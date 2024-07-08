З "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, більш як 50 осіб поранено, з них - 7 дітей, - Ляшко

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми маємо понад 50 поранених, з них двоє медпрацівників тяжко поранені, 40 медпрацівників зазнали різного ступеня тяжкості поранень. Зараз ми чітко знаємо про 7 поранених діток, їх життю нічого не загрожує.... Ми евакуювали понад 600 пацієнтів, понад 100 в інші заклади охорони здоров'я",- сказав Ляшко.

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Міністр повідомив, що внаслідок обстрілу загинула лікарка відділення діалізу Світлана Лук'янчук, яка допомагала евакуювати пацієнтів, які були на діалізі.

Він поінформував, що внаслідок атаки пошкоджено 4 лікувальних і один адміністративний корпус лікарні.

Головним завданням, за його словами, було забезпечити евакуацію пацієнтів, які перебували на апаратах життєзабезпечення в умовах, коли в лікарні були відключені електропостачання, кисень з вимог безпеки.

Він зазначив, що пацієнтів було евакуйовано в реанімаційні відділення, у відділення, де надається онкогематологічна допомога, нейрохірургічна. Зокрема, пацієнтів Охматдиту прийняли Національний інститут раку, Інституту нейрохірургії НАМН, інші медзаклади міста.

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Також лікарі Охматдиту супроводжують евакуйованих пацієнтів і контролюють їх стан і перебіг лікування. "Укрзалізниця" допомагає з розвезенням пацієнтів, які приїхали на планове лікування, але ще не приступили до нього.

За словами Ляшка, основне терапевтичне та хірургічне лікування перенесено на базу двох обласних лікарень. Про те, куди звертатися по цю меддопомогу, буде повідомлено окремо.

Наразі триває оцінка збитків керівниками всіх підрозділів, відділень лікарні.

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Загалом у лікарні перебувало на лікуванні близько 700 пацієнтів.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, постраждало – 63 особи.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.