106 035 124

После удара по "Охматдету" российский летчик передал ГУР Украины служебные документы и фото своих командиров, - СМИ

Російські льотчики ТУ-95, які обс трілюють ракетами Україну

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает"Информационное сопротивление".

После преступного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года на чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") - именно она постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

По информации источников "Информационного сопротивления" в разведке, российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и не понимает, как и несколько его коллег, зачем их заставляют бить именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Как заявляют источники издания, даже первичное изучение полученных материалов доказывает их немалую важность. Самую большую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Издание опубликовало частные фото с празднования по случаю назначения начальника штаба 52 вбап полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22 тяжелой бомбардировочной авиадивизии в ресторане "Неаполь" (г. Энгельс Саратовской области), на которых зафиксированы более 30 человек командного состава подразделений 22 вбад командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил РФ.

Обнародованы два фото, ведь лица, которые делали фотографии, меняли друг друга:

Льотчики Ту-95, які обстрілюють Україну і Охматдит
Льотчики Ту-95, які обстрілюють Україну і Охматдит

Идентифицированные на фото лица:

Ідентифіковані російські льотчики Ту-95, які обстрілюють Україну

1. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич, командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

2. МАРТЫНОВ Андрей Павлович, помощник штурмана авиационной эскадрильи, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф

3. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич, предположительно начальник службы защиты государственной тайны, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, капитан.

4. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич.

5. АЛУЕВ Александр Николаевич, вероятно занимает командную должность управления кадров 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офицер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ВКС РФ.

7. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович, заместитель командира по работе с личным составом 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

8. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

9. БАРАНОВ Олег Юрьевич, старший штурман 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

10. БУРДАКОВ Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

11. ТАТУР Владимир Бронеславович.

12. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович, старший офицер 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

13. ПАПИКЯН Николай Лукашевич, заместитель начальника штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник.

14. КОРЯКИН Илья Владимирович, начальник штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

15. СМИРНОВ Максим Владиславович, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

16. КАШЛЕВ Александр Сергеевич, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

17. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Константин Петрович.

18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич.

19. ЦЫБИЗОВ Алексей Сергеевич, старший офицер, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

20. МАЛЮКОВ Андрей Иванович, предположительно начальник метеорологической службы 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

21. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович, заместитель начальника штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ по службе войск и безопасности военной службы, подполковник.

22. СОЛОВЬЁВ Руслан Арсланович, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

23. ЗЫКОВ Виталий Евгеньевич, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

24. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич.

25. МАЛИНИН Владислав Викторович, старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

26. СКИТСКИЙ Олег Игоревич, командир 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

27. ТЕТЕРЕВ Сергей Викторович, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, майор.

28. ВАРПАХОВИЧ Николай Николаевич, командир 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

29. КАПША Трофим Александрович, заместитель командира 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

30. ГОРЛОВ Владимир Александрович, старший офицер 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, майор.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

Читайте также: РФ ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101: СБУ получила новые доказательства. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Автор: 

