "новый сюрприз""
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08.07.2024 13:31 Ответить
Жаль,что в этой больнице в тот момент не лечились внуки-дети мадьярской гниды Орбана
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08.07.2024 13:39 Ответить
діти є діти, це кацапні все *****.... - мені ніт
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08.07.2024 13:42 Ответить
‎01.‎07.‎2024

‎04.‎07.‎2024 "Государственний Совет РФ" (рос.) на закритому засіданні, в присутності президента РФ Путіна планує розгляд питання врегулювання "межгосударственного конфликта между РФ и Украиной" (рос.) з розглядом попередніх пропозицій української сторони переданих через посередництво "страны нейтрального статуса" (скоріше всього це Швейцарія). Вступна доповідь - помічник президента РФ Патрушев. tZE inform
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08.07.2024 13:40 Ответить
Нехай китайці, індуси, араби, угорці подивляться куди йдуть їхні гроші за бізнес та дружні стосунки с паРашею
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08.07.2024 13:24 Ответить
Та їм пофігу.
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08.07.2024 13:26 Ответить
Они прекрасно это видят. Без китайцев у московитов не было бы ни ракет, ни заводов, ни разведданных.
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08.07.2024 13:26 Ответить
Неужели еврогеи не могут предложить хотябы больных деток эвакуировать к себе, там же прекрасная медицина и такой гуманизм, такая "ценность жизни" человека .
Или страдания от войны это не так заметно как страдания кучки грантоедов "нарушают право выбирать себе любой из 50 гендеров"
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08.07.2024 13:26 Ответить
Ах ты ж тваааарь паскудная ,"эвакуировать деток в ЕС"надо , *****, а может надо ******* нах из Украины? Будешь,********,очень тяжело болеть, правдывая подлую развязанную вами войну .Ты же ,*****, тупое как полено, какие ***** 50 гендеров, животное?
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08.07.2024 16:11 Ответить
2010 + 2019
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08.07.2024 13:29 Ответить
Не стоит увлекаться НПЗ. Надо херачить по Оленьей и резать пилотов. Что так трудно организовать их ликвидацию?
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08.07.2024 13:29 Ответить
Якось написав про ліквідацію літунів, та залякування їх сімей. Тут таке почалося... - ми не вони, гуманність, світ цього не зрозуміє...
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08.07.2024 13:32 Ответить
Та всі чекають, коли Ви особисто з Естонії в Україну прибудете та все організуєте. Ліквідатор х...ров.
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08.07.2024 13:33 Ответить
При владі - зрадники. От і уся відповідь.
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08.07.2024 13:34 Ответить
Сцінавсіх та орбан
святкують
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08.07.2024 13:33 Ответить
а давайте школи імені орбана по всій Україні повідкриваємо? 🤣
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08.07.2024 13:37 Ответить
І лікарні імені пуйла? А дитсадочи на честь патрушева..
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08.07.2024 13:44 Ответить
вже оголошено збір на спорудження пам'ятника американському актору-президету!
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08.07.2024 14:53 Ответить
дурням і самім добре, до чого тут Рейган?
в нас теж збірочка пійшла пaмятник зельцю - зібрано *****🤣
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08.07.2024 15:12 Ответить
У этих кацапорылых тварей не заржавеет нанести повторный удар по Охматдету.
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08.07.2024 13:40 Ответить
головне шо наше саменьке страшне дитятко буде в Польщі
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08.07.2024 13:45 Ответить
Необачно збиратись у натовпи на місце маштабного прильоту. Цапи ******* робити повторні удари
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08.07.2024 13:59 Ответить
та ці сукі кацапяві і бьють же по лікарнях,
як ви собі уявляєте не збиратися хворим дітям навколо лікарів?
жодного танку з бокса ми вже чюли...
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08.07.2024 14:09 Ответить
а в діточок був шанс і дуже великий,
але тут кацапняві ракети - наслідкі цього
злодіяння потрібні вирішити українські ракети,
чи ми зовсім поваґи до самих себе не маємо?
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08.07.2024 14:25 Ответить
Чому світова спільнота не вирішить питання
щодо однієї лишень "людини"?!
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08.07.2024 14:26 Ответить
асфальтує...
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08.07.2024 14:30 Ответить
негайно вивозьте дітей з охмадету - і вже не важно куди - з туда..
кацапня прістрілялася по дітях.
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08.07.2024 15:24 Ответить
 
 