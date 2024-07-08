Рашисты ударили по отделению токсикологии "Охматдета", где дети получали диализ, есть погибшие, - Ляшко. ВИДЕО
В результате российского удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он отметил, что во время удара в операционных больницы продолжались операции.
"В операционных и реанимационных удалось всех спасти. Мы их спокойно спускаем и в координации с Киевской экстренной медицинской помощью детей развозят. В приоритете те, кто находится на искусственной вентиляции легких, кто нуждается в кислородной помощи, или кто не может жить без электропитания", - сказал Ляшко.
Он не исключил, что под завалами могут находиться люди, а также то, что есть погибшие.
"Жертвы, к сожалению, есть, по предварительной информации. Не все со связью хорошо, возможно и не будет. Это токсикологический корпус, где дети получали диализ, то есть работала искусственная почка", - отметил глава Минздрава.
Министр подчеркнул, что первоочередной задачей является эвакуация пациентов в места, где есть доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислорода. Это критически важно для сохранения жизни детей, которые зависят от этого оборудования.
"Сейчас организована ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Мы видим корпус, в котором было отделение токсикологии, где были детки на диализе, работала лаборатория. Здесь помогают нам ГСЧС, которые первые бросились разбирать завалы. Мы будем понимать через определенный период времени, кого эвакуировала скорая, и кто потенциально может находиться под завалами.
Работают заведующие каждого отделения. Работает оперативный штамм, все будем сообщать. Главное - не паниковать и помогать спасти как можно больше жизней", - сказал глава Минздрава.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
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еврогеине могут предложить хотябы больных деток эвакуировать к себе, там же прекрасная медицина и такой гуманизм, такая "ценность жизни" человека .
Или страдания от войны это не так заметно как страдания кучки грантоедов "нарушают право выбирать себе любой из 50 гендеров"
святкують
в нас теж збірочка пійшла пaмятник зельцю - зібрано *****🤣
як ви собі уявляєте не збиратися хворим дітям навколо лікарів?
жодного танку з бокса ми вже чюли...
але тут кацапняві ракети - наслідкі цього
злодіяння потрібні вирішити українські ракети,
чи ми зовсім поваґи до самих себе не маємо?
щодо однієї лишень "людини"?!
кацапня прістрілялася по дітях.