Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня: 2 людини загинуло, 32 поранено. Аварійно-рятувальні роботи завершені. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на цій локації загинуло 2 людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

"Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - зазначив він.

Загалом, повідомив Клименко, станом на 11:45 у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.

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