Рашисты ударили по отделению токсикологии "Охматдета", где дети получали диализ, есть погибшие, - Ляшко. ВИДЕО

В результате российского удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что во время удара в операционных больницы продолжались операции.

"В операционных и реанимационных удалось всех спасти. Мы их спокойно спускаем и в координации с Киевской экстренной медицинской помощью детей развозят. В приоритете те, кто находится на искусственной вентиляции легких, кто нуждается в кислородной помощи, или кто не может жить без электропитания", - сказал Ляшко.

Он не исключил, что под завалами могут находиться люди, а также то, что есть погибшие.

"Жертвы, к сожалению, есть, по предварительной информации. Не все со связью хорошо, возможно и не будет. Это токсикологический корпус, где дети получали диализ, то есть работала искусственная почка", - отметил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что первоочередной задачей является эвакуация пациентов в места, где есть доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислорода. Это критически важно для сохранения жизни детей, которые зависят от этого оборудования.

"Сейчас организована ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Мы видим корпус, в котором было отделение токсикологии, где были детки на диализе, работала лаборатория. Здесь помогают нам ГСЧС, которые первые бросились разбирать завалы. Мы будем понимать через определенный период времени, кого эвакуировала скорая, и кто потенциально может находиться под завалами.

Работают заведующие каждого отделения. Работает оперативный штамм, все будем сообщать. Главное - не паниковать и помогать спасти как можно больше жизней", - сказал глава Минздрава.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.