+52
Вони всі мають бути ліквідовані,крапка
показать весь комментарий
11.07.2024 16:16 Ответить
+50
Ну шо ГУР МО та СБУ, до праці!
показать весь комментарий
11.07.2024 16:15 Ответить
+33
Не царське діло ліквідовувати кацапських дітовбиць. Кава в Ялті, відосіки, бла-бла-бла на бидломарафоні - це воно, це головне.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:31 Ответить
Аннушка уже разлила масло(с)😀☝️🇺🇦
показать весь комментарий
11.07.2024 18:15 Ответить
І що далі, ну типу "раз пошла такая пьянка" ?! Дурня якась, що це дасть для середньостатичного обивателя ?
А давайте іще пакручє, тоєсть план мєсті в студію.
От нахрена така полудурошна статейка.
показать весь комментарий
11.07.2024 18:20 Ответить
І хтось вірить, що такі дані розголошуються?
показать весь комментарий
11.07.2024 18:22 Ответить
Такой будановской бредятины еще не было. Этот якобы кацапский летчик только вчера с луны свалился? От удара о землю,он разглядел в своих однополчанах андрофагов, и решил стать человеком,в отличии от них?
показать весь комментарий
11.07.2024 18:26 Ответить
Празрєл однако, снізашло прасвєтлєніє. Тай таке.
показать весь комментарий
13.07.2024 11:43 Ответить
Кроме этих тварей, есть те которые указывают, что надо бомбить, и те кто программирует полет ракет.
показать весь комментарий
11.07.2024 18:50 Ответить
А людина, що пішла з нами на співпрацю вже не потрібна? Хіба це інформація для ЗМІ? Чи у порівнянні з сенсацією цінність агентів неважлива?
показать весь комментарий
11.07.2024 19:03 Ответить
Засветились мрази рашисткие!
показать весь комментарий
11.07.2024 19:08 Ответить
Що характерно - інформація про льотчика, що вийшов на контакт, яка має бути засекреченою за багатьма печатками, вільно гуляє інтернетом. Єдине що прізвища не назвали але й не треба - вирахувати його фсб може на раз-два. А також інших осіб про яких теж вказано. БРАВО ГУР!!!!! І це не вперше!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 19:09 Ответить
Фаріон за те саме не було ні чо го!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:35 Ответить
Хтось проводить паралелі з тим льотчиком(вертольота) що перегнав за винагороду (начебто 500 тис .$) От якого біса він попер в Іспанію тоді ..? Міг би в нас десь пристроїться . Давно вже по Европах кацапні кіллери шатаются ..
показать весь комментарий
11.07.2024 20:04 Ответить
судьба русского: родился - умер
показать весь комментарий
11.07.2024 21:26 Ответить
Если это именно так и связано именно с лётчиком---то категорически такое не выкладывают. И в догон. А что, то что раньше бомбилось совесть не будило? В смысле больницы, роддома, церкви и подобное? Странно. И врядли поможет нам.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:21 Ответить
Отличный список. Теперь осталось достать их домашние адреса и номера телефонов для продолжения расследования и для вынесения и исполнения приговоров..
показать весь комментарий
11.07.2024 20:47 Ответить
чорні мітки роздані
показать весь комментарий
11.07.2024 21:25 Ответить
Потрібен свій український моссад, а потім, як свого часу казала Голда Меєр, "посилаємо своїх хлопчиків". Далі в уяві такі дії, на підготовку яких буде потрібен час, кошти, та бажано агенти, які мешкають в ріші. Так от, знімається житло, в населеному пункті, в якому мешкає отой ублюдок, бажано десь на околиці, в промисловому районі, робиться дуже гарна звукоізоляція. Далі саме складне, слідкування за потворою, його пересування з роботи, на роботу, в кінцевому результаті викрадення, перевезення в приміщення. Складнощів добавить те, що обов'язково потрібно викрасти його "самицю з личинками".

Далі, всередині приміщення все знімається на відео. Дати подивитися його, так званій родині, всі кадри з відео, де їхній ублюдок вбиває мирних українців, розбиває будинки, усі оті жахіття, створені ним та його подільниками.

Далі, я прошу пробачення, бо далі повинно бути те, що є неправильним, аморальним з точки зору людяності.

На його очах, вбивають його родину, дружину, дітей, щоб в нього волосся дибом встало від побаченого та зразу посивіло. Ублюдок повинен залишитися живим, з одрубаними руками, з наданою допомогою, щоб не здох від кровотечі та від больового шоку і щоб та потвора все життя пам'ятала той день і час, коли до нього прийшла розплата. Приміщення залишається месниками, анонімно викликаються медики, поліція....

Бажано одночасно це зробити з декількома ублюдками. Відео страти розіслати всім його поплічникам, бо це можливо стовідсотково, бо їхні дані з'явилися в інтернеті ще на початку війни, зараз тим більш інформації по них в спеціальних службах більше ніж вдосталь, тим більш, що вже їхні деякі подільники розуміють масштаби злочинів.

До війни я був дуже чемним, порядним, добрим дядьком....

Але....., після того, що з нами роблять ці нелюди...., вся толерантність та людяність до них в мене просто випаровувалися.

Можливо, підкреслюю, можливо..., ті з його, так званих колег по вбивствам, побачивши відео страти, щось переосмислять...
показать весь комментарий
11.07.2024 21:41 Ответить
Випускайте Червінського і мочіть терористів-вбивць.Вони заслужили...
показать весь комментарий
11.07.2024 22:40 Ответить
Червінському і Залужному вірю. Зєлє і єрмакам не вірю.

Вибори
показать весь комментарий
11.07.2024 23:21 Ответить
Если бы парни всей земли Вместе по кремлю ******* бы смогли Вот было б весело в рабсиюшке такой Давайте парни вместе ******
показать весь комментарий
12.07.2024 01:34 Ответить
Нельзя было сообщать подробности получения информации, ради хайпа ГУР подставил информатора, это не профессионально.
показать весь комментарий
12.07.2024 02:08 Ответить
Пропоную на kickstarter розпочати краудфандинговий збір коштів за їхні голови...
показать весь комментарий
12.07.2024 05:36 Ответить
Там малайзійський Боїнг збили, судили когось і за щось. Заочно!!! З цими буде точно так саме, як і з пропагандистами типу салавйова. ООН та ОБСЄ мовчить, дід старий, тей що римський, дурником прикинувся, Байден однією ногою в гробу і Україна зі своїми українцями нікому не потрібна.
показать весь комментарий
12.07.2024 07:32 Ответить
Щоб щось встати , треба що б про це повідомило ЗМ
показать весь комментарий
12.07.2024 13:04 Ответить
Похоже на вброс спецслужб,теперь в поисках врага они сами друг друга поубивают
показать весь комментарий
12.07.2024 14:43 Ответить
