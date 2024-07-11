После удара по "Охматдету" российский летчик передал ГУР Украины служебные документы и фото своих командиров, - СМИ

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает"Информационное сопротивление".

После преступного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года на чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") - именно она постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

По информации источников "Информационного сопротивления" в разведке, российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и не понимает, как и несколько его коллег, зачем их заставляют бить именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Как заявляют источники издания, даже первичное изучение полученных материалов доказывает их немалую важность. Самую большую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Издание опубликовало частные фото с празднования по случаю назначения начальника штаба 52 вбап полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22 тяжелой бомбардировочной авиадивизии в ресторане "Неаполь" (г. Энгельс Саратовской области), на которых зафиксированы более 30 человек командного состава подразделений 22 вбад командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил РФ.

Обнародованы два фото, ведь лица, которые делали фотографии, меняли друг друга:





Идентифицированные на фото лица:

1. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич, командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

2. МАРТЫНОВ Андрей Павлович, помощник штурмана авиационной эскадрильи, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф

3. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич, предположительно начальник службы защиты государственной тайны, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, капитан.

4. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич.

5. АЛУЕВ Александр Николаевич, вероятно занимает командную должность управления кадров 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офицер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ВКС РФ.

7. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович, заместитель командира по работе с личным составом 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

8. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

9. БАРАНОВ Олег Юрьевич, старший штурман 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

10. БУРДАКОВ Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

11. ТАТУР Владимир Бронеславович.

12. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович, старший офицер 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

13. ПАПИКЯН Николай Лукашевич, заместитель начальника штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник.

14. КОРЯКИН Илья Владимирович, начальник штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

15. СМИРНОВ Максим Владиславович, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

16. КАШЛЕВ Александр Сергеевич, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

17. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Константин Петрович.

18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич.

19. ЦЫБИЗОВ Алексей Сергеевич, старший офицер, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

20. МАЛЮКОВ Андрей Иванович, предположительно начальник метеорологической службы 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

21. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович, заместитель начальника штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ по службе войск и безопасности военной службы, подполковник.

22. СОЛОВЬЁВ Руслан Арсланович, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

23. ЗЫКОВ Виталий Евгеньевич, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

24. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич.

25. МАЛИНИН Владислав Викторович, старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

26. СКИТСКИЙ Олег Игоревич, командир 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

27. ТЕТЕРЕВ Сергей Викторович, старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, майор.

28. ВАРПАХОВИЧ Николай Николаевич, командир 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

29. КАПША Трофим Александрович, заместитель командира 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, полковник.

30. ГОРЛОВ Владимир Александрович, старший офицер 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, майор.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.