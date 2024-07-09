Постраждалі внаслідок обстрілу "Охматдиту" отримають грошову допомогу, – Шмигаль

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини", – наголосив він під час засідання уряду.

Також він зауважив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.

"Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", – повідомив голова уряду.

Удар РФ по "Охматдиту"

Зранку 8 липня російські військові завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що також пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених.