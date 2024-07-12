Один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", який зруйнувала російська ракета, не підлягає відновленню, - Ляшко

Внаслідок ракетного удару 8 липня один корпус дитячої лікарні "Охматдит" не підлягає відновленню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню", - сказав Ляшко.

За словами гендиректору "Охматдиту" Володимира Жовніра, внаслідок російського удару постраждали всі корпуси лікарні, але ступінь пошкодження різний. Наразі мають завершити акт, який покаже вартість відновлення лікарні, а вже наступного тижня "Охматдит" відбере компанію, яка буде проводити будівельні роботи.

Також на території "Охматдиту" зберігалася частина історичних корпусів, тож оцінити збитки у них має Мінкульт як об’єктів, які віднесені до культурної спадщини.

За словами міністра, загалом на відновлення отримали понад 800 мільйонів гривень - це і гроші, що надійшли на благодійні рахунки лікарні, і державні кошти. В пріоритеті буде ремонт у 1-му, новому корпусі, заміна пошкодженого медобладнання, проєктування та будівництво нового корпусу. Держава потім профінансує те, чого не вистачатиме.

За попередньою оцінкою, на заміну обладнання потрібно 360-400 мільйонів гривень, утім інженери дивляться, чи немає збоїв у візуально цілому обладнані. Ляшко повідомив, що меценати та виробники готові допомогти поставкою медичного обладнання. А все, що не поставлять, закуплять за гроші, які вже є не рахунку лікарні.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.