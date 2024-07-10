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Новини
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В лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня, - Ляшко

Наслідки удару по Охматдиту

Підтверджено першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня.

Про це у своєму фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після російської атаки він був транспортований до однієї з лікарень Києва.

"Приносимо свої щирі співчуття рідним малюка. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей", - написав міністр.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Автор: 

діти (5157) Охматдит (250) жертви (1818) Ляшко Віктор (1518)


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Царство Небесне невинній ні в чому дитині! Ніколи не буде прощення кацапським потворам, які кожного дня вбивють жінок, дітей, найкращих наших громадян. Б'ють по місту найсмертельнішими ракетми, наперед знаючи про їх руйнівну силу та ще і на дебатах в ООН звинуватили нас, що то наші ППО. Не буде прощення і окремим посдовцям нашої влади, які дурили народ і з 2019 року заморозили всі ракетні та інші військові програми, а всі гроші і час витратили на свої збаганки і схеми збагачення "Велике крадівництво". Тут вина і самих 73%, які бажли халяви і веселощів, повірили в шахрайські обяцянки. А сьогодна влада носиться по світу, підписує якісь папірці і налаштовує нарід, що у всьому винні США та західні країни, які не дали літаки, системи ППО, ракети, дрони, снаряди та інше, а самі і палець об палець не вдарили, щоб виготовити свою зброю, особливо ракети.
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10.07.2024 19:05 Відповісти
Враг не только на фронте. Он и в тылу, и у руля Украины!
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11.07.2024 07:53 Відповісти
Жесть! Бідна дитина, навіть пожити не встигла 😭
Царство Небесне невинній душі! 😭

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10.07.2024 19:16 Відповісти
Царство небесне. Жити і жити б дитинці.
Клята москалота
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10.07.2024 22:38 Відповісти
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11.07.2024 01:33 Відповісти
Кто за всё это ответит, кто?! Ракеты пропустили через всю Украину и не сбивали! Даже не пытались поставить ПРО!!! Впечатление, что всё умышленно спланировано.
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11.07.2024 07:52 Відповісти
Где виновные в том, что ракеты долетели до Киева и начали поражать намеченные цели?! Вы же кричали на всех углах, ракеты для ПВО есть! Зачем Вы врёте собственному народу?! Вам никто ничего ещё не прислал!!! Уничтожение самолётов прямо на аэродроме в Миргороде все прояснило!!! Власть, Вы доиграетесь!!! Майдан 2014 года Вам покажется детской шалостью!
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11.07.2024 14:58 Відповісти
 
 